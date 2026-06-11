Tribunales
Así fue el chat del Consell el día de la dana, mensaje a mensaje
Los mensajes revelan que el entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, dio órdenes a primera hora de la mañana pero no volvió a intervenir el resto del día
Este miércoles se conoció la existencia del chat de Whatsapp que tenían los miembros del Consell el día de la dana. Un grupo integrado tanto por el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, como por el resto de consellers en ese momento. Pero no solo ellos, también incluía destacados miembros del entorno de Mazón en el Palau de la Generalitat como el jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, el secretario autonómico Cayetano García Ramírez o el director general Paco González.
En la conversación de aquel día, solo intervinieron varios consellers, especialmente la consellera de Interior, Salomé Pradas, y otros como el de Territorio, Vicente Martínez Mus, o la de Industria, Nuria Montes. El jefe del Consell apareció a primera hora de la mañana para dar instrucciones y pedir a los miembros del GObierno valenciano que estuvieran "atentos" en lo relativo a la emergencia respecto a sus competencias y les instó a informar en detalle e "inundar de datos los medios. Desprende sensación de estar alerta que te cagas y calma a la gente".
Las capturas son simulaciones elaboradas a partir de los mensajes en bruto conocidos hasta la fecha, todavía sin haber sido cotejados por la letrada de la administración de justicia (LAJ) del juzgado. La vicepresidenta del Consell, entonces consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha accedido a aportar el contenido a la causa que sigue en el juzgado de Catarroja.
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