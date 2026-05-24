Así será la tercera semana de huelga: concentraciones, una manifestación unitaria y una negociación sin fecha

El profesorado de la enseñanza pública valenciana afronta la próxima semana la tercera semana de huelga indefinida con un nuevo calendario de movilizaciones convocadas por los sindicatos y las asambleas de profesores. La protesta, que mantiene la presión sobre la Conselleria de Educación, intenta que se alcance un desbloqueo de la negociación.

El lunes se entregará en la sede del departamento de Carmen Ortí en la avenida de Campanar una nueva propuesta sindical -que será, básicamente, una versión algo ampliada y más detallada que el documento reivindicativo unitario - aunque por ahora no se ha concretado cuándo ni en qué condiciones se retomará la negociación. Quizá las partes puedan sentarse ese mismo lunes. Esa es, al menos, la intención de las organizaciones sindicales. Pero a día de hoy no hay una convocatoria oficial de una nueva mesa negociadora.

Así que, mientras tanto, se mantiene la presión en la calle, según los líderes sindicales, el único lenguaje que escucha la administración. La semana de movilizaciones arrancará el lunes 25 de mayo con concentraciones ante sedes administrativas de Educación. En Valencia, la protesta está convocada a las 10.00 horas frente a la Conselleria de Educación, en la avenida de Campanar, 32. En Alicante, la concentración será a las 12.00 horas ante la Dirección Territorial, en la calle Jorge Juan. En Elche, el profesorado está llamado a concentrarse a las 10.30 horas en la plaza dels Algeps, mientras que en Castellón la convocatoria será a las 11.00 horas ante la Dirección Territorial, en la avenida del Mar, 23.

Un ojo en la agenda oficial y clases en la calle en comarcas

Para el martes 26 de mayo se han previsto actos descentralizados en comarcas. La propuesta de los sindicatos es que la protesta “acompañe” a los actos institucionales que haya en los diferentes puntos de la Comunitat Valenciana, para visibilizar el malestar de los docentes y maximizar el foco mediático. La recomendación a los huelguistas que hacen desde el sindicato mayoritario, el STEPV, además es que presten atención a la posibilidad de llevar a cabo acciones en eventos turísticos o similares.

Calendario de movilizaciones de la tercera semana de huelga / Redacción Levante

Para ese mismo martes, el calendario incluye propuestas de acción simbólica, como “clases en la calle”, es decir, que los profesores puedan sacar mesas y sillas al espacio público en distintos puntos de las localidades.

Una nueva manifestación el miércoles

El momento central de la semana será el miércoles 27 de mayo, con una manifestación unitaria en València a las 11.00 horas, después del éxito de la de este sábado, que sacó a la calle a más de 30.000 personas, y de la del viernes anterior, que reunió a 35.000 docentes. El miércoles también se ha convocado una movilización en Castellón, en la plaza del Ayuntamiento.

El jueves 28 de mayo continuarán los actos descentralizados en comarcas, con acciones similares a las del martes. Pero para este día, además, se propone organizar “bicicletadas”, rutas reivindicativas en bici por diferentes localidades, donde se puedan repartir octavillas en comercios o por barrios.

Imagen aérea de la manifestación educativa / Fernando Bustamante

En caso de que la negociación no haya terminado, para concluir la semana, el viernes se prevé la convocatoria de asambleas de centro, pensadas para organizar la continuidad de la huelga en cada ámbito educativo.

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Pendientes de la negociación

Todo dependerá, eso sí, de si se convoca, cómo y cuándo, una nueva mesa de negociación entre la Conselleria y los sindicatos. Aunque acudan el lunes, no está claro que se les vaya a recibir o que la entrega del nuevo documento desemboque en un deshielo instantáneo de las conversaciones. Por eso, desde los sindicatos advierten de que, si se convoca una nueva mesa de negociación, a las movilizaciones se añadirá para el día que corresponda una concentración ante la sede de Educación en València.