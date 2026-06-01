Segundo escrache del día para Pérez Llorca: decenas de profesores lo esperan en el Palau de la Música
El president de la Generalitat Valenciana se enfrenta a una nueva protesta de docentes en huelga, esta vez en el Palau de la Música tras el primer escrache de esta mañana un acto en Ciudad de la Luz, en Alicante
Un nuevo encontronazo entre el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y los docentes de la Educación Pública en huelga desde hace ya cuatro semanas. Tras el escrache de esta mañana de decenas de profesores de Alicante al president a su llegada a los exteriores de Ciudad de la Luz, otro grupo de docentes se ha plantado esta tarde en el Palau de la Música para recibir a Pérez Llorca en otro acto.
En total, dos escraches en menos de 12 horas que resumen el ambiente que se respira en las negociaciones entre conselleria y sindicatos de docentes tras un fin de semana muy tenso que se ha saldado con la agresión por parte de un Policía Nacional a una docente jubilada el pasado domingo y el encierro hasta la madrugada de los representantes de STEPV, UGT y CCOO en la Conselleria de Educación.
Decenas de agentes de la Policía Nacional se han desplegado en el exterior del Palau de la Música para perimetrar el área en la que se han concentrado los manifestantes y evitar situaciones de tensión en el acto de entrega de los Premios de Excelencia Académica organizados por la Generalitat a los jóvenes con mejor expediente.
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