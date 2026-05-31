En Directo
Directo
Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la reunión de hoy
Los sindicatos de docentes se reúnen a partir de las 18 horas con la conselleria para intentar acabar con la huelga indefinida
La novena reunión entre la Conselleria de Educación y los sindicatos de docentes para intentar acabar con la huelga indefinida del profesorado valenciano, que este viernes ha cumplido quince jornadas lectivas, se ha avanzado a este domingo a las 18 horas.
Los docentes se concentraron el pasado viernes en la plaza de la Virgen de València, en las inmediaciones del Palau de la Generalitat donde el pleno del Consell celebra su reunión semanal, en el cierre de la tercera semana de huelga indefinida sin haber alcanzado un acuerdo con la administración sobre sus reivindicaciones.
- Terra Mítica reabre sus puertas con más de 30 atracciones y espectáculos para toda la familia
- La milla de oro de Alicante tendrá suma un décimo hotel y compite con el centro urbano
- Educación mejora su oferta a los profesores para acelerar la reducción de las ratios
- La simulación de un tsunami en Alicante que arrasa en Instagram: estos son los municipios que resistirían a una ola extrema
- Rebeldía y puritanismo en el Spring Festival
- Anaxarco de Abdera, filósofo de la Antigua Grecia: “La clave de la sabiduría y del buen gobierno radica en saber qué decir y cuándo decirlo”
- De Eurovisión a las salas de apuestas o las perfumerías: el triunfo de Dara convierte el Bangaranga en objeto de deseo de las empresas
- Terra Mítica comienza una nueva temporada el próximo 15 de mayo