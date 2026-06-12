Pérez Llorca se reúne con el ministro de Hacienda este lunes en el Palau

El esperado encuentro ya tiene fecha. Será este lunes 15 de junio cuando el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, recibirá en el Palau de la Generalitat al ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España. La reunión se ha hecho esperar. El jefe del Consell la solicitó días después del nombramiento del ministro, que se produjo el pasado 27 de marzo, hace casi tres meses.

Por el camino, un nuevo intento por parte del Ministerio de Hacienda de retomar el diálogo con la Generalitat para abordar la reforma del sistema de financiación. El Consell no quiere oír hablar de ello en esta legislatura: el objetivo del Consell es un fondo de nivelación transitorio.

El encuentro se celebrará en el Palau de la Generalitat y no en Madrid, un gesto del exconseller valenciano que hace gala de una visión descentralizada del Estado. España aprovechará para alargar el fin de semana valenciano. Este sábado tiene un acto de partido en su comarca, La Ribera, con alcaldes del PSPV.

Arcadi España, ministro de Hacienda. / José Luis Roca / EPC

Primero Sánchez, ahora España

Habrá que ver, en todo caso, qué resultados tiene este encuentro más allá de avanzar en la normalización de las relaciones institucionales tras la dana. Será el segundo encuentro con un miembro del Ejecutivo tras la visita de Llorca al Palacio de la Moncloa el 17 de diciembre, a los pocos días de ser investido president de la Generalitat. Con quien no se ha reunido formalmente todavía es con la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant.

Llorca, rompiendo el clima general de polarización, ofreció una amable bienvenida al ministro valenciano, al que deseó "toda la suerte", además de ayuda para corregir los "agravios" que padece la Comunitat Valenciana desde hace décadas.

El objetivo de Llorca, cuando solicitó el encuentro a finales del mes de marzo, era abordar dos temas urgentes: los créditos concedidos a la Generalitat para la reconstrucción de las comarcas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024, y la situación de infrafinanciación que vive la Comunitat Valenciana. El primero ya ha pasado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de abril. El segundo lleva dos décadas pendiente de resolución.

Ni quita de la deuda ni nuevo modelo

Con todo, la manera en la que se aborda esa infrafinanciación es el quid de la cuestión. El Gobierno, en los últimos tiempos, ha puesto sobre la mesa del president de la Generalitat una oferta de quita de la deuda que mantiene la Generalitat con el Estado. En concreto, 11.210 millones. El Consell, alineado con el PP nacional, lo rechaza.

Del mismo modo, la Generalitat ha eludido el debate en torno al nuevo modelo de financiación que ha presentado el Gobierno de España, con un incremento notable de los recursos a disposición de las autonomías y que, para los valencianos, supondría unos 3.600 millones más para financiar los servicios públicos y el resto de presupuesto de la autonomía.

Sería un paso histórica, que acabaría con la infrafinanciación de facto y situaría a la C. Valenciana muy cerca de la media estatal. Pero el Consell, de nuevo de la mano de Feijóo, también lo rechaza, bajo el argumento de que se trata de un pacto del PSOE con ERC y que la nueva financiación debe abordarse en el foro multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

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Los agentes sociales, instituciones como el IVIE o grupos influyentes como la asociación de grandes empresarios AVE han reclamado al president que explore un acuerdo, más allá de lo mejorable que pueda ser la propuesta. Llorca, sin embargo, se ha mostrado categórico en la negativa. Mantiene el frente autonómico del PP alineado con Núñez Feijóo, que no quiere dar oxígeno al Gobierno.