Oltra y Rufián protagonizarán un acto conjunto en València

Más madera en la izquierda alternativa. Mónica Oltra y Gabriel Rufián, dos de los nombres más mencionados en el espacio progresista, cada quien en su ámbito electoral, compartirán escenario en València. La aspirante a la Alcaldía del Cap i Casal y el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso protagonizarán un acto conjunto el próximo 19 de junio en el Parc de Capçalera bajo el título 'Espai de trobada'.

El acto venía rumiándose en las últimas semanas. El guante se lo lanzó el pasado 9 de abril Rufián a Oltra tras un encuentro con Irene Montero. “Ojalá podamos hacer otro acto con una persona extraordinaria como es Mónica Oltra”, dijo el dirigente de ERC. Aquel mensaje había venido precedido de guiños constantes por parte del portavoz de ERC hacia la nueva aspirante al Ayuntamiento de València.

De hecho, cuando se conoció el archivo del último juez que realizó la instrucción de su caso, Rufián tuiteó: "Vuelve ya, por favor". Con la oficialización del paso adelante hace semanas, escribió: "Alcaldessa". Y posteriormente se mostró “muy orgulloso de que Mónica Oltra haya dado un paso adelante y haya dicho 'aquí estoy yo, con todo lo que me ha pasado'”. Previamente la propia Oltra había mostrado su sintonía con Rufián del que ante su intento de agitar el avispero progresista dijo: "Últimamente me parece bien todo lo que hace, es el único que se sale del molde".

La cita llegará después de los movimientos en Compromís para nombrar a Oltra oficialmente como candidata de la coalición al Ayuntamiento de València para las elecciones del próximo año. Así la designó la ejecutiva el pasado miércoles a la espera de una asamblea que la ratifique. Ese paso formal ha rebajado la tensión interna en la coalición, aunque en el cartel difundido por redes sociales no aparecen los logos ni de Compromís ni de ERC. Eso sí, fuentes del entorno de la exvicepresidenta explican que había gente de Compromís en la organización del evento.

Otros actos

Si el encuentro será la tercera parada de la ruta de Rufián con referentes de la izquierda tras Montero y Emilio Delgado, de Más Madrid, para Oltra será un nuevo acto dentro de su particular gira, siempre dentro de València, con personalidades de la sociedad civil y donde han participado políticos de renombre. Fue el caso, por ejemplo, de su encuentro con la primera dama de Brasil, Janja Da Silva, donde coincidió con Montero y la ministra de Juventud, Sira Rego, de IU. También estuvo con el ministro de Sumar, Pablo Bustinduy visitando Orriols.

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Entre las pistas que da el cartel, y a falta de cómo se verbalicen las declaraciones 'in situ', destaca el título del evento: 'Espai de trobada' ("punto de encuentro"). Oltra ha apelado a la necesidad de lanzar un frente común no solo de las izquierdas sino también con los movimientos sociales para disputar el ayuntamiento, de ahí su llamamiento a ejercer de "punto de encuentro", sin embargo, este es también un punto de fricción con la parte de Més, el partido mayoritario de Compromís, que duda el nivel de apertura y cómo empastar esa idea.