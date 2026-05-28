Los docentes en huelga le piden a Llorca que tome el control de la negociación: "Esto no se puede prologar más"
Un grupo de docentes esperaba al president a la salida del desayuno informativo organizado por Prensa Ibérica
La situación es inasumible. "No se puede prolongar una semana más". Así de contundentes han sido un grupo de una decenas de docentes en huelga que esperaba al president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca a la salida del desayuno informativo que ha organizado esta mañana Prensa Ibérica en las instalaciones de la Universidad UCH-CEU. Los profesores, que han actuado como portavoces de sus compañeros en huelga indefinida desde hace ya tres semanas, le ha pedido al president que asuma el control de la negociación de los sindicatos de forma inmediata.
Pérez Llorca, que hacía unos minutos había pedido una acercamiento a posturas realistas por parte de los sindicatos para poder atajar esta crisis, ha vuelto a mostrarse a favor de buscar un entedimiento pero ha exigido a los docentes medidas realistas y ha defendido la forma de actuar de la conselleria a la hora de ir aprobando puntos en lugar desde donde ir avanzando. Los docentes, un grupo del IES de Foios, han subrayado que la situación es insostenible y en la situación de "agotamiento y desgaste" que están sufriendo los profesores.
Mientras abandoba el recinto, Pérez Llorca ha querido dejar clara su posición en cuanto a la huelga: "Cuanto antes lo solucionemos mejor. A mí también me preocupa como padre". "Estamos negociando, otra cosa es que no seamos capaces de llegar a acuerdos. Yo tengo el compromiso de llegar a un acuerdo, ya lo estamos haciendo", ha insistido el president.
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