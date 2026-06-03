Polémica en el examen de castellano de la PAU: la sintaxis ha sido “una fumada”

Los estudiantes valencianos, esos que estos días están desbrozando incógnitas en la selva de la PAU, aspiran a ser, mayoritariamente, médicos, enfermeros, psicólogos y maestros de primaria, según las primeras opciones marcadas en las solicitudes de preinscripción universitaria en el curso actual. No existe, de momento, el título de graduado en TikTok, ni en Instagram. Si esos estudios estuvieran reglados, @balmareig, irebir_ o tupedazodefan99 pasarían sin problema la nota de corte. Así estuviera fijada en un 20.

La lengua, la literatura o la filosofía, ya son otro cantar. Tres asignaturas sobre las que se ha evaluado a los 25.666 alumnos en el primer día de la Prueba de Acceso a la Universidad. Antes se comentaban las impresiones en la puerta del recinto del examen. Ahora, en redes sociales. Las sensaciones siempre van por barrios, pero en este caso ha habido consenso a la hora de ‘rajar’ sobre el contenido de Lengua y, especialmente, sobre el Bloque II, la sintaxis, morfología y modalización.

"No sabía hacer nada"

El texto elegido en la Comunitat Valenciana ha sido una columna de opinión de Pilar Galán, publicada en INFORMACIÓN, en la que, bajo el título "Soltar la mano", se explican las sensaciones y dudas que asaltan a una madre cuando su hijo llega a la adolescencia. La madre ha de lidiar con el ansia del joven de aparentar libertad y autonomía ante el entorno y, a la vez, mantener el cordón umbilical protector de la figura materna. Una auténtica provocación para los que se examinan. “Todo bien, lo he leído dos veces y no lo he comprendido”, se sincera @balmareig en su cuenta de Tiktok. Tupedazodefan99, por contra, sí pilló la idea. Hasta ahí. Porque la puñalada trapera ha llegado con las preguntas de sintaxis. Nueve balas directas al corazón. “Con la sintaxis se han pasado un montón..¿Dónde está mi oración subordinada? No sabía hacer nada”, se sincera irebir_.

Razone, cuál ha sido la función sintáctica de los dos “que” en la oración: “Tenía que pasar y pasó, porque es la ley de vida, esa expresión horrible que sirve tanto para la muerte como para el envejecimiento..”. Así se planteaba la cuestión en el examen. “¿Peeerdón?”, pone cara espanto tupedazodefan99. “Es la oración más larga del mundo. Me he quedado tan tiesa”, lamenta @balmareig, quien sentencia: “Ha sido una fumada”. Sí, “lengua, una fumadita”, coincide @balmareig.

El gerundio, ese desconocido

El abuso no ha quedado ahí. Ha sido peor. Se ha llegado a pedir que se “analice la función sintáctica de los infinitivos y gerundios…”. No hace falta seguir leyendo. “Esto no lo he dado (…) ¿Me explicáis qué es eso? Vale, oc [por OK]”. Así resume el drama @balmareig. “Y eso de infinitivos y gerundios, eso en mi colegio no lo hemos dado en la vida. Y gente me ha dicho que tampoco lo ha dado. Nunca he suspendido en castellano, pero no sé a qué se ha dedicado mi profesora a enseñar porque yo eso no lo he dado”, asegura tupedazodefan99.

Y, literatura, ¿qué tal? Pues salió Emilia Pardo Bazán, alias ‘La Pardo Bazán’. Para @balmareig no era una mala opción. Pero...“Vale, me he puesto a leer y digo ¿qué narices?¿No había otro cuento? ¿Tenían que elegir ‘El Tesoro’, el único cuento que no era naturalista y que yo no podía decir nada denaturalismo, literalmente lo único que había estudiado era el naturalismo?”.

Es lo que se conoce como tener mala suerte. Que se lo digan a irebir_ “En Filosofía, muy gracioso, porque le he dicho a mi amiga ‘van a salir los presocráticos'...y han caído los presocráticos. Pero mal. Porque confiaba 100% en que iba a caer Kant”. “Han puesto en Filosofía un texto de la ética y no entendido ni papa”, era otro de los comentarios.

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Este cóctel de nervios, conocimiento y feromonas se expresa cada día en los centros públicos habilitados para los exámenes de la PAU. Tupedazodefan99 hace un “llamamiento a la gente: no estéis nervioso, tenéis malas vibras”. Tiene razón. La calma a la hora de encarar la PAU seguramente ayudará al objetivo de lograr una nota que permita cursar la titulación que se desea. Y si no se consigue, siempre quedará perseguir la felicidad, que es la esencia de la vida. Es lo que pensaba Aristóteles, que no ha salido en el examen ni tiene TikTok.