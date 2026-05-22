El Supremo anula el nombramiento del presidente de la sala de lo contencioso del TSJCV

La sección sexta de la sala tercera del Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento como presidente de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de Antonio López Tomás, que apenas lleva ocho meses en el cargo, y que queda cesado tras publicarse en el BOE (Boletín Oficial del Estado) la ejecución de la sentencia.

El fallo es fruto del recurso interpuesto por otra candidata a la presidencia de dicha Sala, Ana Pérez Tórtola, que fue estimado y que, en consecuencia, supone la anulación del nombramiento y la retroacción de las actuaciones al momento anterior a la adjudicación de la plaza, según la agencia Efe.

Antonio López fue nombrado el 23 de julio de 2025 y tomó posesión de la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el 26 de septiembre de 2025. La magistrada que recurrió el nombramiento argumentó que el nombramiento no estaba suficientemente motivado, un aspecto que han recogido los magistrados de la Sala Tercera del Supremo en su pronunciamiento y que admiten como causa para anular el nombramiento de Antonio López Tomás. Concretamente, esta falta de motivación hace referencia a la antigüedad de los candidatos en la judicatura y a la experiencia anterior en órganos de gobierno, como es el caso de Ana Pérez Tórtola que, por ejemplo, ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) .

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El fallo obliga volver a valorar el currículum de los candidatos y motivar el nombramiento que se produzca, sea de un nuevo seleccionado o no. De forma interina, ocupará la presidencia de la sala de lo contencioso administrativo del TSJCV el magistrado más veterano.