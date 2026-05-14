Educación busca cerrar la huelga con un preacuerdo pero los docentes mantienen la presión en la calle

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha convocado a los sindicatos docentes a una nueva reunión este jueves para presentarles una "propuesta integral" con medidas de apoyo al profesorado de la Comunitat Valenciana. Lo hizo ayer, cuando los sindicatos que se alzaron de la mesa de negociación después del último desencuentro a cuenta de la propuesta salarial -STEPV, CCOO y UGT- estaban precisamente a las puertas de la Conselleria, donde habían convocado una rueda de prensa para mostrar su disposición a negociar.

La consellera Carmen Ortí ha reclamado a las organizaciones sindicales que vuelvan al seno de la negociación. Estos tres en concreto la abandonaron ante la oferta que contemplaba una subida de 75 euros brutos mensuales en 2029.

Los docentes tendrían la última palabra

A diferencia de reuniones anteriores, Carmen Ortí asistirá personalmente al encuentro, como hizo en la reunión de la primera propuesta salarial, aunque la abandonó después de plantearla. La consellera estará acompañada por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y por todos los directores generales del departamento. La reunión es presencial en la sede de la Conselleria de Educación en la avenida de Campanar de València. Los sindicatos han convocado una concentración a las nueve, a la misma hora en que está previsto que comience la negociación, frente a las puertas del departamento.

Concentración en la plaza de Manises ante el Palau de la Generalitat / Germán Caballero

Pero la movilización continúa, ayer, con una cifra de seguimiento del 27,26 % según la Conselleria, aunque en los últimos días se ha dado desajuste de cifras entre las oficiales y las ofrecidas por la representación de los trabajadores. La huelga es indefinida y, de momento, lo que está claro es que el calendario de movilizaciones está cerrado hasta este viernes. Los sindicatos ya prevén que cuentan con el fin de semana para, si es necesario, llevar a votación entre la afiliación o las asambleas de docentes la propuesta que les llegue de Conselleria. "Muy buena tiene que ser la oferta, y que la gente nos diga también que adelante con esa oferta, para que desconvoquemos lo que tenemos preparado", advierte Marc Candela, coordinador de Acción Sindical del STEPV.

“Tendremos probablemente un documento, y seréis vosotros los que tendréis que avalarlo”, dijo horas después, en la concentración ante las puertas del Palau de la Generalitat que congregó a centenares de profesores. Les pidió que estuvieran atentos a la convocatoria de una asamblea posterior para validar o no ese preacuerdo, una asamblea que tendrá lugar el viernes, como estaba ya inicialmente previsto.

Preacuerdo o propuesta

Sobre el contenido de la propuesta de este jueves, de momento, desconfía Xelo Valls, de CCOO-PV. "No hay ningún documento. En el correo de convocatoria, única y exclusivamente, está la cita, pero no hay ningún documento. No sabemos cuál es la propuesta que van a hacernos", ha resumido. Además, ha reprochado que el secretario autonómico McEvoy insinuara que la desconvocatoria de la huelga sería un gesto que ayudaría a la negociación. "No. La negociación, en todas partes, funciona al contrario. Primero una oferta, una oferta que será valorada para ver si es o no satisfactoria, y después, en todo caso, se desconvocan las movilizaciones, pero no al revés", ha dicho.

“El uso de las palabras es importante, la convocatoria dice que nos presentarán un preacuerdo, no una propuesta, no tenemos un documento, así que la propuesta tiene que ser como mínimo votada en asamblea”, ha añadido.

Concentración de docentes ante el Palau de la Generalitat / Germán Caballero

En cuanto a Maite Tarazona, de UGT-PV Educación, cree que "ha llegado el momento de encontrar una solución". "Queremos que la consellera sea consciente del esfuerzo que está haciendo el profesorado para llegar a unas soluciones", ha dicho.

En la reunión que dio lugar a aquella primera propuesta de subida salarial, no se levantaron de la mesa CSIF y ANPE, aunque sí rechazaron de pleno la oferta, que consideraron “claramente insuficiente”. El presidente autonómico de CSIF Educación, José Seco, ha destacado la “unión” sindical. “Necesitamos una mejora y la educación valenciana también así que mañana la Conselleria tiene otra oportunidad para mejorar las condiciones, esperamos que no sea una oportunidad perdida”, ha defendido.

En el mismo sentido, desde ANPE, Lauren Bárcena reclamaba a la administración que asuma el éxito de la movilización del profesorado iniciada esta semana y presente una propuesta que permita a los docentes recuperar el poder adquisitivo perdido.

Una gran concentración ante el Palau

También ayer, y después de que les llegara esa convocatoria, los sindicatos mantuvieron el pulso reivindicativo con una gran concentración ante el Palau de la Generalitat que se convirtió en un clamor de los profesores por una negociación real alejada del "paripé". En la plaza, los representantes sindicales desplegaron pancartas y atendieron a los medios.

Concentración de docentes ante el Palau de la Generalitat / Germán Caballero

A la concentración en València se sumaban este miércoles otras dos convocadas ante las direcciones territoriales de la Generalitat en Alicante y Castellón. Y hasta la céntrica plaza valenciana acudieron grupos de docentes de toda la provincia -desde centros arrasados por la dana como el Orba de Alfafar, hasta representantes de las enseñanzas artísticas, pasando por centros de la ciudad de València como el IES Conselleria, vecino del departamento de Ortí-. También de más allá de la provincia: se vieron pancartas incluso del conservatorio de Dénia, Alicante.

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Con lemas como “em sobra vocació, em falten recursos” o “el bitllet de Llorca el cul em torca”, la protesta estuvo acompañada en todo momento por megáfonos y pitos, además de por el lanzamiento de billetes de 75 euros con la cara del president de la Generalitat en referencia a la oferta de subida salarial de 75 euros brutos en tres años. Además, dejaron en el centro de la plaza un ataúd con el lema “DEP educación pública”.