Llorca confía en un acuerdo que ponga fin a la huelga educativa si los sindicatos "dejan la parte política"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no ha querido "especular" este miércoles sobre el futuro de la huelga indefinida en Educación, si bien ha mostrado cierto optimismo sobre su posible fin gracias a la última oferta, "mucho más completa", presentada por la conselleria a los sindicatos. Llorca se ha mostrado esperanzado en que pueda desatascar la negociación y permitir un acuerdo tras cinco semanas de paros. Eso sí, siempre y cuando los representantes de los trabajadores "dejen la parte política" y se "centren en lo importante, que es la Educación", ha indicado el dirigente popular.

"Hay que dejar la parte política y centrarse en lo importante, que es la Educación. Si nos centramos todos en eso, lo lógico es que esos acuerdos que hay sobre la mesa se aprueben", ha defendido el jefe del Consell volviendo a deslizar vínculos entre la protesta de docentes y la ideología de los sindicatos que siguen sin aceptar la propuesta de la Generalitat.

En ese sentido, Llorca ha subrayado que el Gobierno central ha aprobado recientemente un decreto sobre ratios en las aulas (uno de los puntos que se está negociando entre la conselleria y los sindicatos) que ha considerado "mucho menos ambicioso" que el planteado por la Generalitat y además sin recorrido, ya que Junts y PNV, "socios naturales" del Ejecutivo según el president, han presentado enmiendas a la totalidad.

"En cambio --ha continuado--, en nuestra oferta mantenemos una propuesta mucho más ambiciosa y que estamos dispuestos a llevar adelante". Por ello, ha considerado "ilógico" que "allí no se proteste y se acepte y que aquí, donde la oferta es mejor, no se acepte", ha señalado antes de solicitar a los sindicatos "dejar la parte política".

Oferta "mucho más completa"

El president ha defendido además que la Generalitat ha "demostrado con hechos" su voluntad para mejorar el sistema educativo tanto con las asignaciones económicas que los Presupuestos de 2026 incorporan en este ámbito, la "partida más importante de la historia de la C. Valenciana", como con ese documento presentado a los sindicatos y que los docentes votan este miércoles.

Noticias relacionadas

Esta propuesta, ha remarcado, es "mucho más completa" y "recoge muchísimas de las demandas" de los docentes, entre ellas una "apuesta seria por la climatización" de las aulas, "nuevas infraestructuras, mejoras salariales o reducción de ratios". Así, ha llamado a los profesores "a la reflexión" de cara a esa consulta en la que deben posicionarse ante esta última oferta.