Los wasaps que recibió Mazón mientras comía en El Ventorro: pasajeros atrapados en un metro o una ITV inundada

Año y medio después de que empezara la investigación judicial de la dana aparecen nuevos detalles sobre la gestión de la información en el seno del Consell que dirigía Carlos Mazón. Se trata de un grupo de Whatsapp de los miembros del Gobierno valenciano, que aquel 29 de octubre sirvió para canalizar algunos avisos de varios consellers durante toda la jornada y mientras el president de la Generalitat Valenciana comía con la comunicadora Maribel Vilaplana en El Ventorro. Así, en ese lapso de tiempo que fue desde antes de las 15 horas hasta pasadas las 19.30, los responsables del Consell vertieron en el grupo mensajes sobre gente atrapada en el metro, problemas en las carreteras o una ITV anegada en el municipio de Utiel. Estos son los mensajes que la jueza de Catarroja ha pedido que aporte a la consellera Susana Camarero.

Por ejemplo, a primera hora de la tarde, y con el jefe del Consell ya en el céntrico reservado, la consellera de Industria, Nuria Montes, advirtió de que había "inundada e inutilizada" la mencionada ITV en Utiel. "Activado el plan de contingencia", informó la dirigente a las 15.17 horas. No fue la única que aportó actualizaciones de sus departamentos en este período. También lo hizo el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, que al cuarto de hora informó del estado de las carreteras en la zona afectada por las inundaciones,sin que al parecer recibiera ninguna respuesta.

A partir de entonces, en las conversaciones a las que ha tenido acceso Levante-EMV consta un largo silencio hasta pasadas las 18 horas. El conseller responsable de Infraestructuras envió otro mensaje alertando de que en Ferrocarrils de la Generaltiat Valenciana (FGV) había "incidencias variadas" que se iban "solventando" como "el cierre del tramo entre Picassent i Castellò por desperfectos graves en la vía que" iban a impedir circular al metro. "No sólo hoy sino en los próximos días", especificaba el conseller.

Para Mus, este incidente era "la más importante" de las incidencias a pesar de que, en el mismo wasap, avisaba de que en el Apeadero de Omet (Picassent) había quedado "atrapado un un tren con 10 pasajeros". "Están en la operación de sacarlos con la policía local", apuntaba el conseller. La conversación a la que ha tenido acceso este diario, que no se ha presentado todavía ante un juzgado, expone un misterioso vacío hasta las 20.25 horas, más de diez minutos después de que se lance el ES Alert, y justo cuando Mazón está llegando al centro de emergencias.

Entonces, a als 20.25 horas, Montes avisa de que la ITV de Ribarroja tiene "personal dentro sin luz" y "esperando servicios de emergencia para evacuación", y la entonces portavoz del Consell, Ruth Merino, apunta que el archivo de Ribarroja tiene "también personal dentro atrapado", para a continuación enviar un vídeo. "Yo tengo inundadas residencias de mayores sin que puedan llegar los bomberos", expone la entonces consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero.

Mus especifica a las 20.37 horas que en la sede de FGV "se han quedado 30 personas aisladas que no han podido salir", incluidos el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Francisco Javier Sendra; el gerente, Alfonso Novo; el director general de Urbanismo, Miguel Ángel Ivorra; y la directora general del Agua, Sabina Galindo. El conseller de Educación, José Antonio Rovira, informa de que los "daños en CEIP e IES son cuantiosos en muchas localidades" y su homólogo en Sanidad, Marciano Gómez, dice que los hospitales de Alzira y Requena están "aislados" y "múltiples centros de salud, inundados". "La izquierda ha empezado su campañita", apuntaba a las 21.11 Rovira citando un tweet ahora borrado.

"Vamos a inundar de datos los medios, da la sensación de estar alerta que te cagas y a la gente le calma"

Los dirigentes del Consell cumplían con la orden dada por el president a las 8.15 horas de la mañana, cuando Mazón instó a sus consellers a recoger las incidencias en cada uno de sus departamentos -colegios, hospitales, residencias, etcétera-. "Informar con detalle da imagen de control, centrémonos en eso hoy", dijo el jefe del Consell: "Cada uno que esté atento, vamos a dar datos parciales todo el día si se puede". "Vamos a inundar de datos a los medios hoy, ¿vale? Desprende sensación de estar alerta que te cagas y a la gente le calma, que es lo importante".

Esa instrucción sería, según fuentes conocedoras de aquella conversación, la única que daría el president de la Generalitat aquel día por ese grupo porque durante la jornada no habría intervenido en otra ocasión. La consellera Salomé Pradas iba informando de las actualizaciones en lo relativo a la emergencia como la elevación de la alerta a nivel rojo cerca de las 10 de la mañana o la activación de las alertas hidrológicas tanto en el río Magro como en el barranco del Poyo.

"Vergüenza" y "despropósito"

El síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, tachó de "auténtica vergüenza" y "despropósito" el contenido de las conversaciones que, a su juicio, "confirman que a Mazón y su Consell lo único que les preocupaba era la imagen, no la gestión [de la emergencia]. Dar la sensación de estar alerta y después despreocuparse durante horas y horas de sobremesa en un reservado". Así, señaló al president, Juanfran Pérez Llorca, como el "culpable" de que Mazón continúe aforado, que "no esconda la cabeza".

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Por su parte, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, denunció que los responsables del Consell aquel 29 de octubre "tenían toda la información, pero no hicieron absolutamente nada". En la misma línea que Baldoví, la socialista señaló que "sólo les preocupaba su imagen" y "no lo que le pasara a los valencianos, que veían como todo a su alrededor se esfumaba". Morant añadió que "la verdad no puede ocultarse y el dolor no puede olvidarse", y reclamó "justicia, verdad y reparación ya".