El excomisionado para la dana: "El Es Alert estaba operativo desde principios de 2023"

Debate de guante blanco en la comparecencia del excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel Batalla, en la comisión de investigación del Senado "sobre las circunstancias que influyeron en la catástrofe sufrida como consecuencia de la dana del pasado 29 de octubre de 2024, así como de la gestión llevada a cabo por las distintas administraciones implicadas y posibles actuaciones para la recuperación y prevención de futuras dana". José María Ángel, en su segunda comparecencia pública desde que dimitió como comisionado (el 31 de julio de 2025) ha evitado identificar qué falló aquel día, desde su experiencia como exsecretario autonómico de Emergencias durante la etapa del Botànic, bajo la presidencia de Ximo Puig. Y que se prolongó meses después, ya con la Generalitat presidida por Carlos Mazón y con Vox al frente de las emergencias.

"Qué falló antes, durante y después de la catástrofe. ¿No se limpió antes los barrancos?", interrogó el senador del Grupo Mixto, Ángel Pelayo Gordillo Moreno, (de Vox Extremadura). "Mi opinión no viene a cuento. Cualquier comentario seria apriorístico. Dentro de un tiempo, si tengo salud, escribiré un libro", respondió Ángel Batalla, quien sí rechazó condicionar lo que sucedió en "una emergencia de dimensiones tan complejas a un único punto". Este mismo senador del Grupo Mixto ha intentado introducir en la sesión de hoy una pregunta sobre la presunta falsificación de un título universitario por parte de José María Ángel, pero el presidente de la comisión de investigación, el senador valenciano por el Partido Popular Gerardo Camps, ha cortado esta vía de interrogatorio. "No es objeto de la comisión", ha zanjado Camps.

José María Ángel sí ha contado la actuación de la Generalitat durante la dana de la Vega Baja del 11 al 14 de septiembre de 2019, que gestionó como secretario autonómico de Emergencias, en la Conselleria de Justicia que entonces dirigía Gabriela Bravo. "Nos preparamos con anticipación, tras recibir la información de Aemet que es una de las mejores oficinas meteorológicas europeas, tiene muy buenos analistas". Ángel Batalla ha recordado que la Aemet "nos alertó que íbamos a tener fuertes lluvias en el sureste español. E intentamos anticipar donde iban a caer las lluvias. Finalmente se recogieron cantidades que pasaron los 500 litros por metro cuadrado (l/m²) y hubo problemas en Santomera y en el río Segura que dio muchos problemas". Con las previsiones en la mano, ha señalado que el entonces presidente de la Generalitat Ximo Puig "convocó un Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia) el día anterior, que permite en una misma mesa participar a todos los profesionales para minimizar la emergencia, no solucionarla. Tuvimos 5 fallecidos. Al día siguiente Puig volvió a convocar otro Cecopi, que se convirtió en permanente en los siguientes días".

El exsecretario autonómico de Emergencias sí señaló que en estos episodios meteorológicos adversos "la anticipación es fundamental. Mirar umbrales y trabajar con hipótesis de trabajo. Y tener una planificación sobre cómo debemos actuar y los recursos a movilizar. Dar información a los ciudadanos, a través de los alcaldes y alcaldesas que son los que conocen el territorio. Nosotros tuvimos reuniones con los alcaldes cada tres horas. Y el Cecopi lo dirigió el responsable del Consorcio de Bomberos de Alicante", ha relatado José María Ángel.

Respecto al Es Alert, Ángel Batalla ha recordado que a principios de 2023 ya estaba operativo, Y que, en el primer episodio de lluvias que afrontó el gobierno de Mazón en septiembre de 2023, con la consellera de Vox Elisa Núñez al frente de la emergencia, "se anunciaron las lluvias y ella convocó el Cecopi. Y en la nota de prensa ya se advierte que tiene el Es Alert. Y puso en marcha la prevención. Tuvimos menos impacto. A mi me congratuló que tuviera acción muy proxima entre los altos técnicos de emergencias y la consellera Núñez". En ese momento, José María Ángel aún era secretario autonómico de Emergencias pese al cambio de gobierno en julio de 2023, hasta septiembre de ese año. Tras permanecer dos meses con el Gobierno de Mazón, Ángel Batalla ha asegurado "todo el mundo me agradeció los servicios prestados, a traves de mensajes que me los he guardado en reliquia, sobre todo los del gobierno de Mazón".

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Al finalizar su comparecencia, José María Ángel Batalla ha defendido que "la actuación del gobierno de España ha sido referente en la respuesta que se ha dado [ante la dana], ¿podía haber sido mas rapida? Probablemente, pero otros estados vienen a comprobar que cosas son fancamente mejorables.