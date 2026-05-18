El PPCV da por bueno el triunfo de Moreno: nuevo golpe a Morant y sin peligro para los presupuestos de Llorca

El PPCV de Juanfran Pérez Llorca ve la botella medio llena tras las elecciones de Andalucía de este domingo. Juanma Moreno logró un triunfo inconstestable pero insuficiente para repetir la mayoría absoluta de 2022, por lo que dependerá de Vox para gobernar. Pese a esa sensación agridulce y las réplicas que esa negociación pueda tener en territorio valenciano, en el PP valenciano se centran en la parte positiva y celebran el "contundente" y "holgado" triunfo del barón andaluz, que además consolida la pérdida de fuerza territorial del PSOE y deja un nuevo fracaso de una ministra del Gobierno, María Jesús Montero, facilitando así las comparaciones con Diana Morant, la apuesta de Pedro Sánchez en la C. Valenciana y con la que los populares se frotan las manos vistos los antecedentes.

El primero en reaccionar fue el propio Pérez Llorca, que la misma noche del domingo quiso aplaudir el "respaldo contundente" que los andaluces dieron al proyecto de"estabilidad, gestión y moderación" de Moreno Bonilla, tres conceptos con los que el president trata de identificarse desde su llegada al Palau hace poco más de cinco meses.

Otras fuentes del partido inciden en la victoria "muy importante" lograda por el barón popular pese a la pérdida de cinco escaños y de la mayoría absoluta. Subrayan que pese a todo logra el 41,6 % de los votos (un punto y medio menos) y 150.000 papeletas más que hace cuatro años, cuando sí alcanzó los 55 diputados para gobernar en solitario.

En ese sentido, desde la dirección autonómica del PP valenciano destacan que el escenario dibujado anoche en Andalucía es muy semejante al que se ha plasmado en las recientes citas electorales autonómicas (Extremadura, Aragón y Castilla y León), donde el PP ha apuntalado "un poder territorial cada vez más amplio". Eso sí, en todos estos enclaves dependerá de Vox.

¿Los presupuestos se atrasan?

Esa necesidad de pactar la investidura con los de Santiago Abascal también en la Junta puede interferir en la política valenciana, donde Llorca ultima la presentación de unos presupuestos de 2026 que ha ido negociando con Vox y que tiene encarrilados. Las fuentes consultadas admiten que cualquier escenario de dependencia "genera una complejidad mayor que la independencia absoluta", pero no prevén mayores problemas para un entendimiento con Vox en las Corts, donde las relaciones con Llorca son más que fluidas.

La reacción que ordene Vox desde Madrid, con todo, es una incógnita. Ya en la noche electoral, los gritos de "prioridad nacional" que coreaban las bases voxistas anticipan unas negociaciones tensas. Así, lo más probable es que el president deje reposar los ánimos y aparque unos días la presentación de las cuentas, que podrían recibir la luz verde del Consell la próxima semana.

Desplome PSOE y Morant

Pero si hay algo que da alas a los populares de los resultados andaluces es el resultado de Montero y lo que ello implica para las aspiraciones de Morant, que tampoco despega en las encuestas. La exvicepresidenta de Sánchez llevó al PSOE a su suelo histórico en un territorio que hasta hace no tanto era un bastión socialista, ahondando en la tendencia ya vista en otros lugares como Aragón, donde la candidata fue Pilar Alegría, también ministra y portavoz del Gobierno.

La izquierda ha crecido, pero por otras vías, y ha dado continuidad al "calvario" del PSOE, que "se sigue desangrando", comentaba esta mañana un dirigente del PPCV. Otros cargos populares, al ser preguntados por una lectura valenciana de los resultados de Andalucía, respondía con una imagen de Montero, Alegría y Morant.

Noticias relacionadas

"Sanchez envía a sus ministras como salvadoras de él mismo, pero el resultado está siendo negativo en todos los casos", subrayan desde la cúpula autonómica del partido. El propio Llorca también implicó al presidente del Gobierno en la derrota, señalando que el "sanchismo" encajó anoche "uno de los peores resultado de su historia, prueba de su evidente desconexión con la realidad social" de España.