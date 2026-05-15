Ibán Molina: «La Comunitat puede liderar la transición energética»

El representante de Iberdrola para la Comunitat Valenciana, Ibán Molina, defendió este pasado martes durante la VIII jornada del Ecoforum la necesidad de acelerar la electrificación de la economía como principal vía para avanzar hacia una descarbonización «competitiva y eficiente». Molina aseguró a lo largo de su coloquio que la sociedad se encuentra ante «un momento histórico» en el que la electricidad se ha convertido en el gran vector energético del futuro gracias a la integración de energías renovables.

Durante su intervención, el representante de Iberdrola destacó el avance experimentado por el sistema eléctrico español en los últimos años. Según explicó, a cierre de 2025 las energías renovables ya representan el 56% del sector eléctrico, una cifra que se eleva hasta el 75% si se suma la producción nuclear. «El vector eléctrico ya está muy descarbonizado», señaló. Sin embargo, advirtió de que el consumo eléctrico apenas supone actualmente el 25% del mix energético total de España, todavía muy condicionado por el peso de los combustibles fósiles como el gas y el petróleo.

Molina insistió en que la electrificación no solo es una herramienta ambiental, sino también una cuestión de eficiencia energética y competitividad industrial. En este sentido, puso como ejemplo las bombas de calor, que calificó como una tecnología entre «tres y cuatro veces más eficiente» que las calderas tradicionales de gas o gasóleo. También defendió la electrificación total del transporte, afirmando que permitiría reducir drásticamente el consumo energético gracias a una mayor eficiencia del sistema.

La descarbonización

En el ámbito industrial, centró parte de su intervención en las posibilidades de descarbonización del calor industrial, especialmente en sectores estratégicos para la Comunitat Valenciana como el cerámico. Según explicó, ya existen bombas de calor capaces de trabajar hasta los 150 grados y hornos eléctricos que alcanzan temperaturas de hasta 1.500 grados, lo que conlleva a abrir nuevas oportunidades para transformar procesos productivos que tradicionalmente dependen del gas, según Molina.

El representante de Iberdrola destacó además que ya se está produciendo una transición progresiva en algunas empresas del sector. «Hay un goteo constante de conversión de hornos tradicionales a eléctricos», afirmó Molina, especialmente en industrias vinculadas a la industria química-cerámica y baldosas cerámicas. En este proceso, subrayó la colaboración con entidades como ANFFECC y reivindicó la importancia de la cooperación público-privada para impulsar proyectos de innovación energética.

A pesar de que reconoció que Iberdrola ha desarrollado experiencias piloto vinculadas al hidrógeno, Molina explicó que actualmente la compañía centra sus esfuerzos en soluciones que puedan ser asumidas por la industria «en términos de costes». Entre ellas, destacó el papel de los Certificados de Ahorro Energético (CAEs), un mecanismo que permite monetizar los ahorros obtenidos mediante la sustitución de tecnologías tradicionales por sistemas eléctricos más eficientes. Según apuntó el experto, estos cambios pueden generar ahorros de entre el 30% y el 40%.

La electrificación

Otro de los ejes de su intervención fue la situación de las redes eléctricas, que definió como «el gran reto y la gran oportunidad» del proceso de electrificación. Molina calificó estas infraestructuras como «la columna vertebral del sistema» y alertó de que la capacidad actual de muchos nudos de conexión se encuentra prácticamente agotada, con disponibilidades de entre el 0% y el 15%.

En este sentido, Molina reclamó un aumento de la inversión en redes eléctricas y recordó que actualmente el límite regulatorio se sitúa en el 0,13% del PIB. No obstante, mostró su confianza en que el futuro decreto previsto por el Gobierno permita ampliar este margen para responder a la creciente demanda energética de la industria y de los nuevos proyectos estratégicos.

Durante su exposición, Molina aseguró que la Comunitat Valenciana reúne condiciones «únicas» para liderar la transformación energética en España gracias a factores como el potencial solar y eólico, la presencia de universidades, infraestructuras logísticas y una administración que, según afirmó el representante, está agilizando los procesos administrativos. Entre los ejemplos mencionados destacó proyectos estratégicos como PowerCo y otras iniciativas industriales vinculadas a la transición energética.

Por otro lado, defendió que la electrificación también permitirá reforzar la autonomía energética europea y reducir la dependencia de combustibles fósiles importados. Para ello, señaló que el futuro pasa por reforzar los sistemas de almacenamiento energético, tanto mediante baterías como a través de infraestructuras hidráulicas como la Central hidroeléctrica de Cortes-La Muela, además de impulsar contratos PPA a largo plazo que aporten estabilidad y costes competitivos a la industria.

Cambio en infraestructuras

Molina incidió también en la necesidad de acompasar el crecimiento de las energías renovables con una modernización acelerada de las infraestructuras eléctricas. A su juicio, el desarrollo industrial previsto para los próximos años exige una red mucho más robusta y preparada para absorber tanto la nueva demanda energética como la incorporación de nuevas plantas renovables y sistemas de almacenamiento.

El representante de Iberdrola destacó además que la estabilidad de los precios energéticos será uno de los factores clave para mantener la competitividad de la industria española y valenciana. En este contexto, defendió los contratos PPA a largo plazo como una herramienta que permite a las empresas operar con mayor previsibilidad y reducir su exposición a las fluctuaciones del mercado energético internacional.

Asimismo, Ibán Molina subrayó que la transición energética representa una oportunidad de crecimiento económico y atracción de inversiones para la Comunitat Valenciana. El experto señaló en su coloquio que la combinación de recursos naturales, capacidad industrial y posicionamiento logístico sitúa al territorio valenciano en una posición privilegiada para captar proyectos vinculados a la nueva economía verde.

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Finalmente, insistió en que la electrificación no debe entenderse únicamente como un reto tecnológico, sino también como una transformación estructural del modelo energético y productivo. Según afirmó, avanzar hacia un sistema basado en electricidad renovable permitirá no solo reducir emisiones, sino también reforzar la autonomía energética y la resiliencia económica frente a futuras crisis internacionales.