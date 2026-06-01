Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Escrache profesores a Pérez LlorcaConsell más caro historiaCondena menores agresión sexualMantenimiento playas AlicanteAbsuelto violencia machistaAgresión puñaladas XàbiaAviso amarillo Alicante
instagramlinkedin

La Policía abre expediente disciplinario al agente que agredió a una docente

Así fue la agresión de un policía a una profesora en Valencia

Así fue la agresión de un policía a una profesora en Valencia

Sara Fernández

Marta Rojo

Marta Rojo

La mujer a quien lanzó al suelo un agente de la Policía Nacional este domingo por la tarde en las inmediaciones de la Conselleria de Educación ha presentado una denuncia por esa agresión. Por otra parte, la Policía Nacional ha iniciado el procedimiento para la apertura de un expediente disciplinario al agente, han asegurado fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, han mantenido una reunión esta mañana con los sindicatos convocantes de la huelga indefinida del profesorado, STEPV, CCOO y UGT. Se había convocado a los medios de comunicación a las 11.15 pero finalmente se ha desconvocado la atención a medios.

Noticias relacionadas

Durante ese encuentro, explican esas mismas fuentes, se ha abordado" el trabajo conjunto y coordinado desarrollado durante las tres primeras semanas de huelga", además de tratar los hechos sucedidos ayer domingo. En este sentido, aseguran que tanto la delegada como los sindicatos se han emplazado "a seguir trabajando para que ningún otro incidente empañe el trabajo ejemplar desarrollado hasta la fecha, con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho constitucional de manifestación".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La temperatura del mar bate récords, anticipa las noches tropicales y alimenta lluvias torrenciales en Alicante
  2. Terra Mítica reabre sus puertas con más de 30 atracciones y espectáculos para toda la familia
  3. Seguridad, ruido y convivencia: las Hogueras de Alicante miden sus límites
  4. La Ruta de la Madera de Alicante, de rockera a comercial
  5. El promotor de Les Naus de Alicante pactó cobrar más de 3,4 millones por la gestión de la cooperativa
  6. Neus Candela, veterinaria: “Criamos la generación de animales más enferma de la historia”
  7. Terra Mítica comienza una nueva temporada el próximo 15 de mayo
  8. Las prefabricadas también llegan al Hospital de Torrevieja: el Consell adjudica la ampliación de las consultas externas por 1,1 millones

La Policía abre expediente disciplinario al agente que agredió a una docente

La Policía abre expediente disciplinario al agente que agredió a una docente

Digital-IA: la inteligencia artificial llega a 321 municipios y transforma la capacitación digital en la Comunitat Valenciana

Digital-IA: la inteligencia artificial llega a 321 municipios y transforma la capacitación digital en la Comunitat Valenciana

Sanidad reforzará los consultorios y ambulatorios en zonas turísticas con 9.000 contratos de verano

Sanidad reforzará los consultorios y ambulatorios en zonas turísticas con 9.000 contratos de verano

Pérez Llorca ya tiene el Consell más caro de la historia con 160 altos cargos y 12,1 millones de coste

Pérez Llorca ya tiene el Consell más caro de la historia con 160 altos cargos y 12,1 millones de coste

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT duermen encerrados en la conselleria a la espera de un acuerdo con Educación

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT duermen encerrados en la conselleria a la espera de un acuerdo con Educación

Madre holandesa: diecisiete intentos de gestación sin éxito hasta llegar a Alicante

Madre holandesa: diecisiete intentos de gestación sin éxito hasta llegar a Alicante

Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunidad Valenciana: sigue en directo la reunión de hoy

Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunidad Valenciana: sigue en directo la reunión de hoy

Delegación del Gobierno anuncia una investigación por el empujón de un antidisturbios a una manifestante

Tracking Pixel Contents