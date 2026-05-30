Digital-IA: la inteligencia artificial llega a 321 municipios y transforma la capacitación digital en la Comunitat Valenciana

El proyecto Digital-IA, impulsado por ValgrAI, se ha consolidado como una de las iniciativas más ambiciosas en materia de inclusión digital y capacitación en inteligencia artificial en la Comunitat Valenciana, con un impacto real sobre el territorio y la ciudadanía. Diseñado para reducir la brecha digital en municipios de menos de 20.000 habitantes que no forman parte de un área urbana funcional, el programa ha logrado acercar la formación tecnológica a colectivos tradicionalmente alejados de estas oportunidades. La buena acogida de este proyecto, impulsado por la Generalitat Valenciana, a través de fondos Next Generation, ha motivado su ampliación a los municipios afectados por la DANA para incentivar su recuperación.

Digital-IA nació con un objetivo claro: garantizar que la ciudadanía, independientemente de su lugar de residencia o situación socioeconómica, disponga de competencias digitales clave en la era de la inteligencia artificial. Para ello, se desarrollaron programas formativos en competencias básicas e intermedias, abordando cuestiones como la ciberseguridad, la relación con la administración electrónica o el uso cotidiano de herramientas de IA, entre otras.

La iniciativa, aunque estaba dirigida a la población en general, ha puesto el foco especialmente en colectivos prioritarios como personas mayores, jóvenes o personas en situación de desempleo, reforzando así su carácter social y su contribución al desarrollo territorial.

Un despliegue territorial sin precedentes

Uno de los grandes hitos del proyecto ha sido su capilaridad territorial. Hasta la fecha, Digital-IA ha logrado formar a personas procedentes de 321 municipios, lo que evidencia su capacidad de penetración en zonas con dificultades geográficas o menor acceso a recursos formativos.

El análisis del alumnado evidenció una distribución territorial significativa, con una mayor concentración en la provincia de Valencia, que registró 5.217 participantes, seguida de Alicante con 4.501 y Castellón con 1.941, lo que elevó el total general del proyecto a 11.659 alumnos formados.

Este alcance territorial se ha apoyado en una combinación de metodologías presenciales y digitales, adaptadas a las características y necesidades de cada comunidad local.

El proyecto demuestra que la inteligencia artificial puede ser una herramienta al servicio de la ciudadanía. / LEV-EMV

Además, algunos municipios destacan especialmente por su alta participación, como Carlet (1.009 personas), Turís (543), Tavernes de la Valldigna (511) o Guadassuar (442), reflejando el éxito del modelo de proximidad y colaboración con el entorno local.

El volumen de actividad formativa desarrollado por Digital-IA confirmó la magnitud alcanzada por el proyecto en su fase final, acumulando más de 19.000 participaciones formativas. En conjunto, se registraron 12.586 formaciones en modalidad presencial, 1.931 en aula virtual (formación síncrona) y 4.400 acciones realizadas en formato 100% online (formación asíncrona), evidenciando la eficacia del modelo híbrido implementado para maximizar el alcance y la accesibilidad de la formación.

Es importante destacar que, en el caso de la formación online, cada inscripción corresponde a una participación en curso, de modo que una misma persona puede haber realizado varios cursos.

Este modelo mixto ha permitido multiplicar el impacto, combinando la cercanía de la formación presencial con la flexibilidad de los entornos digitales.

El catálogo de cursos fue diseñado con un enfoque práctico, abordando necesidades reales de la ciudadanía. Entre las acciones formativas más demandadas destacan: Semana de la Fantasía (5.189 participantes), Inteligencia Domesticada (2.519 participantes),IA y técnicas de estudio (912 participantes), IA Aula Viva (730 participantes), IA y docencia (655 participanets) e IA para la vida cotidiana (604 participantes).

El catálogo de cursos fue diseñado con un enfoque práctico, abordando necesidades reales. / LEV-EMV

Junto a estos itinerarios, el proyecto ha incorporado formación específica en ámbitos como la empleabilidad, el emprendimiento, la alfabetización digital o el uso responsable de herramientas de inteligencia artificial, reforzando así su dimensión transversal.

También se han desarrollado cursos dirigidos a colectivos concretos, como personas mayores, migrantes, profesionales o personas con discapacidad, consolidando un modelo inclusivo y adaptado.

Un impacto social tangible

Los datos de participación por edades ponen de manifiesto la capacidad del proyecto para llegar a distintos perfiles poblacionales, con una especial incidencia en jóvenes de 0 a 17 años, pero también con una presencia relevante en población adulta y mayores de 55 años.

Este carácter intergeneracional contribuye a crear ecosistemas digitales más cohesivos, donde la tecnología actúa como elemento de inclusión y cohesión social.

Motor de transformación territorial

Más allá de los datos cuantitativos, Digital-IA se posiciona como un instrumento clave para el desarrollo socioeconómico de áreas rurales y municipios pequeños, facilitando el acceso a servicios digitales y mejorando la empleabilidad de sus habitantes.

El proyecto demuestra que la inteligencia artificial puede ser una herramienta al servicio de la ciudadanía, siempre que se acompañe de políticas activas de formación y acceso equitativo.

Uno de los grandes hitos del proyecto ha sido su capilaridad territorial. / LEV-EMV

El éxito de Digital-IA radica en la combinación de varios factores: una estrategia territorial bien definida, una oferta formativa adaptada, una metodología flexible y una fuerte orientación a impacto social.

Con más de 11.659 alumnos y miles de acciones formativas realizadas, el proyecto se consolida como un caso de éxito en el ámbito de la capacitación digital en España, y un referente para futuras iniciativas orientadas a la reducción de la brecha digital.