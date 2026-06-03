Presupuestos 2026
PSPV y Compromís censuran el apoyo del Consell a una película de Disney con 5 millones al mismo nivel que al resto del sector valenciano
El vicepresidente José Díez reivindica los presupuestos de la Conselleria de Presidencia, con 251 millones para promoción institucional, proyectos estratégicos, política lingüística o despoblación
Cine, encuestas y lengua. La comparecencia ante las Corts del vicepresidente segundo y conseller de Hacienda, José Díez, para presentar su presupuesto para 2026 ha sido plácido para el conseller pero no ha estado exenta de reproches en su estreno ante la Comisión de Economía y Presupuestos de las Corts.
Díez ha defendido unas cuentas de 251,7 millones, con una ligera caída, en una cartera que centraliza la actividad institucional de Presidencia (como la promoción institucional o la atracción de proyectos estratégicos) pero también la política lingüística o el impulso a la actividad deportiva.
La diputada socialista Mercedes Caballero ha puesto el foco en la subvención de 5 millones por parte del Consell de Pérez Llorca a una producción de Disney que va a estar unos días de rodaje en los estudios de la Ciudad de la Luz de Alicante. “El Institut Valencià de Cultura destina ocho millones al resto del sector audiovisual valenciano. Si esa es la apuesta por la industria no sé qué pasará”, ha señalado. Caballero también ha cuestionado el escaso incremento del presupuesto de À Punt.
La diputada de Compromís Isaura Navarro se manifestó en los mismos términos, criticando además el recorte de presupuesto de 2025 a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), consolidado este año, donde solo sube en el capítulo de personal. Navarro puso el foco sobre la dirección general de Análisis y Estudios, en concreto sobre la falta de publicidad de los estudios de investigación encargados. “¿En qué se gastan el dinero de estos presupuestos?”, ha señalado citando las obligaciones de la ley de Transparencia, pese a que desde diciembre de 2023 no se publica ningún estudio. “¿Han hecho las encuestas? He preguntado y me dicen que no hay estudios de opinión pero el dinero se ha gastado. ¿No será que las han hecho y no se han publicado?”.
Vox quiere más recortes en la AVL
El vicepresidente segundo, que ha evitado el choque con la oposición, ha destacado el aumento del presupuesto de la AVL del 5,1%. Desde Vox han adelantado que van a pedir otro recorte, como sucedió el año pasado. También que más de la mitad del presupuesto (142 millones) se canaliza hacia el territorio, los ayuntamientos, las federaciones deportivas, el deporte base femenino, los proyectos estratégicos, la política lingüística, la acción exterior o las entidades sociales y culturales.
Bajando al detalle del proyecto de presupuestos, Díez ha puesto en valor los 92,4 millones para políticas de vertebración y cohesión territorial: "La C. Valenciana no puede construirse solo desde grandes ciudades. El despoblamiento es una realidad, existe un desequilibrio territorial”. En ese sentido ha defendido que se mantienen líneas contra la despoblación, como los 73,7 millones, en líneas destinadas a mantener cajeros, por ejemplo, que vienen del Consell anterior.
En el ámbito deportivo, la Dirección General cuenta con 45 millones para fomento de la actividad, con 5,7 millones de apoyo a acontecimientos nacionales o internacionales. También hay 20 millones para infraestructruas deportivas municipales.
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