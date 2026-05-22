Pérez Llorca ficha como asesora a la fallera mayor de València de 2024

La fallera mayor de València de 2024 asesorará al Consell de Juanfran Pérez Llorca, que sigue ampliando la nómina de trabajadores eventuales tras eliminar el tope impuesto por su antecesor en el cargo, Carlos Mazón. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este viernes el nombramiento de María Estela Arlandis Ferrando, la que fuera fallera mayor de València de 2024, como personal eventual con funciones de asesora de asuntos generales de miembros del Consell en la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia.

La resolución, con fecha 19 de mayo, recoge el nombramiento de personal eventual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, así como en el Decreto 185/2015, de 16 de octubre, del Consell, por el que se regula el personal y los puestos de naturaleza eventual al servicio de la Generalitat.

Arlandis se incorpora como personal eventual con funciones de asesora de asuntos generales de miembros del Consell en la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia, con unas retribuciones correspondientes a la categoría C2, que actualmente rondan los 3.800 euros brutos al mes.

No es la primera vez que la fiesta josefina se entremezcla con la política. De hecho, la alcaldesa de València, la también popular María José Catalá, ya fichó en 2023 a Rocío Gil, fallera mayor en 2018, para sus listas electorales. Gil, que ahora ejerce de concejal de Educación, Deportes e Igualdad, ya se había adentrado en el mundo político de la mano de Ciudadanos, partido que abandonó como muchos otros a las puertas de las elecciones de 2023.

Camino del tope de asesores

El nombramiento, que tendrá efectos desde el próximo lunes 25 de mayo de 2026, eleva a 91 el número de asesores del Consell de Pérez Llorca, según las cifras oficiales publicadas en el portal de Transparencia de la Generalitat.

Supone 31 eventuales más que cuando comenzó la legislatura (un 50 % más) y casi una veintena por encima del tope que se autoimpuso el Consell de Mazón y Vox, que entonces presumía de eliminar "grasa política", es decir, gasto innecesario. La figura del asesor se situaba como símbolo del despilfarro.

Tras la dana, y con el cambio al frente del Palau, el nuevo Consell de Pérez Llorca parece haber dejado atrás esos gestos ejemplarizantes. El president ha ampliado la estructura del gobierno con más consellerias, ahora once carteras además de la de Presidencia. Además, ha crecido el personal encargado de llevar adelante la labor de gobierno.

Hoy hay tres vicepresidencias, incluida esa conselleria de Presidencia, al margen del propio Palau, donde Llorca cuenta con 29 asesores en su equipo, prácticamente uno de cada tres.

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El resto se reparten los 62 restantes, con entre siete y cuatro eventuales por departamento. La vicepresidencia tercera y conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras, Hacienda y Educación cuentan con siete asesores; Sanidad, Agricultura y Servicios Sociales con seis; la vicepresidencia primera, la segunda y Emergencias disponen de cinco mientras Justicia e Industria disfrutan de cuatro.