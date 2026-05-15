Sabina Goretti: «Para este Consell no hay ciudades de segunda»

La secretaria autonómica de Medio Ambiente, Sabina Goretti, reivindicó el papel de la Generalitat Valenciana en la recuperación de las infraestructuras forestales dañadas por la dana del 29 de octubre de 2024 a lo largo de su intervención en la VIII edición del Ecoforum en el Salón Moll de Costa del Grau de Castelló. La dirigente autonómica aseguró que el Consell ha afrontado la reconstrucción «a pulmón» y «sin esperar que nadie viniera a resolvernos el problema».

Goretti puso el foco en el impacto que el temporal tuvo sobre el medio natural valenciano y, especialmente, sobre las masas forestales y las infraestructuras de prevención de incendios. «La dana dañó más de 3.000 kilómetros de pistas forestales, gran parte de ellas en la provincia de Castellón», explicó, describiendo una red de comunicación «vital» que quedó convertida en «un laberinto de desprendimientos, socavones y barro». Este devastador episodio afectó a más de 640.000 hectáreas forestales, la mitad de la masa forestal de la Comunitat Valenciana, además de dejar inoperativos diez depósitos de extinción y dos observatorios forestales.

Durante su intervención, la secretaria autonómica destacó que la Generalitat ha movilizado una inversión «histórica» superior a los 93 millones de euros para garantizar la seguridad, la prevención de incendios y la recuperación de las zonas dañadas. «El patrimonio natural valenciano es también el patrimonio de todos los españoles», defendió Goretti, al tiempo que reivindicó que el Ejecutivo valenciano asumió desde el primer momento la responsabilidad de actuar sobre aquellas zonas afectadas.

En este sentido, aseguró que Castellón ha sido una de las provincias prioritarias en el proceso de reconstrucción. «Más de la mitad del total de las pistas recuperadas han sido en esta provincia, en Castellón, demostrando una vez más que para este Consell no hay ciudadanos ni comarcas de segunda», afirmó la secretaria. Además, según los datos aportados, la Generalitat ya ha completado la recuperación de 1.649 kilómetros de pistas forestales, con una inversión directa de más de 29,3 millones de euros.

Tres tipos de fases

Goretti explicó además que la actuación se desarrolló en tres fases diferenciadas. La primera estuvo centrada en el diagnóstico técnico de los daños para priorizar las intervenciones más urgentes. La segunda consistió en la apertura inmediata de accesos para garantizar la entrada de los servicios de emergencias y extinción de incendios. «No podíamos permitir que una emergencia médica o un conato de incendio quedara desatendido por falta de acceso», subrayó.

Actualmente, según indicó, los trabajos se encuentran en la tercera fase, centrada en la reconstrucción definitiva de infraestructuras dañadas. La responsable autonómica insistió en que el objetivo no es «parchear», sino reconstruir pistas, muros y puentes «con criterios de resiliencia y sostenibilidad» para hacer frente a futuros fenómenos extremos vinculados al cambio climático.

La secretaria autonómica también puso en valor las actuaciones ordinarias de mantenimiento forestal desarrolladas paralelamente a la recuperación de la dana. En concreto, señaló que la Generalitat ha destinado 3,7 millones de euros al mantenimiento de áreas cortafuegos en distintas demarcaciones de Castellón, mientras que la inversión autonómica global en esta materia supera los 19 millones de euros.

Compromiso constante

«Nuestras pistas forestales son las venas de nuestro territorio», afirmó Goretti, quien defendió que estas infraestructuras resultan esenciales tanto para la seguridad de los municipios como para la protección de la biodiversidad. En el tramo final de su intervención, reivindicó el compromiso del Consell con el medio natural valenciano y aseguró que la Generalitat seguirá destinando recursos a la recuperación y protección de los montes valencianos. «Mientras otros han gestionado desde la distancia, nosotros protegemos nuestro patrimonio con hechos, con inversión y con presencia constante en cada uno de los rincones de nuestra comunidad», aseguró la secretaria.

Además, Goretti destacó que la recuperación del medio natural no se limita únicamente a reparar los daños provocados por la dana, sino que también persigue reforzar la capacidad de respuesta ante futuros episodios climáticos muy extremos. En este sentido, insistió en que la Comunitat Valenciana debe adaptar sus infraestructuras forestales a una nueva realidad marcada por fenómenos meteorológicos que cada vez son mucho más intensos y frecuentes.

La secretaria autonómica destacó también la importancia estratégica de las pistas forestales para la prevención de incendios, especialmente de cara a la campaña estival. Según explicó, mantener operativas estas vías es fundamental para garantizar la rápida intervención de los equipos de emergencias y facilitar el acceso a zonas de difícil alcance. «La prevención empieza mucho antes de que aparezca el fuego», señaló durante su intervención en el Ecoforum.

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Por último, defendió el trabajo coordinado entre administraciones, técnicos y brigadas forestales desplegadas en las áreas afectadas. Así, puso en valor la labor realizada sobre el terreno y aseguró que la recuperación del patrimonio natural se está consiguiendo con una correcta planificación.