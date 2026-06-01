Ni chanclas, ni estampados y con "uso moderado de joyas": À Punt fija la vestimenta de sus empleados

No aparecer en pantalla con chanclas, ni con camisetas con estampados llamativos, ni con muchas joyas. Son algunas de las indicaciones que ha transmitido À Punt a su personal a través de una instrucción para establecer unas "normas básicas de indumentaria y apariencia profesional" a todo el personal de la casa, yendo más allá de quienes se ponen ante las cámaras y reclamando a todos sus empleados mantener "un aspecto limpio, ordenado y en buen estado".

La recomendación general, de base, es la de partir de un "estilo discreto en el uso de la vestimenta y los complementos". "La vestimenta ha de transmitir seriedad, neutralidad y profesionalidad", señala la orden enviada por el Departamento de Personal de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana SA en pos de garantizar "una imagen coherente con los valores de la corporación: servicio público, pluralidad, profesionalidad y respeto hacia la ciudadanía".

Bajo ese marco genérico, lo difícil siempre es la concreción. Cuándo una camiseta es o no llamativa, cuándo unos zapatos son o no informales, o qué tipo de pantalones son o no admisibles. Todo ello lo intenta aterrizar la radiotelevisión pública a través de unas normas, tanto para todo el entorno profesional como unas "específicas para periodistas y profesionales que aparecen en pantalla".

Colores predominantes

En este sentido, como primer punto está que la indumentaria tendrá que mantener "un aspecto limpio, ordenado y en buen estado", condiciones que todo el mundo acepta como un mínimo, pero que no tiene por qué tener una universalización en el mínimo denominador común. Eso sí, especifica que se han de evitar "piezas excesivamente informales" citando entre ellas "camisetas de tirantes o con mensajes inapropiados", "pantalones excesivamente desgastados o desgarrados" así como "chancletas o calzado de playa".

Los periodistas Ferran Cano y Àlex Blanquer, desde el set de À Punt en Fallas / Levante-EMV

La cuestión se amplía para los "periodistas y profesionales que aparecen en pantalla". De nuevo, como "estilo general", se indica que la imagen "ha de reflejar el carácter institucional de la televisión pública valenciana: neutralidad, rigor y respeto". ¿Y cómo se hace eso? Para ello hay recomendación concreta del vestuario.

En este sentido, se reclama un "estilo formal o semiformal adecuado al tipo de programa", se recomienda el uso de "colores lisos y neutros que favorezcan la grabación" y concreta en el azul, gris, blanco beis y tonos pastel. El ente público también llama a "evitar estampados muy llamativos" mientras que para los informativos y programas de actualidad "se priorizará un estilo sobrio y profesional".

Calzado cerrado y "elegante"

Asimismo, se señala que el calzado "ha de ser cerrado, elegante y adecuado a la línea estilística del programa" y se concreta en que se evitará "el uso de zapatillas deportivas, excepto en formatos juveniles o deportivos en los que así se haya acordado con Producción". También, respecto a complementos y accesorios, se recomienda el "uso moderado de joyas o accesorios".

Dentro de la instrucción se añade un apartado de "indumentaria especial": "Para programas temáticos, culturales, festivos o de entretenimiento, la indumentaria podrá adaptarse al tono del formato con la autorización previa de la Dirección de Programas o de Producción", señala el documento.

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Para todo ello, se indica que los encargados de la supervisión y cumplimiento de esta instrucción son los "mandos intermedios y las personas responsables de área" al tiempo que se agrega que en caso de incompatibilidad de una pieza de ropa con las necesidades del programa o la grabación "se podrá solicitar un cambio de vestuario de manera respetuosa y justificada".