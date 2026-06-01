Sanidad reforzará los consultorios y ambulatorios en zonas turísticas de la Comunitat Valenciana con 9.000 contratos de verano

La asistencia sanitaria se complica durante el verano porque se alinean dos factores: las vacaciones del personal sanitario y el aumento de la población estacional por la llegada de turistas a las playas de la Comunitat Valenciana. Ambos fenómenos deben planificarse para garantizar la asistencia a los pacientes. Ante este reto, la Conselleria de Sanidad lanzará una oferta de 9.000 contratos temporales de verano entre julio y septiembre para reforzar los centros de salud y hospitales valencianos, especialmente en las zonas de litoral, como adelantó el conseller Marciano Gómez hace unos días en un acto en el hospital La Fe de València al ser preguntado por Levante-EMV.

El conseller Marciano Gómez inaugurando el congreso ‘Spain Global Rare Diseases Summit 2026’ el viernes en La Fe de València. / GVA

El presupuesto destinado al plan de vacaciones será de 85 millones de euros, tres más que al año anterior cuando destinó 82 millones; es decir, que la inversión crece un 4,5 % en un año. Esto permitirá ofrecer casi 400 contratos más que en 2025. Hace dos ejercicios, en el primero del actual Consell, el presupuesto fue de 79,5 millones; y, si se compara la cuantía con la del último año del Botànic, son 13 millones más. "Nuestro objetivo es que los centros de Atención Primaria y los consultorios auxiliares den atención no solamente a los ciudadanos de la comunidad -, explicó-, sino también a los turistas que vienen". En principio, todos los trámites burocráticos están a punto para iniciar las contrataciones.

Estas dos magnitudes -la presupuestaria y la del número total de contrataciones- son los dos macrodatos, pero faltan por conocer otras cuestiones importantes: la cifra de consultorios auxiliares que abrirán en las playas al no levantar la persiana durante el resto del año el año y la cantidad total de camas hospitalarias que cerrarán -no estarán disponibles- durante los meses de julio, agosto y septiembre. También será interesante descubrir qué departamentos obtienen un incremento en sus recursos respecto a años anteriores. Por ejemplo, este periódico ha podido saber que el departamento de Sant Joan de Alacant recibirá 3,4 millones para contratar a 71 sanitarios o que, sin conocer datos, el plan será "mayor en el hospital de Sagunt y similar al año pasado en el General de València", como transmiten desde UGT por la información que han podido recopilar a través de sus delegados sindicales. En La Fe, el sindicato denuncia el "tijeretazo" por el incremento salarial que permitirá contratar menos profesionales. El detalle lo ofrecerá la Conselleria de Sanidad a lo largo de las próximas semanas.

Datos por conocer

¿Qué pasó en años anteriores? En 2025, un total de 25 consultorios auxiliares en las playas dieron asistencia durante los meses estivales: siete en la provincia de Castellón, 12 en la de Valencia y seis en Alicante; fueron seis más que el año anterior y dos menos que en 2023. Asimismo, Sanidad reforzó 74 centros de salud, ocho más que hace dos años, ubicados en las zonas de mayor afluencia de turistas; lo hizo destinando parte del personal con contratos de verano. En este caso, por provincias, se enviaron recursos a 19 ambulatorios de Castellón, 25 de Valencia y 30 de Alicante.

En cuanto a las camas, los hospitales clausuraron 1.521 en 2025: 394 en julio, 704 en agosto y 421 en septiembre. Centros del litoral -Vinarós, Gandia, Dénia, la Vila-Joiosa o Torrevieja- no tuvieron afectación y mantuvieran todas sus disponibles abiertas. En contraposición, La Fe y el Peset de València fueron los centros más perjudicados en este aspecto con 215 y 197 cerradas, respectivamente. El cierre en términos generales fue mucho menor al del año 2024, cuando se clausuraron un total de 2.713 camas y también menor al del año 2023; entonces fueron 2.088. La decisión de hace dos años fue polémica porque justo un año antes, con el PP en la oposición, el grupo parlamentario popular criticó al Botànic por la cantidad de camas cerradas; en su primer año al frente de la Conselleria, el dato creció un 29 %.

La contratación real

Otra cuestión relevante será descubrir el desglose de los 9.000 contratos por categorías profesionales. En 2024, por ejemplo, Sanidad solo sustituyó a dos de cada 10 médicos y a cuatro de cada 10 enfermeras. Hay que tener en cuenta que tampoco se refuerzan todas las especialidades médicas: las más habituales son las de Atención Primaria y Urgencias, que sirven para cubrir las vacaciones en los centros de salud y las Urgencias Hospitalarias.

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Como este periódico ha comentado otros años, la cifra real de contrataciones puede variar porque Sanidad ofrecerá cerca de 9.000 contratos, pero el reto será encontrar profesionales, especialmente en el caso de los facultativos porque hay un déficit estructural. Para cubrir estas plazas, Sanidad también podrá recurrir a médicos sin especialidad. Ocurre todos los veranos e, incluso, se recurre a ellos para cubrir vacantes en periodos no vacacionales. Hace pocas semanas, la Societat Valenciana de Medicina Familiar y Comunitària (Sovamfic) cifraba en 400 el número de facultativos que ejercen en los centros de salud sin haber realizado el MIR.