La mayoría sindical rechaza la última propuesta de Educación, que califican de "Insuficiente" en las ratios y salarios además de "una burla" al valenciano

La mayoría sindical docente que mantiene viva la huelga indefinida del profesorado, integrada por el Stepv, CC OO y UGT, emitió a última hora de ayer un comunicado conjunto en el que rechaza por «insuficiente» y también por «mala fe negociadora» el acuerdo retributivo y de condiciones laborales ofrecido por la Conselleria de Educación y que ya han firmado los sindicatos ANPE y CSIF. Además, respecto al otro gran caballo de batalla del paro indefinido que vive su tercera semana, la reducción del número de alumnos por aula, rechazan igualmente la oferta del departamento de la consellera Carmen Ortí al considerar que la su última propuesta de rebaja de ratios es una «mejora insuficiente, por bajo de la propuesta inicial de llegar al menos a la ratio propuesta en el borrador del Gobierno». En cuanto al valenciano, consideran "una burla" y denuncian la "falta de interés de la Administración por la lengua propia del País Valencià".

El comunicado de los tres sindicatos muestra que las posiciones siguen alejadas en puntos clave como las plantillas docentes y el valenciano. En el primer caso, afirman que «valoran algunas de las novedades añadidas por la conselleria pero no aceptan la falta de compromisos en cuanto a la recuperación de los recortes del profesorado de los acuerdos de plantillas». En el segundo, los sindicatos «consideran una burla la propuesta de la Conselleria de Educación y denuncian la carencia de interés de la Administración por la lengua propia». Los sindicatos anunciaban una nueva consulta a los docentes.

Los docentes pueden votar que sí o que no, pero la cosa es más compleja, porque también pueden votar que sí a unas partes y que no a otras. La Conselleria ha enviado a los sindicatos que forman parte de la mesa de negociación el documento o, más bien, los documentos que conforman su propuesta para poner fin a la huelga indefinida en la educación pública valenciana. Son en realidad varios documentos porque están separados por bloques temáticos -salarios, infraestructuras, ratios, burocracia, plantillas, valenciano, formación profesional e inclusión educativa- y los sindicatos podrán firmar, si así lo deciden, todo el paquete o llegar a "microacuerdos" como el que alcanzaron la Conselleria y los sindicatos CSIF y ANPE en materia salarial con la subida progresiva de hasta 200 euros al mes.

Pero ahora el calendario se comprime. La mesa de negociación de este miércoles acababa casi a las tres de la tarde con la promesa de que se haría llegar a los sindicatos esa misma tarde la documentación con algunas de sus aportaciones incluidas fruto de esta reunión de cuatro horas y media. Pero los papeles han llegado por vía telemática pasadas las siete y media. Ahora, tres de los sindicatos -STEPV, CCOO y UGT- deben dar, contrarreloj, el siguiente paso: consultar a la comunidad de docentes, como ya hicieron con la anterior versión del acuerdo, que recibió una abrumadora mayoría de noes. Estas tres fuerzas sindicales recibirán el refrendo o rechazo de los profesores también por medios telemáticos, la última vez lo hicieron a través de un formulario, y tendrán que dar una respuesta antes del mediodía de este jueves, lo cual les obliga a acelerar en la petición de participación a los profesores. CSIF y ANPE, por su parte, no consultan a sus afiliados ni al cuerpo, sino que deciden sobre el documento en sus órganos internos de gestión.

Ratios

En cuanto al contenido del documento, el desacuerdo más grande está, todavía, en materia de ratios. La propuesta de la Conselleria plantea cifras todavía más altas que las que contempla el anteproyecto de ley del Ministerio de Educación. En Infantil y Primaria, el documento fija una bajada gradual hasta situar determinados niveles en 22 alumnos por aula, mientras que en Secundaria y Bachillerato la reducción comenzaría más tarde y avanzaría curso a curso hasta alcanzar, en el horizonte planteado, 25 alumnos en ESO y 30 en Bachillerato. Los sindicatos ya han dicho que les parecía inasumible una cantidad peor que la que marcará la norma estatal pero el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, apuntaba que el proyecto estatal no está garantizado -y menos a la vista de la situación política- y que esta era una oferta que se ponía sobre la mesa ya.

El texto condiciona esta rebaja a que no exista una norma de rango superior que mejore las cifras y a que haya dotación presupuestaria suficiente en cada ejercicio. Además, prevé la creación de mesas de trabajo para seguir estudiando la reducción de ratios en todas las enseñanzas, con especial atención a las zonas en riesgo de despoblación y a los centros con características singulares. La propuesta también incluye una ratio máxima efectiva de ocho alumnos en las nuevas aulas UECO a partir del curso 2027/2028, respetando los derechos del alumnado ya escolarizado. En Formación Profesional, la Conselleria se compromete a constituir una mesa técnica para estudiar los desdobles.

Burocracia

Uno de los bloques que ha generado desde el inicio más consenso es el de la simplificación burocrática. La Conselleria plantea aprobar, en un plazo máximo de seis meses desde la firma del acuerdo, un decreto de simplificación administrativa educativa que incluiría medidas como la implantación del Expediente Digital del Docente, la revisión de cargas burocráticas y la prohibición de aumentar la carga administrativa en nueva normativa autonómica. El documento recoge también medidas concretas para reducir trámites en los centros. Entre ellas figuran el trámite único para proyectos de innovación, la asignación de recursos extraordinarios para la mejora académica de oficio, y muchas otras cosas que los sindicatos reconocen que "suenan bien".

Plantillas

En materia de plantillas, la Conselleria propone abrir una negociación sobre las plantillas contempladas en la Orden 9/2025, con las prioridades que se acuerden en una comisión de seguimiento. Según el documento, la primera mesa se celebraría tres semanas después de la firma del acuerdo, con el objetivo de evaluar y ajustar las necesidades del sistema educativo. Pero no se contempla la recuperación de las recortadas respecto a la orden de plantillas de Botànic.

La propuesta incluye también el compromiso de optimizar el sistema de sustituciones y reducir el tiempo de cobertura de bajas en, al menos, dos días desde septiembre de 2026. Aunque en la mesa se ha hablado de un plazo máximo de 8 días, finalmente no se ha incorporado a la propuesta. Además, se plantea simplificar la tramitación de los ceses del profesorado interino para facilitar su reincorporación inmediata a la bolsa de trabajo a partir del curso 2026/2027.

Infraestructuras

El bloque de infraestructuras es otro en el que ha habido algo de acuerdo. Se plantea la puesta en marcha de un Plan Director de Infraestructuras Educativas que incluya un plan de confort térmico y otro de accesibilidad en los centros. La Conselleria sitúa la primera entrega de ese plan antes de que acabe 2026. Además, la propuesta contempla varias líneas económicas. Entre ellas, una línea de subvenciones a ayuntamientos para mejorar centros de titularidad municipal, como CEIP y CEE, bajo la denominación de Plan Recole y con una dotación prevista de 10 millones de euros. También se recoge la continuidad del Plan Edificant, con una consignación de 229,7 millones de euros en el proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana.

El documento añade inversiones propias de la Conselleria por 131 millones de euros y una partida específica de 2 millones para actuaciones de confort térmico y accesibilidad en la zona afectada por la dana. Además, plantea reuniones trimestrales de seguimiento y una reunión monográfica antes de que termine el curso para evaluar el estado de las inversiones

Inclusión

El documento incluye la delegación de competencias para cubrir plazas de personal no docente de Atención Educativa. Asimismo, la propuesta prevé un aumento adicional del 30% de profesionales de Educación Social para el curso 2026/2027, la creación de 135 nuevas plazas extra de plantilla de profesorado de Audición y Lenguaje (ya anunciadas) y la apertura de al menos 36 aulas UECO adicionales durante ese mismo curso. El texto señala que este último compromiso se extenderá a cursos sucesivos.

Manifestación de docentes / EUROPA PRESS

El bloque también incorpora medidas relacionadas con la salud mental y el bienestar docente. La Conselleria plantea impulsar las unidades de detección precoz en salud mental, ampliar el número de psicólogos generales sanitarios allí donde se detecte la necesidad y desarrollar un plan de bienestar docente que incluya un estudio sobre la salud mental del sector.

Formación Profesional

La Conselleria se compromete a mantener con fondos propios los ciclos implantados con fondos europeos y asegura que la oferta global para el curso 2026/2027 será, al menos, equivalente en número a la del curso 2025/2026.

Además, la Conselleria propone impulsar la Red Orienta FP, con orientadores profesionales en toda la Comunitat Valenciana, y consolidar la red de prospectores de FP para mejorar la conexión entre los centros educativos y el tejido empresarial. El objetivo declarado es aumentar la empleabilidad del alumnado y facilitar el acceso a empleo de calidad. También se prevé una mesa técnica para informar de la oferta formativa y un grupo de trabajo colaborativo sobre la formación en empresa durante el curso 2026/2027.

Valenciano

El bloque dedicado al valenciano se centra en la formación del profesorado, después de que se quitara de la negociación en bloque como supuesta última oferta del departamento de Ortí. Vuelven algunos de los puntos retirados. La Conselleria plantea desarrollar un plan específico de formación, con especial incidencia en las comarcas de predominio lingüístico castellano, prevé regular la formación impartida por la propia Conselleria y por entidades colaboradoras para obtener los certificados de Capacitación en Valenciano y el Diploma de Mestre en Valencià. Es el apartado más breve.

Salarios

El último bloque recoge las medidas de condiciones laborales del profesorado, la subida salarial de 200 euros en el complemento específico autonómico, ya firmada por ANPE y CSIF y distribuida en tres tramos: 75 euros en septiembre de 2026, otros 75 euros en enero de 2027 y 50 euros en enero de 2028.

Noticias relacionadas

La Conselleria añade que esa cifra se considerará un mínimo y que, llegado ese momento, se negociará una nueva subida del complemento específico autonómico en función del presupuesto vigente y vinculada al IPC.