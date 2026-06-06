Directores de escuelas públicas apelan a la Inspección para desatascar el conflicto con conselleria: "Necesitamos que nos ayuden"

El conflicto docente sigue escalando tras cuatro semanas de huelga indefinida y un acuerdo todavía inexistente entre sindicatos y la Conselleria de Educación. Directores y directoras de centros públicos de la Comunitat Valenciana apelan a la Inspección educativa para desencallar la negociación y le han enviado una carta expresando el "profundo malestar, agotamiento y preocupación" que atraviesa el sistema educativo valenciano. El documento, según explican, está redactado desde una "perspectiva humana y emocional" y no constituye "un reproche", sino "una petición de auxilio ante lo que los equipos directivos consideran una situación cada vez más insostenible".

La misiva reconoce las limitaciones propias del papel institucional de la inspección, pero apela a su conocimiento directo de la realidad de los centros para que contribuya a hacerla visible y a favorecer "vías de diálogo y resolución". Los firmantes subrayan que la inspección es una de las pocas estructuras de la administración que conoce de primera mano las dificultades cotidianas de los centros: la falta de recursos, las infraestructuras insuficientes, la sobrecarga burocrática, el desgaste de los equipos directivos y el agotamiento emocional de los claustres.

La iniciativa llega en un momento especialmente crítico para la educación pública valenciana. Tras cuatro semanas de movilizaciones y la dimisión de 270 cargos directivos en colegios públicos¡, el clima de preocupación se extiende entre maestros, familias y alumnado. Los directores advierten en su carta de que el conflicto ya trasciende las reivindicaciones laborales e impacta directamente en el funcionamiento de los centros, la salud emocional de los profesionales y la calidad del servicio público educativo.

"Necesitamos que las personas que mejor conocen la realidad de los centros ayuden también a explicarla. Necesitamos que las escuelas no se sientan solas", señalan los firmantes en el documento. Los equipos directivos consideran imprescindible que todos los actores implicados contribuyan a facilitar espacios de negociación, mediación y entendimiento antes de que el deterioramiento sea irreversible.

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La carta concluye con una llamada a la responsabilidad colectiva: "Las familias nos necesitan. Nuestro alumnado nos necesita. Pero la sociedad también necesita una inspección educativa valiente, humana y consciente del momento histórico que estamos viviendo".