La izquierda, sobre los whatsapps de Mazón: "Lo único que les preocupaba era la imagen, no la gestión"

Los whatsapps entre Carlos Mazón y sus consellers el 29 de octubre de 2024, día de la dana en la que murieron 230 personas, que han trascendido este miércoles no han tardado en convertirse en munición para la izquierda, que ha salido a criticar tanto la "despreocupación" del entonces president por la gestión de la emergencia como que el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, no haya exigido el acta de diputado a Mazón, que continúa como diputado raso en las Corts dentro del grupo del PP.

El primero en reaccionar ha sido Compromís, cuyo síndic en las Corts, Joan Baldoví, ha tachado de "auténtica vergüenza" y "despropósito" el contenido de las conversaciones conocidas tras la declaración como testigo ante la jueza de la vicepresidenta Susana Camarero. En ese chat, a primera hora, Mazón ordena a sus consellers "inundar de datos a los medios" para "desprender sensación de estar alerta que te cagas".

Unas palabras que para Baldoví "confirman que a Mazón y su Consell lo único que les preocupaba era la imagen, no la gestión [de la emergencia]. Dar la sensación de estar alerta y después despreocuparse durante horas y horas de sobremesa en un reservado", denuncia el síndic de la coalición. Tras esas intervenciones en el grupo de Whatsapp de los consellers, la última de las cuales llega a las 8.53 horas, Mazón ya no vuelve a enviar ningún mensaje.

Con el expresident reteniendo el acta de diputado, presidiendo una comisión (con el bonus de sueldo correspondiente) y dentro del grupo popular de las Corts, toda información sobre su gestión de la dana es utilizada por la izquierda para señalar también a su sucesor, Pérez Llorca. En esa línea, Baldoví ha reclamado al jefe del Consell, a quien sitúa como el "culpable" de que Mazón continúe aforado, que "no esconda la cabeza".

"Es el culpable de mantener a Mazón aforado, con sueldo y chófer, y de mantener al mismo gobierno de incompetentes. Los valencianos no merecemos este gobierno de negligentes", ha zanjado el portavoz valencianista.

Morant: "Tenían la información y no hicieron nada"

Por su parte, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha denunciado que los responsables del Consell aquel 29 de octubre de 2024 "tenían toda la información, pero no hicieron absolutamente nada".

En la misma línea que Baldoví, la socialista ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales que "sólo les preocupaba su imagen", en alusión a ese mensaje de Mazón sobre la importancia de dar "sensación de estar alerta que te cagas", y "no lo que le pasara a los valencianos, que veían como todo a su alrededor se esfumaba".

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Morant añade que "la verdad no puede ocultarse y el dolor no puede olvidarse", y reclama "justicia, verdad y reparación ya".