Juan Francisco Navarro, médico: "Hoy un virus puede cruzar al otro extremo del mundo en apenas 12 horas”

El doctor Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública y jefe de servicio en el Hospital de Elche, apunta a la globalización como factor que facilita la rápida propagación de enfermedades citando el covid-19 como ejemplo de sistemas sanitarios desbordados. El especialista señala que la inversión en seguridad sanitaria, vigilancia y prevención es insuficiente a pesar de las lecciones que se presupone aprendidas en la pandemia. Sobre el hantavirus, aunque grave, explica que tiene un riesgo de epidemia comunitaria menor que otros virus como el SARS-CoV-2 o el ébola; y describe el norovirus, que ha obligado a confinar a otro crucero en Francia, como una gripe intestinal fácil de contagiar en entornos cerrados.

¿Cómo ha cambiado la propagación de enfermedades infecciosas?

Vivimos en un mundo cada vez más globalizado y donde los viajes internacionales hacen superfácil la transmisión de enfermedades. El que haya estudiado las patologías antiguas sabe que la peste o el cólera tardaba en llegar meses y años a los sitios. Hoy en día alguien puede contraer una enfermedad infecciosa, que no tiene por qué ser hantavirus, sino un virus de la gripe que esté mutado y pasarlo en 12 horas al otro extremo del mundo. En ese trayecto puede cruzarse con decenas de pasajeros en los trasbordos de los aeropuertos que van a otros países o en los aviones, y extender totalmente una pandemia.

¿Cree que la sociedad está suficientemente preparada?

Las sociedades desarrolladas tienden a confiar en que los sistemas funcionan solos, pero no es así. No valora lo suficiente el tema de la seguridad, no solamente sanitaria, sino en muchos aspectos. Nos fiamos mucho y en general, no se invierte lo suficiente en seguridad sanitaria ni en prevención. Se invierte mucho en tecnología, diagnóstico y tratamiento, pero poco en vigilancia epidemiológica, salud pública y preparación ante emergencias. Si quisiéramos invertir en seguridad sanitaria prepararíamos mucho mejor todos los planes de respuesta y de alertas sanitarias. Tenemos que adecuar los medios, la organización, los recursos y tener una estructura de salud pública a nivel nacional, regional y de hospitales. Los servicios de Medicina Preventiva, que somos los que controlaríamos las epidemias en un hospital, somos los más pequeños. No le damos a la prevención la prioridad que debe tener.

¿Qué lecciones dejó la pandemia de covid?

Con el covid quedó totalmente absolutamente demostrado que los sistemas sanitarios se vieron absolutamente desbordados. Años después se dice que hemos aprendido mucho, pero no es verdad, no lo creo. En realidad seguimos teniendo carencias importantes en vigilancia, coordinación y respuesta rápida. Si apareciera otro virus similar, estaríamos algo mejor preparados tecnológicamente, pero no estructuralmente. Nos pillaría con una mala vigilancia, solo hay que ver cómo ha funcionado la vigilancia de un crucero, un entorno cerrado, donde ha habido varias personas enfermas, algunas graves, que han muerto, y han tardado varias semanas en activar alertas internacionales y avisar a la OMS. Eso demuestra que los sistemas todavía pueden fallar. Sin vigilancia no hay detección precoz, y sin esta no hay control.

Se dice que hemos aprendido de la pandemia y no lo creo. Si viniera otro covid nos pillaría con una mala vigilancia

Hantavirus

En este contexto, ¿qué riesgo representa el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad infecciosa grave, pero su capacidad de transmisión comunitaria es limitada. Pertenece a un grupo de virus que pueden ser serios, pero no tienen el comportamiento epidemiológico de otros como el covid, la gripe aviar o el ébola. Es importante vigilarlo y espero que se controle, pero no es un virus con gran potencial pandémico. Puede generar alerta, pero no alarma desproporcionada. El periodo de incubación puede ser largo, incluso de hasta 42 días, lo que obliga a mantener una vigilancia prolongada para que no haya cadenas de contagio en otros países. Eso sí, la transmisión no es tan eficiente como en otros virus respiratorios, pero es una lección para que sigamos reforzando la seguridad global en temas sanitarios y en la transmisión de patógenos en todo el mundo. Nunca ha sido tan fácil la transmisión como ahora así que los sistemas de vigilancia epidemiológica tenemos que estar muy atentos.

¿Cómo se realiza el seguimiento de contactos en estos casos?

Hacemos un estudio mediante un sistema de “círculos concéntricos”. Primero se identifican los contactos más estrechos: familiares, convivientes o personas con exposición prolongada. Si aparecen casos positivos, se amplía el círculo a contactos secundarios. Es un método muy utilizado también en enfermedades como la tuberculosis. En este sentido debemos estar relativamente tranquilos aunque totalmente vigilantes.

Levante-EMV

Cruceros y aviones

¿Qué papel juegan los entornos como cruceros o aviones en la transmisión?

Son entornos de alto riesgo porque concentran a muchas personas en espacios cerrados durante mucho tiempo. No es que haya más virus en el ambiente, sino que hay más oportunidades de contacto estrecho. Por eso se han producido brotes de enfermedades como norovirus, sarampión o incluso tuberculosis en estos contextos. En el caso del crucero del hantavirus, si en un ambiente tan cerrado y de convivencia unos con otros, solo se han contagiado 10 o 12 personas de 150, demuestra claramente que hacen falta contactos muy estrechos para enfermar. Esto no se transmite como el covid o la tuberculosis, que tienen capacidad de contagiar a distancia con los aerosoles, sino que se transmite por gotas. Es decir, que tienes que estar muy cerquita y tocando las mismas cosas que un paciente para contagiarse.

Los servicios de Medicina Preventiva, los que controlamos las epidemias, somos los más pequeños de cada hospital

¿Qué es el norovirus que ha obligado a confinar a otro crucero en Francia?

Es un virus gastrointestinal muy contagioso que produce lo que popularmente se conoce como “gripe intestinal”: vómitos, diarrea, fiebre y malestar general. Es muy frecuente en invierno y primavera y se propaga con facilidad en lugares cerrados y con mucha convivencia. Es muy contagioso y los síntomas pueden confundirse con otras infecciones leves. Además, muchas personas no consultan al médico y no es una enfermedad declarable, lo que dificulta la notificación y el seguimiento. Por eso puede haber brotes importantes sin que se detecten rápidamente aunque suele ser leve. En entornos como cruceros donde todo el mundo está junto a todas horas el contagio puede ser mucho más frecuente, o en un avión. Son entornos donde el norovirus, el sarampión e incluso, de nuevo, la tuberculosis son fácilmente contagiables.

¿Qué relación tiene esto con la idea de One Health?

Todo el mundo habla del One Health, de una salud para todos, para seres humanos, animales domésticos y silvestres, para el medio ambiente y eso es por ahora solo una idea sobre el papel. Hay que invertir mucho más en sanidad veterinaria, en control de las poblaciones salvajes. Los humanos necesitamos que los animales con los que convivimos estén controlados y sanos, si no es absolutamente imposible.

Los presupuestos de salud pública son el 1 o el 2 % del gasto sanitario, casi no tenemos dinero

Escasa inversión

Usted insiste mucho en la necesidad de invertir en seguridad sanitaria

Una sociedad desarrollada tiene que invertir mucho más en seguridad y hay que entender la salud pública como una parte esencial de la seguridad de un país. Igual que se invierte en seguridad contra incendios, terrorismo o ciberataques, hay que invertir en vigilancia epidemiológica, prevención de enfermedades, control ambiental, salud veterinaria y promoción de la salud. Alguien puede decir que esto es alarmismo pero tenemos el ejemplo clarísimo de la pandemia de covid para decir que, efectivamente, no tenemos reforzados los mecanismos de seguridad sanitaria necesarios. Solo hay que ver los presupuestos que se destinan en Sanidad a prevención en comparación con todo lo que se destina a diagnóstico y tratamiento.

Hay que invertir mucho más en sanidad veterinaria, en control de las poblaciones salvajes

¿Qué incluye la prevención en salud pública?

Incluye muchas cosas: vacunas, educación sanitaria, hábitos de vida saludables, control de la contaminación atmosférica y el ruido, prevención del cáncer, vigilancia de enfermedades infecciosas y mejora del entorno y el medio ambiente. Todo eso reduce la mortalidad y mejora la calidad de vida.

¿Se invierte lo suficiente en ello?

Los presupuestos de salud pública suponen apenas el uno o el dos por ciento de todo lo que se gasta en la sanidad. Hablar de salud pública es hablar de seguridad y por eso digo que no tenemos una inversión adecuada. Pueden ocurrir mil cosas que las hemos visto en las películas, del más variado tipo y no solamente virus, también envenenamientos en alimentos, etc...Muchas cosas que afectan a la salud humana y que deben ser controladas con adecuados programas de vigilancia. El hantavirus nos ha puesto otra vez delante de nosotros mismos y decimos que este tema lo tenemos todavía sin resolver, como las cuestiones de salud internacional y la declaración de enfermedades.