Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT dormirán encerrados en la conselleria a la espera de un acuerdo con Educación

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han decidido permanecer esta noche en la Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana, concretamente en la sala de reuniones, tras una jornada de negociación marcada por una elevada tensión y el bloqueo en el bloque de retribuciones, que ha impedido cerrar un acuerdo entre las partes.

Normas de organización interna

Según han trasladado fuentes presentes en el interior, el personal de seguridad del edificio ha informado a los representantes sindicales de que pueden permanecer en las instalaciones, al encontrarse en su derecho, aunque han establecido una serie de normas de organización interna por motivos de seguridad. Entre ellas, se ha indicado que los desplazamientos, como las salidas al baño, deberán realizarse de uno en uno y de forma controlada.

JM López

En este contexto, el representante de CSIF, José Seco, ha trasladado a sus compañeros sindicales un mensaje en el que ha reclamado que se garantice la salida del edificio en condiciones de normalidad y sin incidentes. Seco ha afirmado que “lo mínimo es que los dejen salir, sin ningún altercado ni violencia”, defendiendo que el espacio de negociación debe mantenerse dentro de la normalidad institucional.

"Estamos aquí para negociar, no para jugarnos la vida"

El dirigente sindical ha añadido que la situación vivida supone, a su juicio, un punto de máxima tensión en el conflicto educativo, señalando que “estamos aquí para negociar y para trabajar, no para jugarnos la vida”, y ha advertido de que se estaría cruzando “una línea roja” en el desarrollo de la jornada, que considera un reflejo preocupante del estado actual de la educación pública valenciana.

Por su parte, la consellera de Educación, Carmen Ortí, se ha referido a ellos en rueda de prensa como que son adultos y por encima de todo está su voluntad: "La nuestra es llegar a que la negociación puede continuar y podamos llegar a acuerdos, no es necesario imponer la voluntad por una de las partes que bloquea el diálogo". Ortí ha manifestado que dialogarán con ellos para que "reflexionen" y poder solucionar la situación "con la mínima tensión posible".

Una vez concluida la novena reunión, la consellera y los altos cargos de Educación han salido de la sala mientras los representantes de los sindicatos de docentes STEPV, CCOO y UGT han decidido permanecer en el interior después de que Ortí diera por cerrada la sesión -a la hora y cuarto de su inicio- y les emplazara a retomar las negociaciones este lunes, a la espera de que les presenten "un documento base decente".

Noticias relacionadas

Los representantes de ANPE y CSIF han informado en sus redes sociales de que se encuentran también en el interior del edificio de la Conselleria porque "no se garantiza su seguridad", ya que las personas que están protestando en el exterior "bloquean las salidas".