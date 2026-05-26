Pérez Llorca pacta con Vox los presupuestos con la inclusión de la "prioridad nacional"

Fumata blanca para los Presupuestos de la Generalitat de 2026. Vox ha anunciado este martes, tras la junta de síndics de las Corts, que ha alcanzado un pacto con el PP y, por tanto, con el Consell para aprobar las cuentas del actual ejercicio antes de que termine el verano, un acuerdo que según ha explicado el portavoz de los voxistas en la cámara autonómica, José María Llanos, incluye la "prioridad nacional", el mismo concepto que los voxistas forzaron a que formara parte de las alianzas en Aragón y Extremadura.

El runrún era cada vez mayor, aunque el aterrizaje de este martes en la cámara autonómica ha tenido cierto elemento sorpresa, cambiando el paso de la jornada. PP y Vox han pactado un cambio del calendario parlamentario que despeja la llegada de estas cuentas, que actualizarán las prorrogadas de 2025. Así, el Consell presentará y aprobará este mismo viernes los presupuestos, cuando se desvelarán los números concretos, y a partir de ahí empezará su tramitación en las Corts, algo que se alargará hasta la semana del 21 al 24 de julio.

A este punto, ha indicado Llanos, a quien el Ejecutivo autonómico le ha dado la oportunidad de ser el encargado de anunciar el pacto, se ha llegado después de acordar el impulso de varias medidas y, posteriormente, se deberá negociar "capítulo a capítulo, línea a línea". Sin documentos públicos que presentar ni firmar, el portavoz de los voxistas ha asegurado que el acuerdo se basa en tres puntos: una reducción fiscal "importante", "abordar de forma firme y eficaz el problema de la vivienda" y la inclusión de la "prioridad nacional".

"Es una pieza clave", ha asegurado Llanos sobre esta, una medida polémica, que ha concretado que es "exactamente lo mismo que se ha acordado en Extremadura y Aragón" y que esta se va a articular "en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda, tanto de compraventa como en alquiler". Falta saber cómo se plasmará posteriormente en la normativa esta idea de "los españoles primero", si se centrará en el empadronamiento como defendía el PPCV y el propio president Juanfran Pérez Llorca o se saltará la ley.

Irse "perfilando"

Llanos ha indicado los tres ejes de las medidas que se impulsarán a raíz de las cuentas, pero ha concretado algunas de las acciones complementarias. Entre ellas, está la ejecución de "nuevos recortes a las subvenciones a la patronal y a los sindicatos", un descenso presupuestario que ya hicieron en los presupuestos de 2025 y que llega en plena presión de los representantes de los trabajadores del profesorado por la huelga indefinida convocada de la que Llanos ha desligado.

También ha asegurado que se llevarán a cabo actuaciones en la línea del "rechazo de la inmigración ilegal", entre las que ha concretado la creación de un registro frente al fraude en los empadronamientos y la sobreocupación de viviendas, una de las medidas que anunció hace un par de meses Llorca en una sesión de control con claros guiños a Vox. No obstante, no ha desvelado si los nuevos presupuestos tendrán recortes en la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Se irán "perfilando", ha indicado.

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El anuncio ha pillado a la izquierda con el pie cambiado que, no obstante, se ha lanzado contra lo que consideran una nueva "cesión" de Llorca y el PPCV a Vox. El síndic del PSPV, José Muñoz, ha contrapuesto que el jefe del Consell haya pilotado las negociaciones con Vox y no se haya sentado con los docentes ante la huelga remarcando que su "prioridad personal es mantenerse en la Generalitat a toda costa". "Llorca se lo da todo a Vox", ha criticado el síndic de Compromís, Joan Baldoví.