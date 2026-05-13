Unos 200 euros más al mes en cuatro años: la propuesta salarial del Govern catalán ante su huelga docente

La Comunitat Valenciana no es el único territorio en el que los docentes de la enseñanza pública están en huelga. En Cataluña comenzaron antes y continúan: el Govern de Salvador Illa logró firmar con UGT y CCOO, dos de los cinco sindicatos presentes en la Mesa Sectorial, un Acord de País per l'Educació, en el que se prevé la mejora de condiciones salariales y laborales para los docentes catalanes. Pero para dos de los sindicatos mayoritarios, Ustec y Professors de Secundària-Aspepc, además de para CGT, la propuesta de la Generalitat catalana es insuficiente, y por eso mantienen el calendario reivindicativo.

La similitud es obvia, pero también lo son las diferencias. Sobre todo en relación a lo que la Conselleria catalana puso sobre la mesa como mejoras salariales en comparación con sus homólogos valencianos. Lo que propuso el Govern y firmaron UGT y CCOO supone, en el terreno salarial (aunque la reivindicación, como aquí, es mucho más amplia) un incremento progresivo de unos 200 euros más al mes en cuatro años. En concreto, a través de una subida del 30% del complemento específico.

En comparación, la propuesta inicial del departamento que dirige Carmen Ortí es mucho mejor. Se concretó la semana pasada en una subida progresiva de 1.050 euros brutos anuales en tres años, es decir, la posibilidad de que los profesores vieran incrementados sus salarios en 75 euros brutos al mes en 2029. Esa propuesta supuso la ruptura de la negociación: tres sindicatos se levantaron de la mesa -STEPV, CCOO y CSIF- y los otros dos -CSIF y ANPE-, aunque no lo hicieron, rechazaron el incremento por insuficiente.

Encierro reivindicativo en el IES Juan de Garay de València / Francisco Calabuig

Y es que en el caso valenciano la distancia que existe entre esta propuesta de Educación y la inicial de la plataforma reivindicativa formada ahora por los cinco sindicatos con presencia en la mesa de negociación es abismal. En el documento unitario de reivindicaciones, los sindicatos demandaban una subida salarial de 500 euros brutos al mes.

El complemento específico

Así que, en marzo, el president catalán Salvador Illa y los representantes de UGT y CCOO escenificaron un acuerdo que no ha acabado con la huelga pero sí introduce mejoras. En concreto, la parte del sueldo que se mejorará es ell complemento específico, es decir, una parte del salario de los funcionarios —también de los docentes públicos— que no paga la categoría general del trabajador, sino las características concretas del puesto. El complemento específico puede retribuir factores como la responsabilidad, dificultad técnica, dedicación, condiciones del trabajo o singularidad del puesto pero, en educación, suele tener una parte general para el profesorado y otra ligada a cargos o funciones concretas, como tutorías, coordinación, jefaturas de departamento o dirección. Incrementar ese complemento no equivale a introducir una paga extra puntual, sino una partida fija de la nómina: es una forma de mejorar el salario docente sin tocar necesariamente el sueldo base estatal.

La subida no será toda de una vez, sino que tendrá lugar de forma progresiva a lo largo de los próximos cuatro años: el incremento será del 8,5% este primer año; del 9% en 2027; del 6,25% en 2028 y también del 6,25% en 2029. Con eso, se llegará a un incremento del complemento específico de 2.960,79 euros en infantil y primaria, y de 3.027,49 euros en secundaria, alrededor de 200 euros más al mes. Los beneficiarios serán 129.327 docentes, incluyendo tanto a los de la enseñanza pública como a los de la concertada.

Encierro reivindicativo en el IES Juan de Garay de València / Francisco Calabuig

Con ese incremento, en 2029 el profesorado catalán cobrará unos 3.000 euros anuales más que hoy. Desde el Govern y los sindicatos firmantes destacaron que con ello el cuerpo docente catalán se convertiría en el tercero mejor pagado de España solo por detrás de Euskadi y Cantabria. Ahora, indicaban desde los sindicatos, son los terceros por la cola.

2.000 millones de euros de inversión

El acuerdo catalán incluye además una reducción de las ratios en todas las etapas educativas, una partida de 299 millones de euros para fortalecer la escuela inclusiva, 23,2 millones destinados a un complemento retributivo para el Personal de Atención Educativa (PAE), que incluye, entre otros, a técnicos de educación infantil, integradores sociales o educadores de educación especial, con complementos de entre 290 euros y 473 euros mensuales, según su categoría. A ello se suma el abono de 50 euros por noche en los días de colonias. En conjunto, la inversión prevista en el pacto alcanza los 2.000 millones de euros.

Aun así, no ha convencido al sindicato mayoritario, Ustec, que sostiene que el complemento salarial actual debería duplicarse, con una crecida de unos 700 u 800 euros mensuales. El sindicato basa esta demanda en sus cálculos sobre la pérdida de poder adquisitivo del profesorado, que cifra en un 25% en los últimos años. Además, reclama una reducción más intensa de las ratios en secundaria y en la educación posobligatoria, así como mayor concreción en las medidas previstas para la educación inclusiva y la desburocratización de los centros.

El también mayoritario Professors de Secundària ha calificado de “prácticamente insultante” el aumento de unos 200 euros al mes en un plazo de cuatro años. En una línea similar, CGT tachaba el acuerdo de “vergüenza” porque, a su juicio, no responde a las principales reivindicaciones.

¿Cuánto cobra un docente?

El sindicato CSIF realizó una calculadora digital que permite visualizar cómo se queda el sueldo de diferentes tipos de docentes después de la subida salarial estatal en las diferentes comunidades autónomas.

Según datos de 2026, en la Comunitat Valenciana, un maestro sin trienios ni sexenios cobra, netos, 1.986 euros teniendo en cuenta esa subida. Para un profesor de Secundaria (categoría A1) el salario neto es de unos 2.239 euros.

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En Cataluña, un maestro sin trienios ni sexenios cobra, netos, 1.960 euros mensuales. En cuanto a sus homólogos de Secundaria, su salario asciende a 2.222.