Jorge Bellver: el delfín de Rita Barberá lastrado por la sombra del caso Azud

El PPCV está conmocionado por el grave estado de salud en el que se encuentra Jorge Bellver, un histórico del partido y que fue ingresado este miércoles por la noche a consecuencia de un ictus que sufrió pocas horas después de presentar su renuncia como director general de la Generalitat, decisión que adoptó tras confirmarse su imputación en el caso Azud. También había solicitado la baja temporal como afiliado del partido.

Nacido en Alfara del Patriarca (Valencia) en 1965 y licenciado en Geografía e Historia, Bellver acumula una dilatadísima trayectoria en el PP valenciano, donde ha ocupado multitud de cargos, tanto orgánicos como institucionales: líder de las juventudes del PP, secretario comarcal, concejal, teniente de alcalde, diputado autonómico, síndic parlamentario, miembro de la Mesa de las Corts, presidente del grupo popular, secretario general del PP de València, miembro de la ejecutiva provincial y autonómica...

Tras dos legislaturas como concejal en su municipio de l’Horta Nord, en 1995 saltó al Cap i Casal, donde ha desarrollado el grueso de su carrera política siempre al lado de la exalcaldesa de València, Rita Barberá, hasta 2011. Se le consideraba su sucesor natural, aunque las causas de corrupción que se fueron destapando en el ayuntamiento acabaron salpicándole y lastrando sus opciones a futuro. Entró como concejal de Transporte (presidió la EMT) y fue sumando competencias. En 2003 fue nombrado teniente de alcalde y concejal de Urbanismo.

Primeras turbulencias

En ese área fue donde afrontó los primeros problemas judiciales. Fue acusado de un delito de prevaricación por autorizar un aparcamiento junto al histórico Jardín de Monforte sin el preceptivo informe de Patrimonio por el que la Fiscalía pedía ocho años de inhabilitación. Finalmente fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a finales de 2011.

Alfonso Grau, Rita Barberá y Jorge Bellver. / FERRAN MONTENEGRO / LEV_009

Para entonces Bellver ya había cambiado de aires. Tras 16 años, dejó el consistorio y se convirtió en diputado autonómico de la mano de Francisco Camps, quien tuvo que dimitir semanas después tras el estallido del caso Gürtel. Mantuvo el acta (y por tanto el aforamiento) con Alberto Fabra, con quien llegó a ser portavoz parlamentario del PP en ese último tramo de mandato, tras el que los populares acabarían abandonando la Generalitat. Supo ganarse la confianza de Isabel Bonig, quien le asignó cargos de responsabilidad en las Corts, pero ya con una proyección menor de la que gozaba como mano derecha de Barberá.

Las acusaciones de corrupción consumían al PP en esos inicios de la segunda década de siglo. Bellver no se vio afectado por el caso del ‘pitufeo’, que estalló en 2015 y que derivó en la caída de Rita Barberá, que fallecería un año después tras ser expulsada por su partido. Esa causa terminó siendo archivada en 2021.

El reguero de Azud

Sin embargo, sí ha acabado implicado en otra causa que tuvo su origen durante esa etapa en el ayuntamiento de Rita Barberá, el caso Azud, pero que ha coleado hasta la actualidad. Esta investigación arrancó en 2017 por una denuncia anónima y se mantuvo bajo secreto hasta 2019, cuando la Guardia Civil detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, por presuntas irregularidades en la contratación pública.

La causa parecía encapsulada, hasta que dos años después, en 2021, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también detuvo, con el aval del Juzgado de Instrucción 13 y la Fiscalía Anticorrupción, al exvicealcalde de València Alfonso Grau, al exportavoz del PSPV Rafael Rubio y al empresario Jaime Febrer. A Bellver los investigadores le atribuyen la condición de imputado desde 2019, aunque eso no se conoció hasta tres años después. Cabe recordar que el popular estaba blindado como diputado en las Corts. La investigación acreditó que recibió regalos de Febrer, el presunto corruptor de la trama, a través de su conglomerado empresarial, todos los años entre 2003 y 2007.

Según el sumario, Bellver habría recibido un reloj Seamaster Omega como el de James Bond, valorado en más de 3.000 euros en 2003; un regalo anotado por Febrer como "Copa América", sin valorar, en 2004; un reloj Brentley, valorado en 2.265 euros, en 2005; un trolley de la firma Ermenegildo Zegna, por valor de 970 euros, en las navidades de 2006; y un reloj Breitling, en 2007.

Pérdida del aforamiento e imputación

El juzgado notificó a Bellver el 12 de mayo de 2022 que su nombre aparecía en el sumario, por lo que le ofrecía la posibilidad de comparecer voluntariamente dada su condición de aforado en aquel momento. Ofrecimiento que Bellver y su defensa ignoraron, hasta que el Juzgado de Instrucción 13 decidió el 23 de octubre de 2025 citarlo para que declarara como investigado el pasado 17 de noviembre. Bellver compareció, pero se acogió a su derecho a no declarar. En paralelo intentó anular los pasos procesales, una vía que se cerró el 28 de mayo, cuando la sección tercera de la Audiencia de Valencia confirmó su imputación.

Un paso que ha cogido a Bellver sin el aforamiento del que ha gozado desde 2011 como diputado autonómico. Tras la salida de Bonig y la llegada de Carlos Mazón, Bellver quedó fuera de las listas electorales de 2023. Sin embargo, Mazón le repescó después como alto cargo del Consell, en concreto como director general de Relaciones con las Corts. Eran momentos difíciles también a nivel personal para Bellver, que perdió a su mujer por un cáncer a inicios de ese año electoral.

Tras la dimisión del alicantino el pasado noviembre, el nuevo president Juanfran Pérez Llorca le mantuvo en el gobierno, aunque ahora como director general de Transparencia, cargo que puso a disposición de Llorca este miércoles tras conocerse su imputación firme y después de que el president le enseñara la puerta de salida.