Compromís rechaza 'lawfare' en la imputación de Zapatero y marca distancias frente al "respaldo" del PSPV

La imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dividido este miércoles a PSPV y Compromís. Hasta ahora, las menciones sobre 'lawfare' eran habituales en los valencianistas, especialmente tras el caso de Mónica Oltra. Casi cuatro años después de su dimisión y ahora en el marcado de la investigación a Zapatero, han sido los socialistas los que han apuntado hacia la actuación judicial como uno de los motivos que podrían estar detrás de la causa al exdirigente socialista, llegando a comparar el caso con el de la exvicepresidenta, una equiparación que la coalición de izquierdas ha rechazado, marcando distancias con la causa abierta en la Audiencia Nacional.

El hecho de que el síndic del PSPV, José Muñoz, y el de Compromís, Joan Baldoví, hablaran de seguido en los pasillos de las Corts ha evidenciado las diferencias de interpretación sobre la investigación de Zapatero por su posible mediación en el rescate de Plus Ultra. Ambos han coincidido en defender la "presunción de inocencia" del expresidente y de que hay actuaciones de una parte del poder judicial contra determinados políticos progresistas, el llamado 'lawfare'. Pero cuáles y, sobre todo, si esto afecta a la imputación del exdirigente socialista es un asunto en el que aparecen discrepancias.

Ha empezado el portavoz del PSPV, que a preguntas de la prensa, ha mostrado el "respaldo a la figura de Zapatero y todo lo que hizo" y ha asegurado respetar la justicia y la "presunción de inocencia". Para los socialistas valencianos Zapatero es un referente, un símbolo moral que su síndic ha defendido. "Sigue siendo un referente, claro que sí, y su situación jurídica no lo empaña", ha añadido. "Me tienen que probar que es cierto si hay algo", ha remarcado el dirigente socialista.

Los diputados José María Llanos (Vox) y Nando Pastor (PP) / José Cuéllar/Corts Valencianes / LEV

A partir de ahí, Muñoz ha citado la frase de José María Aznar de "quien pueda hacer que haga" y ha vinculado su investigación con la consideración de "una parte del poder judicial" de que el Gobierno surgido tras las elecciones de julio de 2023 es "ilegítimo". "Hay situaciones judiciales que no se tratan con igualdad", ha indicado el síndic del PSPV que ha añadido en ese saco la "delirante" investigación contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, o el procesamiento de Oltra después de que la Audiencia Provincial le haya sentado en el banquillo pese a que hasta dos jueces de instrucción y la Fiscalía hayan señalado que no hay indicios contra ella.

Parece "feo"

Esa equiparación, no obstante, no ha tenido continuidad en el siguiente interviniente: el sídnic de Compromís, Joan Baldoví. Lo que podría haber sido un guiño del dirigente socialista hacia los valencianistas ha acabado en un parpadeo. "En el caso de Zapatero, toda la prudencia", ha indicado el síndic de Compromís marcando distancias con el caso del expresidente y la equiparación hecha por Muñoz mientras que sí que ha hablado directamente de "lawfare" en los casos de Oltra o de Gómez. "Ahí coincido plenamente con Muñoz", ha añadido.

Baldoví ha puesto toda la tierra de por medio respecto a Zapatero, a quien dijo que siempre le ha parecido "un buen expresidente en comparación con Aznar y Felipe González", pero que lo conocido en el auto le parece "feo". "Lo que conocimos ayer en el auto no me gusta, me parece feo, hay indicios que pueden mostrar que hay cosas que no están claras y Sánchez no ha dado suficientes explicaciones", ha expresado cuando ha sido preguntado por el asunto. A 300 kilómetros, en los pasillos del Congreso, su compañero, Alberto Ibáñez, ha complementado: "El auto no pinta bien".

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"Era su padrino"

La defensa de la figura de Zapatero ha llegado en un sandiwch de acusaciones de PP y Vox sobre la vinculación del expresidente con la federación valenciana y con su líder, Diana Morant. Primero el síndic voxista, José María Llanos, y después el 'popular', Fernando Pastor, han recordado unas palabras de la también ministra de Ciencia para citar a Zapatero como su "padre político". "Era su maestro, su padriño", ha indicado Llanos. "Es demoledor, se han quedado sin referentes", ha añadido Pastor.