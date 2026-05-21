Pérez Llorca, a las familias y los directores: “Algo estaremos haciendo mal las dos partes si no somos capaces de ponernos de acuerdo”

Un grupo de directores de centros educativos acababa de salir de las Corts Valencianes, donde habían intentado registrar sus dimisiones. No ha sido posible -deben hacerlo ante Conselleria de Educación- y los directores atendían a los medios cuando han visto salir del parlamento valenciano al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Le han llamado cuando estaba a punto de marcharse con su equipo y el jefe del Consell se ha acercado a hablar con ellos. En una conversación de algo menos de diez minutos, ha reconocido: “Algo estaremos haciendo mal las dos partes si no somos capaces de ponernos de acuerdo”.

Entre las personas que se han dirigido al president, Jaume Olmos, director del CRA, director del CRA Benavites - Quart de les Valls, y Elisabet García, presidenta de FAMPA València. “Hay voluntad”, ha comenzado Llorca. Le respondía Olmos afeando “muchas promesas”. “Mi cole de Benavites no sé si lo conoces”, añadía. “Todos no me los sé, tío”, respondía el president.

Sobre las promesas incumplidas, el jefe del Consell ha añadido: “no solo son mi responsabilidad, yo tendré mi parte de responsabilidad en las promesas que yo haya hecho, pero aun así siempre hay una burocracia”. ¿Cuándo se retomará la negociación?, le han preguntado. “La semana que viene… Yo creo que eso ya es cuestión de que la consellera y los sindicatos se pongan de acuerdo en una fecha”, ha respondido.

“Lo ideal es hacer una comisión de seguimiento”

“Estoy a punto de ultimar los presupuestos de la Generalitat y el coste económico yo ya lo he cuantificado, no se trata de firmar y ya está, asumo el compromiso de que lo que se pacta se lleva a cabo”, ha defendido el president. En este sentido, ha dicho que “algunas cosas requieren que nos sentemos y hablemos de las cosas y se planifiquen”. “No quiero mentir, quiero que lo que se planifique se haga”, ha defendido. ¿Cómo? “Lo ideal para evitar incumplimientos es hacer una comisión de seguimiento”, ha considerado el jefe del Consell.

El president habla con directores de centros y la presidenta de FAMPA Valencia / Redacción Levante

Los directores de centros le han afeado asimismo la paralización del plan Edificant. “El anterior conseller y consellera no hizo la memoria económica y nos vemos obligados a decirles a los municipios: os mintieron, no tenían dinero para hacerlo”, justifica. A eso ha sumado el “sobrecoste, lo que ha pasado en todas las casas, lo que valía tres pesetas ahora vale 12, y eso lleva muchos procesos para reconducirlo y buscar el dinero para hacer eso”. “En mi caso solo falta la delegación de competencias”, rebatía una de las directoras. Y respondía Llorca: “Nunca se ha gastado tanto dinero como se está gastando ahora”.

Y en cuanto a las ratios, ha defendido que “se necesita financiación, falta que el Ministerio nos enseñe la memoria económica”. “Escucha, cuando pedimos dinero al Gobierno de España para mejorar la educación también necesitamos apoyo, no solo que sea yo el que me pego contra un muro, y ahí no me ayudáis ninguno”, ha criticado.

Diálogo pero no “interminable”

En cualquier caso, ha defendido que “diálogo va a seguir habiendo, pero no puede ser interminable. Y, sobre todo, en el punto en el que lleguemos a acuerdo, no tocarlo”. “Mis hijas van a la pública”, ha dicho el president, para asegurar que defiende la educación pública, y ha añadido: “la oferta que hemos hecho en la Comunitat Valenciana, los sindicatos la han firmado en otras comunidades”. Ante las peticiones de desbloquear la negociación, ha dicho: “para llegar a un acuerdo deben escuchar dos y hablar dos”. “Algo estarán haciendo mal las dos partes si no somos capaces de ponernos de acuerdo, ¿no os parece? Yo asumo el 50% de la culpa, hagamos autocrítica todos”, ha destacado.

La presidenta de Fampa, por su parte, ha reiterado su petición de una reunión con la consellera Ortí, que sí se reunió con Covapa, la asociación mayoritaria en Alicante pero no en la Comunitat Valenciana. “La consellera ha estado reunida con los sindicatos”, ha dicho Llorca.

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“Ayer quedaron en que ellos iban a presentar un nuevo documento, si hoy lo han presentado hablaré con la consellera para que ponga la cita ya, igual hoy no lo han presentado y lo presentan mañana”, ha resumido Llorca. “Los equipos directivos y las familias no pueden esperar”, han respondido los manifestantes. “Pues tienen un documento para firmar si quieren”, ha zanjado.