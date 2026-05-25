La alcaldesa de Torrent también avisó al Cecopi del barranco del Poyo porque iba "completamente desbocado"

Este lunes ha acudido a declarar ante la jueza de la dana la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, la cuarta responsable municipal que pasa por el juzgado de Catarroja tras el alcalde de Utiel y las exalcaldesas de Requena y Chiva. Todos han expuesto a la magistrada las dificultades que se encontraron los ayuntamientos para hacer frente a la emergencia y que avisaron a la población. Y Folgado ha asegurado que avisó al presidente de la Diputación, Vicent Mompó, del desbordamiento del barranco de l'Horteta, tributario del Poyo.

Así, Folgado ha relatado que siguió pasos similares a los expuestos por otros munícipes como la exalcaldesa de Chiva, Amparo Fort, quien también avisó al diputado de Bomberos, Avelino Mascarell, del desbordamiento del barranco del Poyo, en cuya cabecera se ubica su localidad. En este caso, Folgado ha informado a la jueza que a las 18 horas de aquella tarde llamó a Mompó, sin saber que estaba en la reunión de emergencias de la Generalitat Valenciana, el Cecopi, para advertirle de que el barranco estaba en una situación "extraordinaria" y tras comprobar que estaba "completamente desbocado". Una hora más tarde, sobre las 19 horas, llamó al exnúmero dos de Emergencias Emilio Argüeso para decirle que la zona estaba inundada y que creía que había una víctima.

La testigo ha explicado que sobre las 10 horas llegó la alerta roja, que era "igual para todos". "Nunca había visto una alerta roja y decidimos reunirnos para tomar decisiones", ha explicado. Tras ella, acordaron no solo trasladar la alarma a la población, sino también suspender actividades lectivas y deportivas. Entonces, empezaron a llamar todos los centros educativos a los que pedían que cuando terminase la actividad lectiva de la mañana, suspendieran las clases. También les comentaron que abrieran la posibilidad a que aquéllos padres que pudieran ir antes a por sus hijos, lo hicieran.

La siguiente preocupación, según ha dicho, era ver cómo estaba el barranco de l'Horteta. Cuando llegaron por la tarde, sobre las 18 horas, estaba "completamente desbocado". "La pasarela no existía, había unas olas...", ha descrito. Y pidieron a la Policía Local que separase esa zona. Posteriormente acudieron a la zona del pantano, donde había agentes de la Policía Nacional, y los efectivos les advirtieron le que habían conseguido rescatar a una persona pero había otra mayor que se había quedado allí. Esto sería sobre las 19 horas.

Noticias relacionadas

En esta situación, pasadas las 18 horas, decidió llamar a Mompó como presidente provincial para avisarle de la situación, aunque desconocía que estaba en el Cecopi, ha manifestado. "Le llamé para decirle que el barranco estaba en una situación extraordinaria", ha señalado. Una hora más tarde también llamó a Argüeso para indicarle que la zona en la que estaba también estaba inundada y que creía que había una víctima, en una urbanización. Hasta ese momento no había hablado con él y con Pradas no llegó a hacerlo. "La idea de llamar a Argüeso fue por ser el segundo de Emergencias. No sabía que había Cecopi", ha dicho.