Morant obvia ante los suyos la crisis por Zapatero y se aferra al desgaste del Consell

Es posible que en algún momento de la reunión alguno de la treintena de diputados socialistas amagara con hacer mención a las partidas sobre el calzado, pero eso podría haber acabado haciendo más grande el elefante en la habitación. Nadie confirma que en la hora y algo de encuentro se hablara de zapatos ni de su producción, pero de lo que seguro que no se habló en la sala de prensa de las Corts, convertida este miércoles en el punto de congregación del grupo parlamentario del PSPV con su líder, Diana Morant, fue de José Luis Rodríguez Zapatero y todas las derivadas que afectan al Gobierno central y el partido en Madrid.

Con la cuadrícula que da el método científico del ministerio que dirige, Morant acudió este miércoles a la cámara autonómica a analizar con sus compañeros de siglas los Presupuestos de la Generalitat de 2026 que ya están en el terreno parlamentario. Ese era el motivo de la convocatoria oficial y ese fue el motivo de todo el encuentro. Nada más: ni las investigaciones sobre el expresidente, ni el registro la semana pasada en Ferraz, ni las dudas por la posible duración legisaltura. Nada de eso. "Exclusivamente presupuestos", aseguran fuentes presentes. Los de la Generalitat, claro, porque todavía faltaban unos minutos para el último giro de Pedro Sánchez con los procedimientos para activar los del Estado para 2027.

"No, no se ha hablado", confirmó en la atención a medios posterior Morant quien aseguró que de lo único que se había hablado era "de la Comunitat Valenciana" donde, aseguró, "tenemos el peor gobierno", con el "pueblo en la calle pidiendo servicios públicos". Si hay quien espanta sus males cantando, en la federación socialista valenciana lo hacen entonando las reivindicaciones de las protestas contra el Consell. La huelga educativa que ya va por su cuarta semana o el desgaste previo por la gestión de la dana son los dos elementos a los que se aferra la líder del PSPV para asegurar ante los suyos que hay "pulsión de cambio".

Morant se reúne con los diputados del Grupo Socialista en las Corts. / Miguel Ángel Montesinos

Según el análisis público hecho por Morant, el PPCV "ha perdido la calle" y considera que su votante está "enfadado" con la actuación de la Generalitat tanto por la huelga como por la dana lo que provoca que este se vaya bien "más a la derecha", a Vox, pero que también pueda haber una parte que mire al PSPV como opción. De ahí que haya llamado a sus diputados a plantear un "presupuesto alternativo" a través de las enmiendas parlamentarias a las cuentas, pero que recojan y concreten las reivindicaciones de la comunidad educativa.

A partir de estas se podrá ver, por ejemplo, cómo los socialistas proponen vehicular la subida salarial que reclaman los sindicatos y que la Conselleria de Educación ha plasmado en un incremento de 179 millones para Educación Primaria y Educación Secundaria tras el acuerdo con CSIF y ANPE. A esa concreción se sumará también la partida para Infraestructuras educativas, Inclusión educativa o Formación Profesional, demandas del profesorado, y, sobre todo, ver de qué otras partidas las baja porque la cuantía vendrá marcada por las propias cifras del presupuesto global.

"Hay partida"

Esas enmiendas están condenadas al fracaso por la mayoría de 'populares' y voxistas, pero pueden servir a los socialistas de bandera. El objetivo de la formación es canalizar el malestar por situaciones como la huelga educativa y erigirlas de impulso hacia las elecciones. De hecho, en el PSPV barruntan cómo incluir etos movimientos sociales dentro de la confección electoral y la idea de "abrir el partido" que lanzó Morant en el último Comité Nacional. Para ello, las primarias (de las que se fijará el calendario el 27 de junio en el Comité Federal), la confección de la lista o la elaboración del programa aparecen como opciones todavía sin aterrizar.

La batalla electoral se acerca y lejos de las inquietudes que genera la ciencia demoscópica para el espacio progresista en prácticamente toda España, en el PSPV miran las encuestas sin el susto en el cuerpo. No es que haya un gran optimismo, pero el mensaje que se reitera es que "hay partida", un resultado ajustado que para cómo se está en otros lugares (incluso para el propio Gobierno central del que Morant forma parte) ya es bastante. La clave, consideran, está en ese desgaste de los 'populares', pero también en el crecimiento de Compromís por el margen izquierdo de los socialistas, una diferencia respecto al problema que existe a nivel estatal con Sumar o en otras autonomías.

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A ellos se refirió Morant que alejó cualquier miedo a un posible "sorpasso" y celebró que los valencianistas suban en los sondeos. "En 2023 no gobernamos porque no sumábamos", recordó. En aquellas elecciones, los socialistas subieron cuatro escaños, a los 31, su mejor resultado desde 2011, pero que fue insuficiente para mantener el Consell ante el descalabro de Unides Podem y la bajada de dos escaños de Compromís. "Coincido completamente con el PSPV en la alegría de que Compromís siga subiendo", añadió minutos después el síndic valencianista, Joan Baldoví. Ambos se habían cruzado y saludado instantes previos. Falta ver si la carrera electoral les convierte en potenciales socios o en rivales.