El excomisionado del Gobierno para la dana achaca el título falso a alguien que quería "injuriarlo" y "forzar su dimisión"

El excomisionado del Gobierno central para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, achaca el título falso de su expediente a que alguien quería "injuriarlo" y "forzar su dimisión". Ángel ha comparecido hoy durante hora y media ante el Juzgado de Instrucción 4 de València en calidad de investigado por la presunta falsedad documental cometida en 1983 del título de diplomado en archivística y biblioteconomía, que presuntamente le permitió ascender en la escala de funcionario en la Diputación de València. El excomisionado ha respondido a las preguntas de su abogado, Javier Boix, el magistrado de Instrucción 4 Jorge Martínez Ribera y al Fiscal Anticorrupción, Fernando Maldonado.

De su declaración se desprende que Ángel ha sugerido que el título falso fue introducido en su expediente personal de la Diputación de València. Un título que la institución provincial nunca le comunicó, ni se lo trasladó, cuando él mismo a lo largo de los años solicitó su información laboral personal a la Diputación de València, según ha podido saber Levante-EMV, de fuentes conocedoras de su declaración. José María Ángel ha explicado que entró en 1982 en la Diputación de València a través de un concurso público. En ese momento, ha explicado, rellenó una instancia y aportó documentación, entre la que no se incluía el título falso, ha defendido. Ese año pudo entrar a trabajar en la Diputación de València como funcionario de archivos y bibliotecas, que le permitió posteriormente optar al "cuerpo de ayudantes, grupo B, actualmente A2", la categoría en la que ha prestado servicios en los últimos años. De hecho, ha defendido que su categoría administrativa "no ha cambiado nunca en cuarenta años".

Cuatro décadas en las que Ángel ha pasado por distintos ámbitos de la administración: fue asesor de Antonio Asunción en el Ministerio de Interior, alcalde de l'Eliana y diputado provincial, senador, secretario autonómico y comisionado del Gobierno para la dana. José María Ángel ha admitido, a preguntas del magistrado, que no tiene "ninguna titulación universitaria" y que la Diputación de València nunca se la ha exigido a lo largo de los años en que ha trabajado para la institución provincial, según fuentes conocedoras de su declaración.

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Ángel ha comparecido hoy después de que el titular del Juzgado de Instrucción 4, el magistrado Jorge Martínez Ribera, decidiera citarlo a declarar el pasado 12 de mayo después de que la sección tercera de la Audiencia de València corrigiera la decisión del juez de acordar el sobreseimiento libre (definitivo si hubiera sido firme la decisión) de la investigación por falsedad documental contra José María Ángel. Una decisión que adoptó porque consideraba que "los hechos denunciados están notoriamente prescritos (....) cuanto menos hace 30 años”.