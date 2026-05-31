Educación apela al diálogo y condena "todo tipo de violencia"

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha comparecido en rueda de prensa hoy domingo 31 de mayo para valorar la situación abierta con los sindicatos docentes y ha lamentado el clima de tensión generado en los últimos días. "Lamentamos la situación tan inusual que estamos viviendo", ha afirmado Ortí, que ha insistido en la voluntad de la conselleria de mantener abiertas las vías de diálogo.

Ortí ha defendido que su departamento ha mostrado disposición negociadora durante todo el proceso. "Hemos demostrado que estamos abiertos a negociar, hemos estado y estamos comprometidos siempre con el diálogo", ha señalado. En la misma línea, ha dicho que el objetivo es alcanzar "un acuerdo completo y firme", aunque ha advertido de que "negociar no es imponer".

“Retomar las conversaciones”

Preguntada por las cargas policiales contra manifestantes, Ortí ha afirmado que la Conselleria condena “todo tipo de violencia”. La consellera ha añadido que esa condena incluye también “la que se ha estado produciendo estos días contra muchas de las personas que hemos estado en el punto de mira”. Pese a ello, ha asegurado que la intención del departamento es “retomar las conversaciones” con las organizaciones sindicales.

JM López

Respecto al encierro protagonizado por STEPV, CCOO y UGT en la sede de la Conselleria, donde permanecen a la espera de una respuesta de la Administración, Ortí ha evitado hablar de medidas inmediatas y ha apelado a la responsabilidad de los sindicatos. “Son personas adultas y por delante de todo está su voluntad”, ha señalado.

La consellera ha defendido que la negociación “puede continuar” y que todavía es posible alcanzar acuerdos, pero ha criticado que se adopten decisiones que, a su juicio, buscan “imponer la voluntad de una parte de una manera tan unilateral” y dificultan el diálogo. “Dialogaremos con ellos e intentaremos que reflexionen. Queremos que se solucione con la mínima tensión posible y con una salida adecuada para todos. La situación se puede reconducir”, ha añadido.

La consellera Carmen Ortí, hoy / JM López

Ley de Libertad Educativa

Uno de los puntos en los que Ortí se ha mostrado más firme ha sido la Ley de Libertad Educativa. La consellera ha asegurado que la eliminación de esta norma constituye “una línea roja” para su departamento. Según ha explicado, la ley fue aprobada “por mayoría en Les Corts Valencianes” y “en ningún caso se va a negociar”, al entender que no es competencia de una mesa de negociación sindical.

Ortí ha defendido además que la norma responde a una decisión avalada por la mayoría parlamentaria y por la ciudadanía valenciana. “Eso lo decidieron la mayoría de valencianos y valencianas”, ha afirmado.

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La consellera ha concluido acusando a algunos sindicatos de haber modificado su posición durante el proceso negociador. “Algunos sindicatos han decidido cambiar las reglas del juego”, ha señalado, en una comparecencia marcada por la tensión entre la Conselleria y las organizaciones sindicales y por la incertidumbre sobre la continuidad inmediata de las conversaciones.