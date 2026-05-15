Martínez Mus: «No podemos limitarnos a reaccionar, sino que debemos anticiparnos»
El conseller de Medio Ambiente anuncia una inversión de 140 millones en infraestructuras hidráulicas clave en Castellón
Castellón debe situarse «a la vanguardia» en la lucha contra el cambio climático y sus efectos mediante una gestión más eficiente de los residuos, nuevas infraestructuras hidráulicas y una mayor capacidad de anticipación ante emergencias. Así lo defendió el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, durante su intervención en el VIII Ecoforum de Prensa Ibérica.
Martínez Mus subrayó que la provincia tiene «mucho que liderar» en sostenibilidad por su potencial industrial, su riqueza natural y el compromiso de su tejido social y empresarial. Y destacó que los retos ambientales actuales exigen respuestas «innovadoras y realistas», especialmente en materia de gestión de residuos.
Episodios meteorológicos extremos
El conseller advirtió de que los episodios meteorológicos extremos y emergencias como el reciente incendio en la planta de residuos de Onda han puesto a prueba la capacidad de reacción del sistema. En el caso de Onda, explicó que la Generalitat ha desplegado un contingente de emergencia para reorganizar las 400 toneladas diarias que recibía la instalación y garantizar el servicio a los 46 municipios del consorcio sin saturar el resto de plantas. También garantizó que planificarán «la mejor reconstrucción posible» con el objetivo de levantar unas instalaciones más modernas, eficientes y tecnológicamente avanzadas.
«Castellón tiene mucho que decir en sostenibilidad, pero sobre todo tiene mucho que liderar»
Martínez Mus defendió que la gestión de residuos ya no puede entenderse solo como una cuestión técnica o logística, sino también como un asunto ambiental, sanitario, de seguridad y de resiliencia. Por ello, aseguró que el Consell trabaja en nuevas plantas de tratamiento y valorización, sistemas logísticos más eficientes y protocolos de emergencia. «No podemos limitarnos a reaccionar. Debemos prever», señaló.
Generar menos residuos
También puso el foco en el reto de generar menos residuos por habitante pese al crecimiento de la población y de la actividad económica. Para avanzar en esa dirección, destacó los 7,6 millones de euros en subvenciones a una treintena de municipios y consorcios locales para construir y mejorar instalaciones de recogida de residuos. Unas ayudas que se suman a otros 25,8 millones destinados a entidades de gestión de residuos para modernizar instalaciones.
El conseller situó además las infraestructuras hidráulicas como otro eje esencial de la adaptación al cambio climático. Según anunció, la Generalitat, a través de la EPSAR, impulsa inversiones por 140 millones de euros en Castellón: 120 millones incluidos en el plan de inversiones de la entidad y otros 20 mediante un convenio con la Diputación. Entre las principales actuaciones figuran 40 millones para la EDAR y los colectores de Benicàssim o 34,5 millones para la nueva depuradora de Burriana. También se prevén mejoras en municipios como Onda, Betxí, Vila-real, les Alqueries o Castelló.
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