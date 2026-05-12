La sostenibilidad se abre paso como reto económico, social e industrial en el VIII Ecoforum

La sostenibilidad ha dejado de ser un concepto limitado a la protección del medio ambiente para convertirse en una cuestión económica, social, industrial y territorial. Esa fue una de las principales ideas que atravesó este martes el VIII Ecoforum de la Comunitat Valenciana, celebrado en el Salón Moll de Costa del Edificio Puerto Azahar, en el Grau de Castelló, una jornada organizada por Prensa Ibérica Comunitat Valenciana (que engloba a los periódicos Mediterráneo, Levante EMV e Información) y la Conselleria de Medio Ambiente, que reunió a representantes institucionales, responsables de empresas, expertos y gestores públicos para analizar los grandes desafíos ambientales de la provincia y del conjunto autonómico.

La cita abordó, a lo largo de toda la mañana, asuntos como la economía circular, el reciclaje, la gestión de residuos, la recuperación forestal tras la dana, la descarbonización de la logística, la electrificación de la industria y el futuro de las infraestructuras ambientales. El foro permitió dibujar una radiografía amplia de los retos pendientes, pero también de las oportunidades que se abren para administraciones, empresas y ciudadanía en un contexto marcado por la presión climática, la normativa europea y la necesidad de transformar los modelos productivos.

Sostenibilidad desde una triple perspectiva

El encargado de dar la bienvenida institucional fue el concejal de Relaciones Institucionales y portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales, quien defendió que la sostenibilidad debe entenderse desde una perspectiva integral. En su intervención, subrayó que la apuesta por un modelo sostenible no puede ser solo “medioambiental”, sino también “económica y social”.

Sales reivindicó, en este sentido, algunas iniciativas impulsadas desde el consistorio castellonense que calificó de “pioneras”, como Bicicas, el TRAM o el proyecto Castelló Naturalesa en Xarxa, ejemplos con los que el Ayuntamiento pretende avanzar hacia una ciudad más amable, conectada y respetuosa con su entorno.

Intervención del conseller

La apertura institucional corrió a cargo del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana y de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, quien situó la sostenibilidad como un reto generacional y una oportunidad de futuro. El conseller puso el foco en la necesidad de encontrar un equilibrio entre el crecimiento poblacional de las ciudades, la actividad económica y la generación de residuos, una relación que, advirtió, no puede asumirse como inevitable, por lo que hizo hincapié en la importancia de la "anticipación".

Martínez Mus alertó del riesgo de normalizar el aumento de residuos por habitante en un contexto de crecimiento demográfico y económico. Frente a ello, defendió que el gran desafío pasa por desacoplar el desarrollo de la generación de desechos, es decir, crecer y crear riqueza sin producir cada vez más residuos. En esa línea, abogó por mejorar el reciclaje, fomentar la reutilización y avanzar hacia modelos de producción y consumo más eficientes.

El conseller también puso en valor el papel de las infraestructuras hidráulicas y ambientales en la vertebración del territorio. Según explicó, la Conselleria tiene prevista una inversión de 140 millones de euros en infraestructuras hidráulicas en la provincia de Castellón. Además, recordó que la Generalitat ha destinado 7,6 millones de euros en ayudas a una treintena de municipios y consorcios castellonenses para construir y mejorar instalaciones de recogida de residuos, con financiación procedente de los fondos europeos Next Generation.

Cambio profundo de mentalidad

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la conferencia del profesor de Programas Especiales de Economía Circular Aplicada y Economía Regenerativa de la Universidad de Harvard, Manuel Maqueda, quien planteó un cambio profundo de mentalidad en empresas, instituciones y sociedad. No en vano, advirtió de que las organizaciones se enfrentan a una transformación exponencial y que “una mentalidad lineal ya no sirve” para afrontar los retos actuales.

El experto defendió una sostenibilidad que no se limite a “hacer menos daño”, sino que sea capaz de generar valor sin agotar recursos finitos ni intoxicar los sistemas naturales, sociales y económicos. Según sostuvo, el punto de partida debe estar en el diseño, ya que alrededor del 80% de los impactos ambientales, sociales y económicos se decide precisamente en esa fase. Por ello, llamó a rediseñar modelos, productos y procesos desde criterios circulares y regenerativos.

Maqueda explicó que la economía circular implica eliminar toxicidad, contaminación y residuos desde el origen; mantener materiales y productos en uso durante el mayor tiempo posible; y favorecer la regeneración de los ecosistemas. También alertó del riesgo que supone el plástico tanto para la salud como para las empresas, al recordar que las personas ingerimos, inhalamos y bebemos entre tres y cinco gramos de microplásticos por semana. En este contexto, cuestionó que se confunda economía circular con reciclaje, al considerar que el reciclaje es una estrategia “de menor valor” frente a alternativas como la reutilización, la reparación o la remanufactura.

Primera mesa redonda

Tras la conferencia, el Ecoforum abrió la primera mesa redonda, centrada en la economía circular industrial bajo el título Del residuo al recurso. La gestión avanzada de los recursos. El debate estuvo moderado por el director general de Calidad y Educación Medioambiental, Jorge Blanco, quien planteó algunas de las cuestiones que más preocupan actualmente para mejorar el reciclaje: la educación ambiental, el objetivo europeo de reducir al 10% los residuos destinados a vertedero y el sistema de bonificación de la tasa de residuos.

En la mesa participaron el director técnico de Reciplasa, Fernando Albarrán; el director adjunto de Tetma, Javier Seoane; y la directora de la delegación Levante de FCC Medioambiente, Amparo Pérez. Los tres coincidieron en que la “carrera” para pasar del residuo al recurso “está iniciada”, aunque todavía queda un largo recorrido para optimizar la gestión y aprovechar al máximo los materiales que hoy aún acaban fuera del circuito productivo.

Los expertos subrayaron que la educación y la concienciación ciudadana son decisivas para mejorar la separación en origen y, con ello, todo el sistema posterior de tratamiento. No obstante, también apuntaron que la sensibilización debe ir acompañada de una “motivación económica”, como señaló Albarrán. En este punto, el debate abordó la dificultad de explicar a la ciudadanía la repercusión que tiene la recogida no selectiva de la basura en las tasas, así como el modo en que se premia a quienes separan correctamente y se penaliza a quienes no lo hacen.

Seoane defendió que la tasa es “uno de los caminos para conseguir cierta justicia y mejorar la recogida en origen”, mientras que Pérez puso el acento en la prevención del residuo y en la capacidad de las empresas del sector para “influir positivamente” en ese cambio de hábitos. La mesa dejó claro que la tecnología y las infraestructuras son necesarias, pero insuficientes si no van acompañadas de implicación social y de una correcta comunicación pública.

Recuperación de pistas forestales

El primer coloquio de la jornada estuvo protagonizado por la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Sabina Goretti, quien recordó el fuerte impacto que provocó la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana, especialmente en el ámbito forestal. Goretti detalló que el temporal dañó más de 3.000 kilómetros de pistas forestales, una parte importante de ellas en la provincia de Castellón, y afectó a más de 640.000 hectáreas de masa forestal. Además, inutilizó depósitos de extinción y observatorios forestales, infraestructuras esenciales para la prevención y respuesta ante incendios.

Goretti destacó que la Generalitat asumió desde el primer momento la recuperación “sin esperar que nadie viniera a resolver el problema”. Según explicó, el Consell está destinando más de 93 millones de euros a actuaciones de recuperación y prevención de incendios, con el objetivo de garantizar la seguridad y aumentar la resiliencia de las infraestructuras forestales. En concreto, ya se han recuperado 1.650 kilómetros de pistas forestales, más de la mitad de ellos en Castellón, con una inversión superior a 29 millones de euros.

Goretti detalló que la intervención se ha desarrollado en tres fases: un primer diagnóstico de daños, la apertura urgente de accesos para emergencias y la reconstrucción definitiva. Además de estas actuaciones extraordinarias tras la dana, el Consell mantiene trabajos ordinarios de prevención de incendios y mantenimiento de cortafuegos. En Castellón, estas tareas han supuesto una inversión de 3,7 millones de euros, dentro de una inversión autonómica superior a 19 millones. La secretaria autonómica defendió que las pistas forestales son “las venas del territorio” y reafirmó el compromiso de la Generalitat con la protección del patrimonio natural valenciano.

El reto de descarbonizar la logística

La segunda mesa redonda del Ecoforum trasladó el debate al ámbito del transporte y la movilidad sostenible. Bajo el título Transporte y movilidad sostenible: el reto de descarbonizar la logística, el coloquio fue moderado por el director de Mediterráneo, Ángel Báez, y contó con la participación del presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez; la directora general del Aeropuerto de Castellón, Raquel París; y el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Gonzalo Romero.

Rubén Ibáñez valoró la llegada del ferrocarril al puerto como “una apuesta clarísima para la sostenibilidad” y destacó que esta infraestructura situará a PortCastelló “en el mapa del Corredor Mediterráneo y el tren europeo”. El presidente de la Autoridad Portuaria defendió que el puerto está inmerso en un proceso de transformación a través de nuevas infraestructuras “más respetuosas” con el medio ambiente y explicó que el nuevo modelo energético de PortCastelló se sustenta en tres grandes pilares: el hidrógeno verde, el amoniaco y la energía eólica.

Por su parte, Raquel París aseguró que el desarrollo sostenible del Aeropuerto de Castellón es un elemento “fundamental” dentro de su plan estratégico. Como ejemplo, puso sobre la mesa el trabajo que se está desarrollando en las instalaciones aeroportuarias en materia de desmantelamiento de aviones, una actividad vinculada a la economía circular. París explicó que cada año se retiran de la flota europea unos 650 aviones, alrededor del 30% del total, lo que evidencia la importancia de recuperar piezas y materiales para devolverlos a la cadena de suministro y darles nuevos usos.

El concejal Gonzalo Romero centró su intervención en las políticas municipales de movilidad. Explicó que el Ayuntamiento de Castelló trabaja en un nuevo contrato de movilidad que apostará por la renovación de la flota de autobuses mediante vehículos híbridos, con el objetivo final de alcanzar el 100% de vehículos eléctricos. También resaltó el “éxito” del sistema Bicicas, por el que el consistorio “va a seguir apostando”, y defendió que la movilidad urbana debe avanzar hacia la sostenibilidad y la reducción del ruido en la ciudad.

La electrificación en la industria

La electrificación de la industria centró el segundo coloquio, protagonizado por el delegado de Iberdrola para la Comunitat Valenciana, Ibán Molina. Su intervención giró en torno a la electricidad como principal vía para descarbonizar la actividad industrial y avanzar hacia un modelo más competitivo, sostenible y menos dependiente de combustibles fósiles. Molina sostuvo que el momento actual es clave, porque la electricidad permite integrar energías renovables y acelerar la transición energética.

El delegado de Iberdrola subrayó además el potencial autonómico para liderar este proceso gracias a sus recursos, su tejido industrial y su capacidad de innovación. En su análisis del sistema energético actual, señaló que las renovables ya suponen el 56% del sector eléctrico en 2025, aunque la electricidad representa todavía solo alrededor del 25% del consumo energético total en España. A su juicio, esta brecha muestra el margen existente para electrificar sectores como la climatización, el transporte o la industria.

Molina defendió la mayor eficiencia de las tecnologías eléctricas frente a los combustibles fósiles y se refirió específicamente al sector cerámico, una industria clave para Castellón. En este ámbito, destacó los avances en hornos eléctricos de alta temperatura y la progresiva sustitución de sistemas tradicionales por alternativas electrificadas. No obstante, también identificó retos relevantes, especialmente el desarrollo de las redes eléctricas, a las que definió como la “columna vertebral” del sistema, y la necesidad de aumentar la inversión para responder a una demanda creciente.

El coloquio también abordó la importancia del almacenamiento energético y de los contratos de energía a largo plazo para garantizar estabilidad de precios. Molina defendió que la electrificación no solo contribuye a la descarbonización, sino que también refuerza la autonomía energética y la competitividad industrial, dos factores cada vez más relevantes para las empresas.

Situación de Reciplasa

El tercer coloquio estuvo marcado por la situación de Reciplasa tras el incendio de la planta de tratamiento de Onda. Su presidente, Sergio Toledo, explicó la gravedad de un siniestro que afectó a una instalación que daba servicio a 46 municipios y a unos 360.000 habitantes de la provincia. Toledo destacó la rápida coordinación institucional entre consorcios y administraciones para gestionar la emergencia, que obligó a derivar temporalmente unas 400 toneladas diarias de residuos a otras plantas de la Comunitat Valenciana.

En cuanto al futuro, Toledo afirmó que la reconstrucción de la planta es una prioridad urgente. La inversión prevista ronda los 70 millones de euros y el objetivo es levantar, en un plazo de entre dos y tres años, una nueva instalación que sea referente nacional en innovación, eficiencia y recuperación de residuos. Según explicó, la futura planta incorporará tecnologías avanzadas e inteligencia artificial para reducir de forma drástica el volumen de residuos enviados a vertedero y alinearse con la normativa europea.

Toledo también se refirió a iniciativas como los contenedores inteligentes para residuos orgánicos en Castelló, que permitirán aplicar bonificaciones a los ciudadanos que reciclen correctamente. En su intervención, insistió en la importancia de avanzar hacia la economía circular y reforzar la concienciación ciudadana, recordando que “el mejor residuo es el que no se genera”. Asimismo, defendió la valorización energética como vía para dar una segunda vida a los residuos, reducir costes y garantizar la equidad del sistema, especialmente para los municipios más pequeños.

El presidente de Reciplasa destacó además la ampliación de los ecoparques móviles y reclamó agilidad administrativa para acelerar la reconstrucción de la planta de Onda. El proyecto, según defendió, no debe limitarse a reponer una infraestructura dañada, sino que debe servir para modernizar por completo la gestión de residuos en la provincia.

Labor de la Diputación en la gestión de residuos

El cierre del VIII Ecoforum corrió a cargo del diputado provincial de Residuos, Ximo Llopis, quien repasó la labor desarrollada por la Diputación de Castellón en esta materia. El también alcalde de la Llosa explicó que la institución se encontró con una “ley impuesta por el Estado, que no ha venido acompañada de ninguna ayuda”, en referencia a la nueva normativa sobre residuos que los municipios debían empezar a aplicar en abril de 2025.

Llopis relató que la Diputación ha mantenido reuniones con alcaldes y alcaldesas para explicarles el alcance de la nueva legislación y acompañarles en el proceso de adaptación. El objetivo, señaló, era que entendieran “el cambio que teníamos que hacer”. Como consecuencia de este nuevo marco normativo, la institución provincial ha modificado su reglamento de ayudas y ha ampliado su ámbito de actuación: antes subvencionaba a municipios de menos de 5.000 habitantes y ahora lo hace también con localidades de menos de 20.000.

Ese cambio, explicó Llopis, ha tenido un impacto directo en la demanda de apoyo provincial. “Eso implica que hemos pasado de 39 a 84 pueblos los que nos han pedido que llevemos la gestión de los residuos a través de la Diputación”, indicó. Su intervención sirvió para cerrar una jornada en la que se evidenció que la sostenibilidad ya no es un objetivo sectorial, sino un eje transversal que atraviesa la gestión municipal, la planificación autonómica, la actividad empresarial, la logística, la industria, la protección forestal y los hábitos ciudadanos.

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El VIII Ecoforum dejó así un mensaje compartido: la transición ecológica exige inversión, innovación, coordinación administrativa y pedagogía social. Pero también plantea una oportunidad para que Castellón y la Comunitat Valenciana avancen hacia un modelo más competitivo, resiliente y circular, capaz de generar desarrollo sin comprometer los recursos del futuro.