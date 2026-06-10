La vicepresidenta Camarero entregará a la jueza el chat del Consell del día de la dana

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, ha accedido este lunes a entregar los mensajes de 'Whatsapp' del grupo del Consell del día de la dana. Así, la consellera de Vivienda y Empleo, que era responsable de Servicios Sociales el día de la tragedia, aportará a la causa el chat que tenían los consellers y el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tras la insistencia de algunas acusaciones y la jueza.

El abogado de Acció Cultural del País Valencià, Manolo Mata, ha preguntado a la consellera si podía aportar el contenido de esas conversaciones de mensajería instantánea, circunscritas a la jornada de la dana y con responsables del Consell. Primero, Camarero se ha mostrado nerviosa y, según fuentes presenciales, ha asegurado que no era la responsable de aportar esas comunicaciones.

Así, Camarero ha recordado que, en la causa, ya figura el contenido de un grupo de WhatsApp de la entonces Conselleria de Servicios Sociales, que entregó en su momento el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. El letrado ha argumentado en el interés que tendrían las conversaciones para la investigación y la jueza ha confirmado que la vicepresidenta podía hacerlo "voluntariamente".

Ante la insistencia, la consellera ha acabado diciendo: "Lo estudiaremos". Después de un receso en el interrogatorio, la consellera ha confirmado que, tras hacer la consulta, aportará los mensajes solicitados.