El PSPV revela un anticipo extraordinario de 200 millones del Gobierno a la Generalitat 'ocultado' por Llorca

El Gobierno de España aprobó el pasado mes de febrero un anticipo extraordinario de 200 millones a la Generalitat Valenciana. En concreto, el Ministerio de Hacienda transfirió 200 millones a la Administración autonómica a cuenta de la liquidación del sistema de financiación que de normal las comunidades cobran en julio, pero que las arcas valencianas recibieron este año cinco meses antes siendo oxígeno puro para poder afrontar el pago de las facturas de Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

De este ingreso extra del que no se había tenido noticias por parte del Consell lo ha desvelado este domingo el PSPV a través de un comunicado. A raíz de la documentación oficial remitida por la Conselleria de Hacienda al grupo en las Corts, se muestra la orden firmada por la Secretaría General del ministerio en el que se acuerda "la concesión de un anticipo de tesorería a la Comunitat Valenciana, destinado a hacer frente a desfases transitorios de tesorería" por valor de 200 millones.

Este adelanto será cubierto "cuando se produzca el pago de la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2024", en julio, o si este fuera negativo, con alguna de las entregas a cuenta posteriores. Ni la recepción del anticipo ni la propia petición del mismo por parte de la Conselleria de Hacienda alertando de "desfases transitorios de tesorería" se había informado por parte del Ejecutivo autonómico, una situación que los socialistas han afeado.

En este sentido, el síndic del PSPV en las Corts, José Muñoz, ha acusado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de haber "ocultado” a los valencianos que el Gobierno de Pedro Sánchez le aprobó en febrero un anticipo de 200 millones para ayudarle a pagar las facturas de sanidad, educación y servicios sociales. No solo eso, sino que Muñoz ha añadido que pese a esta inyección económica, Pérez Llorca “ha tenido la desfachatez de criticar al Gobierno en las dos últimas sesiones de control en las Corts la no actualización de las entregas a cuenta de 2026 al mismo tiempo que se callaba que ha sido el Gobierno el que lo había rescatado en febrero con un adelanto de recursos para ayudarle a pagar las facturas”.

La exvicepresidenta y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, traspasa la cartera al nuevo ministro de Hacienda y exsecretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, el pasado 27 de marzo. / A. Pérez Meca / Europa Press

Además, resalta Muñoz, se da la circunstancia de que la Comunitat Valenciana “es la única de las 17 comunidades autónomas para la que el Gobierno de España ha anticipado estos recursos”. “Hay que tener una enorme hipocresía y una gran desfachatez para salir a atacar al Gobierno y ocultar a los valencianos el apoyo financiero del Ejecutivo central con el fin de ayudar a la Generalitat a pagar sus deudas con los proveedores, farmacias, autónomos o empresas, así como para atender la sanidad, la educación y los servicios sociales", ha indicado el dirigente socialista.

"Hacer méritos ante Feijóo"

“Es otra faceta de los PP-jetas, el cinismo fáctico del presidente-suplente de Mazón”, ha lamentado Muñoz, quien recalca que, “para mayor descaro, las entregas a cuenta no han podido actualizarse a 2026 porque el PP y los ultras de Vox han tumbado en el Congreso hasta dos reales decretos, de diciembre de 2025 y de febrero de 2026, que garantizaban esta actualización”. Muñoz ha indicado que los 200 millones de anticipos "cubrieron la minoración de recursos causada por el voto del PP y Vox en el Congreso" al no aprobarse esta revisión de las entregas a cuenta.

A las críticas del PSPV ha respondido el PPCV. Lo ha hecho a través de un comunicado de su portavoz de Economía en las Corts, Mari Carmen Contelles, quien ha señalado que los anticipos a cuenta "son dinero de los valencianos, no ayudas extra del Estado”. Contelles ha señalado que “los socialistas valencianos alardean de que el Gobierno de España rescata a la Comunitat Valenciana cuando envía lo mismo que el pasado año y hemos recibido 160 millones de euros menos de lo que nos corresponde", ha indicado.

En este sentido, Contelles insiste en que los anticipos de tesorería a cuenta de la liquidación del sistema de financiación "no son ningún rescate del Gobierno central hacia la Comunitat Valenciana", sino que se trata de dinero de las comunidades autónomas "que el Gobierno retiene hasta el mes de julio”. Asimismo, la portavoz popular ha recordado que el Consell del Botànic "batió récord en anticipos, de hecho Puig solicitó en repetidas ocasiones al Gobierno de España entregas a cuenta de la financiación autonómica, hasta 5.000 millones de euros solicitó el Botànic en anticipos”, ha indicado.

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Pero más allá de la crítica política de los socialistas hacia el 'president' de la Generalitat por su doble juego de criticar al Gobierno central y acabar pidiéndole dinero (y no informar de ello), el anticipo de 200 millones evidencia la precaria situación de las arcas valencianas, ahogadas por una infrafinanciación que sigue sin solucionarse (otro de los puntos que los socialsitas reprochan a Llorca, el no ponerse a negociar el nuevo modelo que se ha puesto encima de la mesa) y dependiente de los fondos extraordinarios que se envían desde Madrid. Con esos cimientos financieros, el Consell deberá presentar unos presupuestos y tratar de alcanzar un pacto con una comunidad educativa indignada.