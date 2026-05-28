Juan Roig: "Todos los empresarios tenemos los mismos problemas: la diferencia es el número de ceros"

“Todos los empresarios tenemos los mismos problemas: la diferencia es el número de ceros. Da igual el tamaño o el sector”. Así se ha expresado el presidente de Mercadona, Juan Roig, a la sazón, presidente de honor de EDEM, durante su intervención en el acto de graduación de varios cursos de la citada escuela de empresarios. En este evento 170 alumnos de los programas 15x15, Advanced Management Program (AMP), Executive MBA y EMBA han recibido sus títulos -en el Roig Arena- ante más de 1.200 asistentes, en su mayoría empresarios, directivos y emprendedores.

En su mensaje a los nuevos graduados de EDEM, Roig ha subrayado que al dedicarse a actividades económicas y empresariales todas las personas "aspiran a crear riqueza y empleo, generar beneficios y contribuir al bienestar de la sociedad”, ha puntualizado. Y ha finalizado su intervención destacando que los profesionales de este ámbito, “desde su posición, deben sentirse orgullosos de formar parte del mundo de la empresa, ya sea como empresarios o como directivos, porque son referentes en la sociedad civil”, ha concluido el máximo dirigente de Mercadona.

Líderes empresariales

La ceremonia ha estado marcada por el lema 'Empresas diferentes, mismos problemas', reflejando una realidad compartida por líderes empresariales de distintos sectores, tamaños y geografías. El acto ha estado presidido también por Hortensia Roig, presidenta de EDEM; Elena Fernández, directora general de EDEM; así como José Muñoz, CEO mundial de Hyundai Motor Company, quien ha ejercido de padrino de la promoción.

Durante su intervención, Hortensia Roig ha resaltado el papel transformador de la formación. “Como presidenta de EDEM -ha comentado- me siento especialmente orgullosa del impacto que generamos en las empresas a través de las personas. Y de los más de 5.000 alumnos que formamos cada año y, sobre todo, de contribuir a impulsar el talento emprendedor y empresarial". Uno de cada tres estudiantes de grados y másteres cursa sus estudios becado gracias a EDEM, una fundación sin ánimo de lucro comprometida con el desarrollo del talento y el progreso de la sociedad.

En su opinión, el valor diferencial de la "actitud" a la hora de enfrentarse al cambio es fundamental. “En EDEM -ha añadido- formamos a directivos y directivas, así como empresarios y empresarias, capaces de liderar y transformar organizaciones. La actitud es la diferencia que marca la diferencia. En este sentido, el aprendizaje continuo es una de las claves, pero hacerlo bien no depende solo de lo que sabemos o aprendemos a lo largo de nuestra carrera, sino, sobre todo, de la actitud con la que afrontamos la resolución de los problemas", ha agregado Hortensia Roig.

Desafíos empresariales

En su discurso, José Muñoz, ha puesto el foco en la formación para afrontar los desafíos empresariales y la importancia del liderazgo en el sector del automóvil y otros: “Ya sea liderando una startup o una corporación global, los desafíos centrales son los mismos: ejecutar bajo incertidumbre, adaptarse al cambio constante y servir a las personas más allá de los accionistas”. Además, ha añadido que “los graduados de EDEM salen equipados no solo con conocimiento, sino con el juicio práctico para liderar cuando el camino no está claro, lo que ocurre en el 100% de los casos”.

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EDEM Escuela de Empresarios, fundada en el año 2022, forma parte, junto a Lanzadera y Angels Capital, de Marina de Empresas, iniciativa impulsada por Juan Roig en la Marina de València para fomentar el emprendimiento y el desarrollo empresarial.