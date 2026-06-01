La Policía abre expediente disciplinario al agente que agredió a una docente

La mujer a quien lanzó al suelo un agente de la Policía Nacional este domingo por la tarde en las inmediaciones de la Conselleria de Educación ha presentado una denuncia por esa agresión. Por otra parte, la Policía Nacional ha iniciado el procedimiento para la apertura de un expediente disciplinario al agente, han asegurado fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, han mantenido una reunión esta mañana con los sindicatos convocantes de la huelga indefinida del profesorado, STEPV, CCOO y UGT. Se había convocado a los medios de comunicación a las 11.15 pero finalmente se ha desconvocado la atención a medios.

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Durante ese encuentro, explican esas mismas fuentes, se ha abordado" el trabajo conjunto y coordinado desarrollado durante las tres primeras semanas de huelga", además de tratar los hechos sucedidos ayer domingo. En este sentido, aseguran que tanto la delegada como los sindicatos se han emplazado "a seguir trabajando para que ningún otro incidente empañe el trabajo ejemplar desarrollado hasta la fecha, con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho constitucional de manifestación".