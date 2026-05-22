Se calienta el ambiente en la empresa de emergencias de la Generalitat: expedientes informativos y conflictos por irregularidades en el TSJCV

Persiste la conflictividad laboral en la empresa pública de emergencias de la Generalitat Valenciana, la SGISE. La ultima gran polémica gira en torno a las bolsas urgentes convocadas por la compañía para la contratación de bomberos forestales entre otros perfiles y que han levantado muchas suspicacias por presuntas irregularidades alertadas por aspirantes y el sindicato CCOO. El conflicto, desvelado por Levante-EMV ha llevado a enfrentamientos sindicales y se suma a otros que arrastra la firma, que no consigue encontrar grandes períodos de estabilidad desde su creación.

Sin ir más lejos, el jueves de la pasada semana, la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) celebró dos vistas para dirimir conflictos laborales denunciados por CCOO. Uno, vinculado a la negociación de la estructura de la plantilla, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que según el sindicato se aprobó sin aportar documentos clave en la negociación con los representantes de los trabajadores. Otras dos organizaciones sindicales, CSF y UGT, se adhirieron a este argumento ante el tribunal, según ha podido saber este diario.

El otro proceso sobre el que deberá pronunciarse el alto tribunal es el de otra bolsa de empleo convocada el pasado 29 de octubre de 2025, un año después de la tragedia de la dana, cuestionada por falta de publicidad y inexistencia de criterios claros. El sindicato denunció entre otras cosas que, para optar a los once puestos vacantes, solo había de plazo de siete horas, entre las 17.25 horas y las doce de medianoche de esa misma jornada, y que solo había que presentar nombre, DNI y perferencias de puesto, sin "criterios objetivos" para la selección, sin aclarar el proceso selectivo -examen, concurso de méritos, etc-.

Fuentes de la compañía, dependiente de la Conselleria de Emergencias que encabeza Juan Carlos Valderrama, evitaron hacer valoraciones sobre procedimientos judiciales pendientes de resolución. Pero a estos litigios se suman las disputas internas por las presuntas irregularidades en las bolsas urgentes convocadas este año y las consecuentes tensiones que van en aumento hasta el punto de que la empresa ha abierto expediente informativo a dos miembros del sindicato denunciante. En una de las jornadas de la comisión de seguimiento de las bolsas, incluso se llegó a registrar un incidente, según cuentan fuentes presenciales, con el enfrentamiento entre representantes sindicales, y también entre un aspirante y un miembro de la comisión de valoración que acabó con la exclusión del candidato.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en una reunión con los sindicatos en agosto de 2025. / Levante-EMV

La compañía espera publicar el 26 de mayo los listados definitivos de con todos los participantes que hayan superado los 45 puntos. Pero lo hará tras semanas en los que ha empezado a impartir los cursos de iniciación a candidatos sin que hubiera finalizado el proceso selectivo: con muchas alegaciones sin resolver, algunas incluso sin haberse podido presentar al no haber ningún listado que impugnar y en pleno desconcierto por el baile de criterios a la hora de valorar la formación, que cuenta nada más y nada menos que el 60% de la puntuación total. Hace poco más de una semana, cuatro meses después de que se publicaran las bases y antes de llevar a cabo las últimas valoraciones provisionales, la firma hizo pública una nota aclaratoria sobre los cursos que se tendrían en cuenta y cuáles quedarían fuera.

La complicada estabilidad en la SGISE

No se puede decir que, desde su creación durante el gobierno del Botànic, la SGISE haya atravesado grandes períodos de calma. La necesaria unificación de convenios -una parte de la plantilla venía de Tragsa-, la regularización y estabilización de muchos contratos temporales en fraude de ley, la desigualdad salarial entre unidades terrestres y helitransportadas y la exigencia de la implantación del tercer turno han protagonizado las reivindicaciones laborales desde 2018. Con algunas resueltas y otras no, la dana supuso un nuevo motivo de agitación interna y los conflictos internos persisten hoy en día.

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Desde el extraño hallazgo de una cámara oculta en la base de Yátova hasta la reestructuración completa de la cúpula de la compañía en plena convulsión del Consell ante la investigación judicial sobre la catástrofe, la estabilidad se ha convertido en una quimera en la SGISE. La compañía pública va por el cuarto gerente de la legislatura, el tercero desde que el PP gobierna en solitario (julio de 2024), y el área de Recursos Humanos también ha contado con varios responsables.