Feijóo mantiene aparcado el congreso del PPCV y prolonga la interinidad de Llorca

El PPCV tendrá que esperar para celebrar el congreso regional pendiente desde hace un año y que debe servir para oficializar al candidato popular a las elecciones autonómicas. Como adelantó este diario, el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado fuera al PP valenciano de la primera fase de congresos programada para antes de verano, prolongando así la interinidad del líder actual, Juanfran Pérez Llorca, al menos hasta otoño.

Entonces se abrirá otra ventana para llevar a cabo otros procesos orgánicos territoriales, si bien no hay garantía de que entre ellos se active el valenciano, ya que Feijóo no ha concretado esa hoja de ruta. Todos los escenarios se mantienen abiertos: desde un congreso hacia finales de año para lanzar la campaña del actual president hasta un 'dedazo' de Génova para oficializar su candidatura sin consultar a las bases.

La Junta Directiva Nacional, reunida este lunes en Génova, ha aprobado la convocatoria del congreso del PP de Cataluña y de Nuevas Generaciones antes de verano. También se han convocado los cónclaves provinciales de Aragón y de Extremadura. No hubo referencias a la Comunitat Valenciana en la reunión. Ni en público ni parece que tampoco en privado. Era el día de Moreno Bonilla tras su victoria en las elecciones autonómicas de Andalucía.

Se queda fuera por tanto el valenciano, aunque desde el Palau subrayan que el PPCV no es el único sin un calendario claro para renovar sus órganos. Con el aplazamiento, Génova contraviene el sentir general en el PPCV, donde desde Llorca hasta el expresident Francisco Camps, pasando por los líderes provinciales, eran favorables a activar ya el congreso por diversos motivos.

En el caso de Llorca, para consolidar su liderazgo tras casi seis meses en el cargo por 'decreto' de Feijóo y tras un año y medio muy convulso por la crisis de la dana y la dimisión de Carlos Mazón, que dejó al partido en manos de una gestora. Los barones provinciales, por su parte, quieren el congreso para actualizar sus cuotas de poder internas y poder actualizar también sus correspondientes organigramas. Y Camps, para pelear por volver a la primera línea política. Esa sombra del expresident prometiendo batalla podría haber influido en la decisión final de Feijóo.

Camps ya mueve ficha

Aunque al dejar la mayoría de cónclaves para después de verano Feijóo evita un señalamiento expreso a una singularidad valenciana que algunos en el partido temían, habrá que ver las repercusiones de la decisión en un PPCV que ya venía algo agitado internamente por esa privisionalidad que reina desde la renuncia de Mazón y que ahora se prorroga por orden de Madrid. Por lo pronto, Camps ya ha convocado a los medios para esta tarde en su nueva sede de campaña.

Junta Directiva Nacional del PP, en Génova. / Javier Lizon / EFE

La expectación era máxima en el PPCV ante el veredicto de este lunes, una vez superadas las elecciones en Andalucía. La propia afluencia de cargos valencianos en Génova así lo demuestra. Han acudido a la cita el propio Llorca, su número dos en el partido, Carlos Gil; los presidentes provinciales de Valencia (Vicent Mompó), Alicante (Toni Pérez) y Castelló (Marta Barrachina); los diputados nacionales Fernando de Rosa, Evarist Aznar y Cristina Moreno; y los senadores Gerardo Camps y Estela Darocas.

Como ha venido informando este diario, Feijóo ha estado recolectando consejos en las últimas semanas sobre la conveniencia o no de convocar el congreso en la C. Valenciana. Finalmente, parece haber pesado más el temor a que un cónclave antes de verano, al que Camps asegura que se presentaría, pueda trasladar una imagen de inestabilidad interna y de contestación a Llorca que la necesidad de legitimación del president al frente del partido. "No convocar el congreso subrayaría una excepcionalidad valenciana", alertaba un dirigente del partido hace pocos días sobre un nuevo aplazamiento.

Así, de celebrarse, el congreso apunta a la segunda mitad de 2026. El partido aprovecharía el proceso de refrendo interno de Llorca para convertirlo en el primer gran acto de campaña de cara a los comicios previstos para mayo del 27, ahora que parece que, sin mayoría absoluta en Andalucía, las opciones de un adelanto electoral en la C. Valenciana se desvanecen. Posteriormente se podrían celebrar los provinciales, bloqueados en ausencia del regional.

Pacificación orgánica

Llorca lidera de forma interina el partido en la C. Valenciana desde finales de 2025, cuando Génova dio carpetazo a la sucesión de Mazón a través de una gestora a cuyo frente situó al de Finestrat. Antes había sido ungido por Feijóo como candidato a la investidura, que ató gracias a un acuerdo con Vox que evitó el adelanto electoral. María José Catalá, siempre bien valorada en la dirección nacional, estuvo en esas quinielas pero su destino parece València, especialmente tras la irrupción de Mónica Oltra en esa batalla.

Desde su llegada al Palau, Llorca ha rebajado la tensión social tras el asfixiante año postdana y pese a lidiar con varias patatas calientes, resiste en las encuestas, que al final es lo que mira Génova. Estos días incluso ultima unos presupuestos que le reforzarían como gestor, y también como aliado de Vox, aspecto importante en un momento en el que, tras perderla Moreno Bonilla, el PP sólo gobierna con mayoría absoluta en Madrid y Galicia y los entendimientos con Vox parecen tener, por fin, el beneplácito explícito de Feijóo.

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Pese a seguir en el limbo técnicamente, Llorca está consolidado como la apuesta definitiva de Génova y cuenta con el respaldo de los principales líderes del PPCV, desde los barones provinciales hasta la propia Catalá. Ha dedicado esfuerzos a rebajar tensiones en este tiempo. El bajo grado de conocimiento sería el gran hándicap del jefe del Consell, pero es un asunto menor ya que sólo se puede mejorar y queda un año para las urnas. De hecho, su equipo ya combate ese déficit con vallas promocionales, publicidad en redes y buzoneos y trabaja en nuevas estrategias para impulsar su popularidad.