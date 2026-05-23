Castellón: transportes tensionados en una etapa de lenta transformación

La movilidad es uno de los grandes debates en las ciudades. En Castelló, el aumento de desplazamientos diarios, la dependencia del coche y las pocas combinaciones del transporte público reflejan una realidad compartida con otras áreas metropolitanas: infraestructuras tensionadas y una oferta de movilidad que no siempre se adapta al crecimiento urbano y poblacional.

El doctor en Historia por la Universitat Jaume I de Castelló y especialista en transporte público, Pablo Marco, considera que la oferta de transporte público está “desfasada e insuficiente”, especialmente en la Plana, donde la falta de conexiones entre municipios obliga a depender del vehículo privado. “Si no tienes coche, es imposible moverte prácticamente”, resume.

El investigador sostiene que el servicio de autobús apenas ha evolucionado en décadas. Sobre el TRAM, cree que ha superado las previsiones iniciales de uso, aunque alerta de que la falta de inversión en nuevos vehículos y frecuencias amenaza con convertirlo en un sistema colapsado, con retrasos y vagones llenos.

El historiador experto en transporte urbano Pablo Marco. / Levante-EMV

La oferta de transporte público en Castellón está desfasada y es insuficiente Pablo Marco — Experto en transporte público

También cuestiona la compra de nuevos convoyes sin catenaria, al considerar que parte de esos recursos podrían haberse destinado a aumentar frecuencias o poner más vehículos en circulación. Para Marco, una de las claves pasa por fomentar la bicicleta y el patinete e implantar carriles bus.

Frente a esta visión, el concejal de Movilidad de Castelló, Gonzalo Romero, defiende que la ciudad “ha avanzado mucho” y asegura que cada vez hay una mayor concienciación sobre el uso del transporte público, la bicicleta o los desplazamientos a pie. Asegura que Castelló “es una ciudad ideal para moverse sin coche”.

Romero destaca además la renovación del servicio Bicicas, con 500 nuevas bicicletas y más de 60 bases distribuidas por la ciudad, así como la ampliación de los carriles bici, que ya superan los 80 kilómetros. El edil asegura que el nuevo contrato de transporte público permitirá reorganizar líneas, ampliar trayectos, reducir frecuencias de paso e incorporar autobuses más sostenibles y sistemas de pago digital en los vehículos.

Castelló es una ciudad ideal para moverse sin coche Gonzalo Romero — Concejal de Movilidad de Castelló

El Ayuntamiento sitúa el nuevo contrato de transporte público como su principal apuesta en movilidad. La inversión, superior a 180 millones de euros, contempla nuevas líneas, mejores frecuencias, renovación de autobuses y digitalización del servicio.

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