Lengua
De los romanos a la influencia inglesa: los 125.000 nombres del 'país de los valencianos'
La AVL publica el nuevo ‘nomenclàtor toponímic’, una obra que recoge los nombres acumulados por siglos de historia y paso de diferentes culturas, desde los 'bancals' y 'assagadors' de Morella a los aljibes de Pilar de la Horadada
Este caudal identitario convierte a la valenciana en la autonomía con mayor densidad de topónimos por kilómetro cuadrado
Si el nom fa la cosa, la cosa que a lo largo de siglos hemos llamado Valentia, Taifa de Balànsiya, reino, país o comunitat, y donde vive una comunidad humana entre el Sénia y la Vega Baja del Segura, está hecha de muchos nombres. En concreto, de 125.000.
De todos esos nombres de partidas, barrancos, municipios, abrigos, acueductos, arenales, calas, azudes, barrios, cabos, castillos, devesas, urbanizaciones, playas, golfos, ríos, acequias, y un largo etcétera de accidentes naturales y construcciones humanas, está hecha “el alma de nuestro país”, en palabras de la académica y secretaria de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).
La AVL ha presentado este jueves el nomenclàtor toponímic valencià (NTV), el diccionari que recoge, sistematiza, cartografía y oficializa toda la toponimia valenciana, es decir, el nombre de cada rincón del territorio. Ha sido un trabajo de largo aliento, que empezó antes incluso que la propia Acadèmia, y que ha sumado al primer corpus toponímic valencià de 2009, que contaba con 50.000 referencias, una avalancha de nombres hasta llegar a 125.000.
Encuestas a pie de campo
Para ello se ha contado con el trabajo y colaboración de académicos, filólogos, archiveros municipales, trabajadores de la AVL y el Institut Cartogràfic, así como 379 encuestadores de campo que han recorrido el territorio, hablando con pastores, ganaderos, pescadores, labradores y sabios locales… “toda la gente del territorio que nos ha regalado los nombres que hemos preservado”, señala Cerdà. Este trabajo, de hecho, ha permitido 'salvar' una acervo que se conserva en un mundo, el rural, en vías de extinción.
Hoy ha sido la puesta de largo de este proyecto, una presentación a la que han asistido la presidenta de la AVL, Verònica Cantó; el expresidente y responsable de la sección de Onomàstica, Ramon Ferrer; la académica y secretaria de la AVL, Immaculada Cerdà, y la técnica de Onomàstica y jefa de la unidad de Recursos Lingüisticotècnics, Maite Mollà.
La huella del minifundismo
"Los topónimos son verdaderos depósitos de memoria colectiva y de identidad cultural”, ha señalado Cantó. Pero más allá de constituir un agregado de nombres, el estudio de los datos permitiría hacer un tratado sobre el carácter de los valencianos, su manera de relacionarse con el territorio, el impacto que ha tenido una economía de base agraria en la relación con el entorno.
Desde los 'bancals' y 'assagadors' de Morella hasta los aljibes y cañadas de Pilar de la Horadada, la toponomía fija las diferencias entre las diferentes latitudes dentro de un territorio marcado por su amplia diversidad paisajística, cultural, idiomática y económica.
Por ejemplo, sorprende que la C. Valenciana tiene una densidad de topónimos por metro cuadrado de 5,4. Es la mayor del conjunto de España, donde la media es de 2,30 por km². Pero, además, existen diferencias entre las zonas costeras, más pobladas, y un interior con menor población y, por tanto, actividad humana, así como términos municipales más grandes.
Ramon Ferrer lo achaca, entre otros motivos, al minifundismo propio de la economía primaria valenciana. Según explica el expresidente de la AVL y todavía presidente de la sección de Onomástica (termina su mandato en unos días), el 'nomenclàtor' recoge la huella de todos los pueblos que han pasado por estas tierras y que han ido sedimentando un legado simbólico, como las capas geológicas de una montaña. Muchos topónimos, además, tienen una base antroponímica, con un apellido o un individuo que han dado nombre a un camino o un trozo de tierra.
A título anecdótico, el NTV recoge también la influencia inglesa que ha quedado en nombres de urbanizaciones de la comarca de la Marina Baixa (Hills). De la colonia romana a la ‘invasión’ de residentes europeos, el paso de los siglos va sumando tradicones que también quedan en el nombre.
Todo ello se puede consultar desde esta semana en la nueva aplicación accesible desde la web de la AVL. La búsqueda permite conocer, por ejemplo, todos los topónimos de un término. (Hay más de 3.651 solo en Morella.) O descubrir que hay 53 municipios valencianos que empiezan por Al- o 45 por Beni-. También descubrir las referencias documentales conocidas sobre un topónimo, con algunas que datan del siglo XIII, en El llibre del repartiment.
El trabajo también ha considerado las zonas castellanohablantes, respetando la oficialidad de los topónimos en castellano. Y todo ellos se han georreferenciado, el colaboración con el Institut Cartogràfic, para situar cada nombre en el mapa.
“No son solo referencias geográficas sino depósitos de memoria colectiva e identidad cultural. Cada nombre conserva capas de lengua e historia que permite reconstruir el pasado y entender las relaciones de personas con territorio. Es un patrimonio inmaterial”, ha concluido Verònica Cantó.
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