¿Cómo aman los españoles hoy?

El amor en España ya no es lo que era o, quizás, es exactamente lo que siempre fue, pero bajo nuevas y complejas reglas. Según el primer estudio sobre la Percepción Social del Amor realizado por el CIS, los españoles sitúan hoy el sentimiento amoroso en un respetable cuarto lugar de sus prioridades, por debajo de la salud, la familia y la amistad.

Aunque el 70,7 % de la población mantiene actualmente una relación sentimental con una media de 22 años de duración ―basada mayoritariamente en la convivencia y el compromiso―, el ecosistema digital está alterando las reglas del juego. Mientras un tercio de la sociedad ya valida formas de amar como el poliamor, una abrumadora mayoría observa con recelo las aplicaciones de citas: el 84, 7% denuncia que la mentira es más frecuente que de manera tradicional y el 72,2 % siente que se trata a las personas como objetos de consumo. Entre la estabilidad del hogar compartido y el vértigo del algoritmo, España busca hoy una nueva definición para el sentimiento más universal.

El pasado 4 de marzo el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) presentó el avance de resultados provisionales del Estudio 3508, Percepción Social del Amor, realizado por un equipo coordinado por Juan Antonio Roche Cárcel, catedrático de Sociología de la Universidad de Alicante (UA), y formado por Manuel López Funes, investigador social en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y María Sánchez-Domínguez, profesora de la Universidad Complutense de Madrid.

Realizado en enero de este año, el estudio reúne dos importantes virtudes: es la primera vez que un organismo público en España y fuera de aquí se pregunta sobre la temática del amor, y además se ha llevado a cabo enfocándolo de un modo general y no solo dirigido a aspectos específicos. Aborda, por tanto, una dimensión íntima, moral y cultural poco explorada en encuestas públicas.

Con un cuestionario relativo a relaciones interpersonales y 5.007 entrevistas repartidas en 1.293 municipios y 50 provincias, se han recogido datos sobre cómo los españoles perciben el amor, las parejas y otros aspectos de la vida social, con un error de muestreo de ±1,4 %.

La distribución de las encuestas refleja predominancia de clases medias y bajas, con menor presencia de clases altas. La media-media es la más representada con 38,9 %; las clases bajas y trabajadoras suman aproximadamente el 31,1 %; y las clases altas y medias altas tienen menor representación, con 3,8 %. Los entrevistados fueron 51,5 % mujeres y 48,5 % hombres.

El 86,3 % de los entrevistados tenían nacionalidad española, el 4,2 tenían española y otra, y el 9,5 una nacionalidad distinta a la española.