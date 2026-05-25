"¿Coordinarnos?": la respuesta de Emergencias en plena dana ante la petición de colaboración de Utiel

Más detalles en la investigación judicial sobre la gestión de la dana. La Generalitat Valenciana ha enviado a la jueza de la dana dos llamadas de aquel fatídico 29 de octubre entre el Ayuntamiento de Utiel y el centro de coordinación de emergencias autonómico. Dos contactos telefónicos que apoyan la declaración que prestó el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, quien dijo que el gobierno local actuó "por instinto" y sin instrucciones de la administración autonómica. Algo así parece revelar una de las grabaciones, donde, tras una llamada del consistorio buscando coordinación, la respuesta de un técnico de Emergencias es de incredulidad: "¿Coordinarme? No nos coordinamos en nada, no sé yo...".

La llamada se produjo a las 12.40 horas, según consta en el informe remitido por la Generalitat Valenciana. Eran momentos críticos y faltaba apenas una hora para que el desbordamiento del río Magro desatara el caos en Utiel. En este contacto, una mujer que llama del Ayuntamiento de Utiel intenta contactar con la sala de mando y control del centro de emergencias "por el tema de las inundaciones". "Queremos establecer algún protocolo aquí a nivel municipal", informa la interlocutora. El técnico de la 'centralita' del 112 le insiste para que aclare el motivo de la llamada. "Para coordinarnos con el centro de coordinación de la Generalitat", especifica la responsable municipal.

Es entonces cuando este funcionario se pone en contacto con la sala de mando. "Tengo al Ayuntamiento de Utiel en línea, que quería contactar con Emergen (el servicio de Emergencias) para coordinarse por el tema de protocolos a nivel municpal". El técnico de la sala de mando le responde entre la sorpresa y la incredulidad: "¿Para coordinarme? No nos coordinamos en nada, no sé yo... Pásamelo pero no sé". Así, añade que es "cada ayuntamiento" el que "monta sus estructuras", en referencia a los centros municipales de emergencias, los Cecopal. A partir de aquí, la llamada se corta y se desconoce qué habló la responsable municipal con la sala de mando.

Cabe recordar que el alcalde de Utiel declaró que nadie le pidió que vigilara los barrancos en su localidad y que cuando se activó la alerta roja en su municipio, reunió al centro de emergencias local (Cecopal) para las 13 horas "consciente de que se podía desbordar el río" y a raíz de las noticias que iba recibiendo -citó al periódico Levante-EMV-. Fue entonces cuando preguntó por un grupo de Whatsapp que tiene con otros diputados provinciales: "¿Alguien tiene pajolera idea de lo que hay que hacer?". El Cecopal duró una hora pero ha dicho que "nada presagiaba lo que iba a venir".

El alcalde aseveró que fue él mismo quien alertó a los responsables de emergencias: contactó con Pradas a las 14 horas así como con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. "Hasta ese momento nadie pensaba en venir a Utiel", declaró.

Dos horas después: "La situación es crítica"

La Generalitat Valenciana ha aportado otra grabación relativa a una segunda llamada, en este caso a las 14.52 horas, dos horas después, cuando la riada ya había hecho estragos en la localidad del interior, donde ya había gente en situación de peligro extremo. Aquí es un concejal del gobierno local el que llama al servicio de Emergencias: "No tenemos medios locales para poder afrontar la situación, se ha desbordado el río, hay zonas donde ha entrado agua en las viviendas, incluso según me comentan está llegando al piso de arriba".

El relato del munícipe revela la urgencia de la llamada: "La situación es crítica, necesitamos por tanto movilizar la UME (Unidad Militar de Emergencias) o servicios externos porque con los servicios propios es imposible llegar". En la llamada, el edil informa de que el consistorio ya ha constituido el Cecopal, que según el acta se reunió entre la 13 y las 14 horas para solicitar precisamente la intervención de la unidad militar. "Se ha puesto el nivel 2 (de la emergencia) porque no podemos llegar con medios locales", insiste el concejal.

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Tras poder contactar con Emergen, el edil repite el relato y la técnica le informa de que ya se había solicitado a la UME. "En breve empezarán a llegar medios a la zona", le explica, a lo que el concejal le informa de que en algunas vivierndas el agua estaba "llegando al segundo piso y no hay otro piso al que se puedan subir", por lo que pide medios adecuados a la emergencia. La funcionaria le dice que "a través de los bomberos" se puede actuar además de la UME, a la que habían avisado "hará cuestión de un minuto".