Educación defiende su última propuesta a los profesores pese a mantener la oferta salarial: "Supera ampliamente las reivindicaciones sindicales"

La huelga de profesores en la Comunitat Valenciana va camino de la quinta semana sin un acuerdo entre los sindicatos y la Conselleria de Educación. Con la última oferta, puesta por sobre la mesa el viernes y que asciende a 3.338 millones de euros, el departamento que dirige Carmen Ortí espera poner fin al conflicto mientras los sindicatos han pedido tiempo para estudiarla y consultarla con los profesores. La conselleria considera que es "un salto cualitativo y cuantitativo respecto a las reivindicaciones sindicales" porque "supera ampliamente los 2.400 millones de euros que costaban las reivindicaciones planteadas inicialmente por las organizaciones sindicales".

La propuesta mantiene el incremento salarial que contemplaban documentos previos de 200 euros mensuales para todo el profesorado, a los que se añade una cláusula de revisión vinculada al IPC, pero mejora otros puntos como las ratios o las inversiones en infraestructuras educativas en lo que, señala la Conselleria en un comunicado este sábado, es "el mayor esfuerzo inversor realizado hasta la fecha en favor de la educación pública valenciana" con "medidas concretas, persupuestadas y calendarizadas"

En infraestructuras educativas, las organizaciones sindicales reclamaban la puesta en marcha de un plan director, medidas de confort térmico, accesibilidad, ejecución del Plan Edificant y actuaciones específicas para los centros afectados por la dana. La Conselleria oferce un plan plurianual 2026-2029 dotado con 1.410 millones de euros, que incluye 829,7 millones para el Plan Edificant, 400 millones de inversión directa, 140 millones para el nuevo Plan Edu Clima que permitirá climatizar el 100 % de las aulas y centros educativos y 40 millones para el Plan Recole de mejora de infraestructuras municipales. Respecto a la anterior oferta, se amplían las cantidades de inversión pero también el calendario, que pasa a exceder de los presupuestos de este año y abarca cuatro anualidades

En ratios, las novedades incluyen que, para Primaria, se da una reducción a 22 alumnos para todos los niveles para el curso 29/30. También hay mejoras en el planteamiento para Bachillerato: el nuevo acuerdo fija el objetivo final en 28 alumnos por aula y no en 30. Además, se acelera el calendario. Para Bachillerato, el nuevo Acuerdo Global alcanza su ratio mínima de 28 alumnos en el curso 30/31, no en el siguiente. También en la ESO se mejora algo:, todos los cursos de ESO llegan a la ratio de 25 alumnos en el curso 30/31, mientras que antes 4º de ESO no alcanzaba esa cifra hasta el 31/32.

También se incluyen, por primera vez, ratios para la Formación Profesional. En el caso de los Ciclos Formativos de Grado Básico (CFGB), la ratio máxima pasará de 18 alumnos por grupo en el curso 2026-2027 a 15 estudiantes en 2027-2028, cifra que se mantendrá también en 2028-2029. En Grado Medio y Superior pasarán de una ratio máxima de 30 alumnos por grupo en 2026-2027 a 28 estudiantes en 2027-2028 y a 25 en el siguiente.

También novedades para las ratios en otras enseñanzas, entre las que destaca sobre todo una reducción general del 10% en las ratios de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) para todos sus grupos e idiomas a partir del curso 2027-2028.

El punto relativo a las plantillas también incorpora novedades. En total, Conselleria propone un aumento total de 7.742 docentes desglosados en 5.000 nuevas contrataciones para plantillas y refuerzo de inclusión, además de otros 2.742 docentes específicos para poder acometer la bajada de ratios. Asimismo, Conselleria se ha comprometido en la oferta a la estabilización de 10.000 plazas estructurales, y el documento especifica que un mínimo del 50% se destinará a inclusión. A todo eso, que en la nueva oferta se llama "Plan +Maestro", se asigna, según los cálculos de la Administración, un coste total de 469,12 millones de euros.

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Sin novedades, por su parte, en inclusión educativa, mientras que los puntos de retribuciones y valenciano siguen bloqueados: el primero, con la eterna duda de a qué parte de la subida se aplicaría la revalorización del IPC -la Conselleria respondió que a todos los complementos- y el segundo sin ninguna novedad.