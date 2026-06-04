El Consell presupuesta 68 millones más para la educación concertada en plena huelga educativa

Una de las proclamas de la huelga educativa es la que denuncia la "progresiva privatización" de la enseñanza en la Comunitat Valenciana. Y la huelga ha marcado, o lo está haciendo, el diseño de los Presupuestos de la Generalitat, sobre todo en las partidas dependientes de la Conselleria de Educación, con un incremento de 179 millones en su capítulo 1, de gastos de personal para la enseñanza Primaria y Secundaria pública. El aumento contempla el acuerdo alcanzado por la Generalitat con dos sindicatos -CSIF y ANPE- para incrementar de forma progresiva en 200 euros los salarios de los docentes de la pública, como parte de la negociación para acabar con la huelga indefinida de la enseñanza pública.

Pero no solo son las partidas destinadas a la educación pública las que crecen en los presupuestos presentados la semana pasada por el president Juanfran Pérez Llorca. También lo hacen las destinadas a sufragar la enseñanza concertada. En concreto, el Consell ha presupuestado 68 millones más para los centros privados sostenidos con fondos públicos, un aumento que se concreta en diferentes partidas.

Desde Conselleria detallan estas cantidades y explican que el incremento de las partidas presupuestarias responde fundamentalmente a la actualización de los módulos de salarios, costes sociales y gastos variables derivada de la subida salarial de noviembre de 2025 (un 0,5%), la subida salarial de febrero de 2026 (un 2,5% más, aunque correspondiente en realidad a 2025) y el incremento adicional del 1,5% aprobado sobre las retribuciones de 2026 (la actual subida).

La subida salarial también se aplicará en la concertada

La partida que más crece es la de los conciertos de régimen general, es decir, la destinada a todos los centros concertados excepto a los de Bachiller. Pasa de los 738 millones de euros del año pasado a los 798 de este, es decir, que crece en 60 millones. En ella se incluye la masa salarial de los profesores de la concertada, así como los gastos de funcionamiento de los centros.

También crece, en este caso en 8 millones, la partida para los centros concertados de enseñanza postobligatoria, es decir, de Bachiller. Pasa de 105 a 113 millones de euros. Como en el caso del resto de centros de otros niveles educativos, se incluyen en esta línea los salarios de los profesores de estos niveles.

De hecho, en virtud de un acuerdo de homologación retributiva, firmado ya hace décadas, todos los cambios salariales en los sueldos de los docentes de la pública se aplican también a los de la concertada, a excepción de todo aquello que tenga que ver con los sexenios. Como en este caso la subida de 200 euros se aplica sobre el complemento específico -la parte autonómica del salario, porque también tiene un porcentaje estatal- sí se aplicará a los profesores de los centros concertados. Desde el sindicato mayoritario, FSIE, aseguran que están analizando las diferentes partidas y que calculan un 4,5% de subida en esta.

Comedores, transporte y reconstrucción postdana

Las líneas presupuestarias que afectan a la concertada no se limitan a esta. También afectan a la enseñanza concertada -además de a la pública- las líneas de ayudas al comedor escolar para Educación Infantil y Primaria para todo tipo de centros, aunque esta partida ha caído en 2 millones de euros y se queda en 70 millones, si bien esa cantidad no está desglosada entre centros públicos y privados concertados. Del mismo modo, la línea de escolarización del alumnado de 0 a 3 años también afecta a la concertada, aunque no exclusivamente. No varía respecto al año pasado: 162 millones.

Por otra parte, la línea de ayudas para las ayudas al transporte y comedor escolar de centros de educación especial aplican solo a centros concertados y conveniados. Respecto al año pasado, se queda igual: en 1,9 millones de euros. Eso para la educación especial pero, en Secundaria y Primaria en general, las líneas para comedores escolares, que también afectan a centros públicos y privados concertados, se mantienen estables respecto al presupuesto anterior en 5,4 millones.

Lo que se repite respecto a las cuentas anteriores, las primeras después de la dana, es una cantidad destinada a la reconstrucción de las infraestructuras de los centros concertados ubicados en municipios de la zona cero de la riada del pasado 29 de octubre de 2024. A este fin se destinan 400.000 euros de euros para construir, rehabilitar y adecuar los centros, dentro del Pla Endavant.

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La dana provocó que, por primera vez, la Generalitat invirtiera en la parte "física" de estos colegios e institutos, que al ser de titularidad privada siempre se habían hecho cargo de sus gastos relacionados con las infraestructuras. Cabe destacar también una línea de 18,3 millones adquisición de material escolar de alumnos de ESO, Bachiller, FP y otras enseñanzas regladas no universitarias en centros públicos, privados y concertados en municipios afectados por la dana.