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La izquierda anticipa "cesiones a cascoporro" de Llorca a Vox en los presupuestos: "Otra vez en manos de Abascal"

Diana Morant exige al Consell que haga "público el acuerdo y todas las concesiones que han aceptado" de su socio y Joan Baldoví anticipa "recortes en derechos y servicios sociales" y "más ataques al valenciano y nuestra cultura"

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante la última sesión de control al president Pérez Llorca, en las Corts.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante la última sesión de control al president Pérez Llorca, en las Corts. / Rober Solsona / Europa Press

Mateo L. Belarte

València

De momento no hay más que un anuncio verbal, pero la izquierda valenciana se siente ya con la suficiente experiencia como para dar por hecho que el pacto alcanzado entre el Consell de Juanfran Pérez Llorca y Vox para aprobar los presupuestos de 2026 incluirá "cesiones a cascoporro" a la formación de Santiago Abascal. Así pasó en las cuentas de 2025 y también en la investidura de Pérez Llorca tras la dimisión de Carlos Mazón. Y ahora, el síndic de Vox, José María Llanos, ha asegurado que el acuerdo incluye el concepto de "prioridad nacional", dando alas a las sospechas de PSPV y Compromís.

La secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, no ha tardado en reaccionar y, en un mensaje publicado en redes sociales, ha exigido al PP que aclare "qué ha pactado con la ultraderecha para mantenerse en el poder". La también ministra en el Gobierno de Pedro Sánchez ha reclamado que "hagan público el acuerdo y todas las concesiones que han pactado". Cabe recordar que, tras la renuncia de Mazón, Llorca logró amarrar el respaldo de Vox a su investidura y evitar así un adelanto electoral gracias a un pacto con Vox cuya letra pequeña nunca trascendió.

Morant subraya que después de que Mazón fuera "el primero en abrir las instituciones a la extrema derecha" ahora Pérez Llorca "será el primero en aplicar la prioridad nacional". Y lamenta que "los intereses y el futuro de los valencianos" quedan "otra vez en manos de Abascal".

"Más recortes y ataques a la cultura"

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, se ha mostrado también convencido de lo que hay detrás de la nueva alianza entre PP y Vox en la C. Valenciana. "No hace falta ser Nostradamus para tener clarísimo que supondrán más recortes de derechos, más recortes de servicios públicos, cesiones a Vox a cascoporro y más ataques al valenciano y a nuestra cultura".

Baldoví ha dicho que en la coalición están "absolutamente seguros" de lo que incluye el proyecto presupuestario, que recibirá la luz verde del Consell este viernes y pondrán rumbo a las Corts, donde empezará su tramitación parlamentaria que se prevé que se prolongue hasta finales de julio.

El síndic valencianista también ha criticado el calendario fijado hasta entonces, en el que la Mesa controlada por PP y Vox ha incluido un único pleno ordinario. "Hay un pleno ordinario a mitad de junio y no volveremos a tener otro hasta octubre. Entre mayo y septiembre, cinco meses, tendremos un pleno ordinario, lo que demuestra el miedo que tiene Llorca a comparecer en las Corts, por eso huye de cualquier sesión de control".

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Baldoví ha criticado que el president "no tiene proyecto" más allá de "mantenerse y ser el candidato a las elecciones". Por eso, ha dicho estar "seguro" de que "las cesiones" de Llorca a Vox "darán que hablar".

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